Требовал $2 тыс. за содействие в признании военного ограниченно годным: задержан начальник отделения военной клиники. ВИДЕО+ФОТО

В Одесской области полицейские задержали начальника одного из отделений военной клиники за взяточничество.

Как отмечается, медик требовал 2000 долларов от военнослужащего одной из воинских частей. За эти деньги обещал посодействовать в получении документов о признании ограниченно годным к прохождению службы. Дельцу грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Установлено, что начальник отделения неотложной хирургии одной из военных клиник требовал от матроса денежное вознаграждение за содействие в подготовке определенной медицинской документации. Эти документы должны были стать основанием для вынесения военно-врачебной комиссией заключения об ограниченной пригодности к прохождению военной службы, что позволило бы военнослужащему продолжить службу в тыловых подразделениях - в частности, в учреждениях обеспечения, логистики, связи или охраны.

За положительное решение вопроса медик сначала требовал 10 000 долларов, но впоследствии снизил сумму до 2000. Полицейские задержали его в процессуальном порядке непосредственно после получения оговоренных денег. Средства следователи изъяли в качестве вещественных доказательств.



Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - в вымогательстве и получении должностным лицом неправомерной выгоды за совершение действий в интересах того, кто ее предоставляет, с использованием служебного положения. За это преступление подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.



Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 605 600 гривен.

Следствие продолжается. Процессуальное руководство по делу осуществляет Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.