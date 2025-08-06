УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10745 відвідувачів онлайн
Новини Фото Фіктивна інвалідність
905 9

Оформлення інвалідності за $5000: у Києві затримано жінку, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Києві правоохоронці затримали 55-річну жінку, яка, за даними слідства, за гроші обіцяла допомогти у повторному встановленні II групи інвалідності.

Про це повідомили в поліції, передає Цензор.НЕТ.

У Києві затримали жінку за спробу "вирішити" інвалідність

Як зазначається, підозрювана дізналася про ситуацію 35-річної мешканки Київщини, яка спочатку отримала II групу інвалідності внаслідок обстрілів під час окупації її міста, але згодом лікарі встановили III групу. Киянка заявила, що "має знайомства" в медико-соціальній експертній комісії й гарантувала результат за винагороду.

Спочатку вона просила 7800 доларів, але згодом зменшила суму до 5000. Жінку затримали під час передачі цієї суми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Погрожував підірвати ТРЦ на Оболоні: у Києві затримано чоловіка, - Нацполіція. ФОТО

У Києві затримали жінку за спробу "вирішити" інвалідність за $5000
У Києві затримали жінку за спробу "вирішити" інвалідність за $5000

Їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ - зловживання впливом. Санкція передбачає до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стрілянина в Ізмаїлі: загинув поліцейський Михайло Сорока. ФОТО

Автор: 

Київ (19998) Нацполіція (15402) інвалідність (289)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Іди в ср@ку кацап. Твої висери не діють на свідомих людей. Усім відомо що розквіту України завжди заважали і заважають одні істоти - кацапи.
показати весь коментар
06.08.2025 12:16 Відповісти
У нас президент кацап?
показати весь коментар
06.08.2025 12:17 Відповісти
а арахамія теж кацап?
а стефанчук?

хотів написати про єрмака, але той таки кацап.
показати весь коментар
06.08.2025 13:00 Відповісти
Це називається заробила.
показати весь коментар
06.08.2025 12:16 Відповісти
А на фото вже $4800 🤣
показати весь коментар
06.08.2025 12:38 Відповісти
усушка, утруска, порча гризунами...
показати весь коментар
06.08.2025 12:44 Відповісти
Все як положено, свою долю забрали
показати весь коментар
06.08.2025 12:51 Відповісти
 
 