Вимагав $2 тис. за сприяння у визнанні військового обмежено придатним: затримано начальника відділення військової клініки. ВІДЕО+ФОТО

В Одеській області поліцейські затримали начальника одного з відділень військової клініки за хабарництво.

Як зазначається, медик вимагав 2000 доларів від військовослужбовця однієї з військових частин. За ці гроші обіцяв посприяти в отриманні документів про визнання обмежено придатним до проходження служби. Ділку загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Встановлено, що начальник відділення невідкладної хірургії однієї з військових клінік вимагав від матроса грошову винагороду за сприяння у підготовці певної медичної документації. Ці документи мали стати підставою для винесення військово-лікарською комісією висновку про обмежену придатність до проходження військової служби, що дозволило б військовослужбовцю продовжити службу в тилових підрозділах - зокрема, в установах забезпечення, логістики, зв’язку чи охорони.

За позитивне вирішення питання медик спочатку вимагав 10 000 доларів, але згодом знизив суму до 2000. Поліцейські затримали його у процесуальному порядку безпосередньо після одержання обумовлених грошей. Кошти слідчі вилучили як речові докази.



Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - у вимаганні та одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення дій в інтересах того, хто її надає, з використанням службового становища. За цей злочин підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із конфіскацією майна.



Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 605 600 гривень.

Слідство триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.