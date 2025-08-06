Оформлення інвалідності за $5000: у Києві затримано жінку, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Києві правоохоронці затримали 55-річну жінку, яка, за даними слідства, за гроші обіцяла допомогти у повторному встановленні II групи інвалідності.

Про це повідомили в поліції, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, підозрювана дізналася про ситуацію 35-річної мешканки Київщини, яка спочатку отримала II групу інвалідності внаслідок обстрілів під час окупації її міста, але згодом лікарі встановили III групу. Киянка заявила, що "має знайомства" в медико-соціальній експертній комісії й гарантувала результат за винагороду.

Спочатку вона просила 7800 доларів, але згодом зменшила суму до 5000. Жінку затримали під час передачі цієї суми.

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Їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ - зловживання впливом. Санкція передбачає до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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