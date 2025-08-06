Оформлення інвалідності за $5000: у Києві затримано жінку, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
У Києві правоохоронці затримали 55-річну жінку, яка, за даними слідства, за гроші обіцяла допомогти у повторному встановленні II групи інвалідності.
Про це повідомили в поліції, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, підозрювана дізналася про ситуацію 35-річної мешканки Київщини, яка спочатку отримала II групу інвалідності внаслідок обстрілів під час окупації її міста, але згодом лікарі встановили III групу. Киянка заявила, що "має знайомства" в медико-соціальній експертній комісії й гарантувала результат за винагороду.
Спочатку вона просила 7800 доларів, але згодом зменшила суму до 5000. Жінку затримали під час передачі цієї суми.
Їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ - зловживання впливом. Санкція передбачає до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.
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а стефанчук?
хотів написати про єрмака, але той таки кацап.