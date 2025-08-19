УКР
Незаконне оформлення інвалідності: ексголову Центральної МСЕК та його підлеглих притягнуто до кримінальної відповідальності, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру колишньому голові Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ України та семи членам організованої групи в зловживаннях службовим становищем та підробленні офіційних документів.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, колишній голова Центральної МСЕК підозрюється в систематичній видачі актів огляду та довідок про інвалідність громадянам, які фактично не мали на це правових підстав.

Ексголова Центральної МСЕК підробляв довідки про інвалідність

До складу організованої групи входила його заступниця - наразі діюча адвокатка, лікарка та чотири члени комісії, а також один із сімейних лікарів КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Дарницького району м. Києва". За даними слідства, учасники групи виготовляли та реєстрували завідомо підроблені направлення лікарсько-консультативних комісій і на їх підставі встановлювали інвалідність окремим особам. Офіційні документи підписувалися та завірялися печаткою ЦМСЕК, після чого особи набували права на соціальні пільги та виплати.

Також дивіться: Оформлення інвалідності за $5000: у Києві затримано жінку, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Зокрема, у 2024–2025 роках у незаконний спосіб інвалідність була оформлена щонайменше для 14 громадян. На підставі цих рішень Пенсійний фонд України здійснив виплати на суму понад 2,8 млн грн, чим завдано шкоди державному бюджету.

Ексголова Центральної МСЕК підробляв довідки про інвалідність

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України – організація та зловживання службовим становищем у складі організованої групи; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України – організація та службове підроблення. Підготовлено клопотання про обрання запобіжних заходів для усіх підозрюваних.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": $15 тис. за продовження групи інвалідності: викрито організатора схеми. ФОТОрепортаж

У межах слідства встановлюються інші особи, які могли бути причетними до незаконної діяльності, а також перевіряється коло громадян, що отримали довідки про інвалідність без законних підстав.

"притягнуто до кримінальної відповідальності" і "Повідомлено про підозру" - це вже одне й те саме? на скільки років їх посадили?
показати весь коментар
19.08.2025 19:42 Відповісти
Та пох,,у більшості вистачає розуму тільки заголовок прочитати🤣🤣🤣
показати весь коментар
19.08.2025 20:32 Відповісти
А где ответственность изготовителей фиктивных печатей - это также 100% участники этого преступления???!!!....
показати весь коментар
19.08.2025 20:08 Відповісти
А от у якомусь Пекіні, чи у тих муслімів їх би зробили буквально інвалідами. А ми - цивілізовані. А ці уйобки - ні. Ще й під час війни.
.
показати весь коментар
19.08.2025 20:20 Відповісти
не поделился правильно
показати весь коментар
19.08.2025 20:30 Відповісти
Есть понятия, изначально связанные неразрывно, как то: хлеб и масло, кот и сапоги, Ирландия и беспорядки... (с)
...прокурори та інвалідність.
показати весь коментар
19.08.2025 20:40 Відповісти
Уже который год одни пидозры, а новостей о посадках с конфискацией можно по пальцам одной руки пересчитать
показати весь коментар
19.08.2025 20:59 Відповісти
 
 