Незаконне оформлення інвалідності: ексголову Центральної МСЕК та його підлеглих притягнуто до кримінальної відповідальності, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру колишньому голові Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ України та семи членам організованої групи в зловживаннях службовим становищем та підробленні офіційних документів.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, колишній голова Центральної МСЕК підозрюється в систематичній видачі актів огляду та довідок про інвалідність громадянам, які фактично не мали на це правових підстав.

До складу організованої групи входила його заступниця - наразі діюча адвокатка, лікарка та чотири члени комісії, а також один із сімейних лікарів КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Дарницького району м. Києва". За даними слідства, учасники групи виготовляли та реєстрували завідомо підроблені направлення лікарсько-консультативних комісій і на їх підставі встановлювали інвалідність окремим особам. Офіційні документи підписувалися та завірялися печаткою ЦМСЕК, після чого особи набували права на соціальні пільги та виплати.

Зокрема, у 2024–2025 роках у незаконний спосіб інвалідність була оформлена щонайменше для 14 громадян. На підставі цих рішень Пенсійний фонд України здійснив виплати на суму понад 2,8 млн грн, чим завдано шкоди державному бюджету.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України – організація та зловживання службовим становищем у складі організованої групи; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України – організація та службове підроблення. Підготовлено клопотання про обрання запобіжних заходів для усіх підозрюваних.

У межах слідства встановлюються інші особи, які могли бути причетними до незаконної діяльності, а також перевіряється коло громадян, що отримали довідки про інвалідність без законних підстав.















