Стать "музыкантом" за $5 тысяч: с артистом Петром Черным из Украины могли выехать как минимум пять мужчин, - Bihus.Info

В течение 2025 года под видом музыкантов с артистом Петром Черным из Украины могли выехать по меньшей мере пять человек.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, информирует Цензор.НЕТ.

Расследователи отметили, что весной 2025 года в Украине изменились правила выезда для мужчин-артистов в зарубежные туры, и львиная доля писем с просьбой о содействии начала поступать военным администрациям.

Из ответа на запрос в Киевскую ГВА журналисты узнали, что в течение года к ним регулярно обращался ФЛП Сергей Матусов с просьбой посодействовать в выезде артиста Петра Черного и его музыкантов на различные благотворительные мероприятия в Испании.

Журналисты обратили внимание, что в каждом из писем речь шла о разных людях. Более того, к документам были прикреплены анонсы событий, которые выглядели как фейковые, что усилило подозрения.

Мужчины, которые уехали благодаря письмам Матусова

В расследовании говорится, что в июне, благодаря письмам Матусова, из Украины выехали Дмитрий Прокудин и Игорь Одарюк. Первый работает в сфере айти и теперь живет недалеко от Валенсии. Мужчина заявил, что целью был именно выезд.

Журналисты говорят, что Одарюк настоящий музыкант, но никакого подтверждения его участия в концертах Черного найти не удалось. Его не предоставил также и организатор концерта Матусов.

"Вероятно, Одарюк в Испанию даже не доехал, ведь сейчас может проживать в Германии", - говорится в расследовании.

В следующем месяце Матусов обратился с письмом еще раз. В нем также шла речь о концертах Черного в Испании.

В результате из Украины выехали еще двое "музыкантов", которые, по данным Bihus.Info, пересекали границу уже после якобы запланированных выступлений Черного, поэтому попасть на них даже не могли.

Один из них – Владислав Шурман – рассказал журналистам, что обращался к "Сергею Ильичу" (имя и отчество Матусова, – ред.), который и "помог уехать". По словам Шурмана, услуга обошлась в 5 тысяч долларов. Сейчас мужчина проживает в Польше.

Журналисты говорят, что в ноябре ситуация повторилась, но даже несмотря на то, что запланированный концерт Черного в Испании не состоялся из-за отмены, за границу уехал еще один его "музыкант".

Позиция Матусова и Черного

Матусов в разговоре с журналистами опроверг свое участие в этой схеме, но при этом не смог объяснить ни чем именно музыканты должны были заниматься на концертах, ни на каких инструментах они играют, ни почему они выезжали даже несмотря на отмену мероприятия.

По словам журналистов, у него также отсутствуют фото и видео с подтверждением, что "музыканты" были хоть как-то привлечены к проведению мероприятий.

Петр Черный обвинил журналистов в заказном материале и заявил, что с ним возвращаются все, кто с ним и едет.

В то же время ни Черный, ни Матусов своего знакомства не скрывали.

Последний, как отмечают журналисты, неоднократно играл на сцене вместе с Черным, а также участвовал в съемках клипа Черного в Испании в начале прошлого года. Более того, мужчины пересекали границу на одном и том же автомобиле, который, как выяснили журналисты, оформлен на еще одного давнего знакомого Матусова.

