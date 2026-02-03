Стать "музыкантом" за $5 тысяч: с артистом Петром Черным из Украины могли выехать как минимум пять мужчин, - Bihus.Info

В течение 2025 года под видом музыкантов с артистом Петром Черным из Украины могли выехать по меньшей мере пять человек.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, информирует Цензор.НЕТ.

Расследователи отметили, что весной 2025 года в Украине изменились правила выезда для мужчин-артистов в зарубежные туры, и львиная доля писем с просьбой о содействии начала поступать военным администрациям.

Из ответа на запрос в Киевскую ГВА журналисты узнали, что в течение года к ним регулярно обращался ФЛП Сергей Матусов с просьбой посодействовать в выезде артиста Петра Черного и его музыкантов на различные благотворительные мероприятия в Испании.

Журналисты обратили внимание, что в каждом из писем речь шла о разных людях. Более того, к документам были прикреплены анонсы событий, которые выглядели как фейковые, что усилило подозрения.

Мужчины, которые уехали благодаря письмам Матусова

В расследовании говорится, что в июне, благодаря письмам Матусова, из Украины выехали Дмитрий Прокудин и Игорь Одарюк. Первый работает в сфере айти и теперь живет недалеко от Валенсии. Мужчина заявил, что целью был именно выезд.

Журналисты говорят, что Одарюк настоящий музыкант, но никакого подтверждения его участия в концертах Черного найти не удалось. Его не предоставил также и организатор концерта Матусов.

"Вероятно, Одарюк в Испанию даже не доехал, ведь сейчас может проживать в Германии", - говорится в расследовании.

В следующем месяце Матусов обратился с письмом еще раз. В нем также шла речь о концертах Черного в Испании.

В результате из Украины выехали еще двое "музыкантов", которые, по данным Bihus.Info, пересекали границу уже после якобы запланированных выступлений Черного, поэтому попасть на них даже не могли.

Один из них – Владислав Шурман – рассказал журналистам, что обращался к "Сергею Ильичу" (имя и отчество Матусова, – ред.), который и "помог уехать". По словам Шурмана, услуга обошлась в 5 тысяч долларов. Сейчас мужчина проживает в Польше.

Журналисты говорят, что в ноябре ситуация повторилась, но даже несмотря на то, что запланированный концерт Черного в Испании не состоялся из-за отмены, за границу уехал еще один его "музыкант".

Позиция Матусова и Черного

Матусов в разговоре с журналистами опроверг свое участие в этой схеме, но при этом не смог объяснить ни чем именно музыканты должны были заниматься на концертах, ни на каких инструментах они играют, ни почему они выезжали даже несмотря на отмену мероприятия.

По словам журналистов, у него также отсутствуют фото и видео с подтверждением, что "музыканты" были хоть как-то привлечены к проведению мероприятий.

Петр Черный обвинил журналистов в заказном материале и заявил, что с ним возвращаются все, кто с ним и едет.

В то же время ни Черный, ни Матусов своего знакомства не скрывали.

Последний, как отмечают журналисты, неоднократно играл на сцене вместе с Черным, а также участвовал в съемках клипа Черного в Испании в начале прошлого года. Более того, мужчины пересекали границу на одном и том же автомобиле, который, как выяснили журналисты, оформлен на еще одного давнего знакомого Матусова.

Шкода що один всесвітньо відомий пісюніст ніяк не виїде
03.02.2026 00:21 Ответить
А скільки виїхало з "кварталом"? Та і як тут не згадати схему, з листами на виїзд від ГУР/Буданова...
03.02.2026 00:23 Ответить
Буданов став мільйонером на "біженцях". Для нього і його зоопарку війна мати рідна. І гроші, і карєра... Та й "біженці" у нього не голодранці якісь, а відомі корупціонери і злочинці. Всі "розвідниками поробились" і тепер "в глибокій заморозці" розбудовують шпигунські мережі в Європі та США. Один Арєстовіч чого вартий! Ми ж, виходить, саме там "воюємо" за долари та євро... І тепер Офіс Прєзідєнта оголосив Буданова мессією і нахабно пхає його в "електоральний марафон". Ну що, РИБКИ ГУППІ, проголосуєте за індульгенцію "зєльоним" і "вікно в Європу" для ЗЄ з Єрмаком? Тобто за Буданова, за його зоопарк, кота, Гогілашвілі, тінь Арєстовіча, за безкарність і процвітання "адвоката" Баканова, "каву в Ялті за два тижні" і "першу леді" з рибно-ботоксними губами?
03.02.2026 04:11 Ответить
у хорів і танцювальних ансамблів потенціал значно вищий.
03.02.2026 00:27 Ответить
Сєводня ти іграєш джаз, а завтра родіну прадаш.
03.02.2026 06:31 Ответить
Ви забули , мабуть, що смарагдовий шапітолій ввів цирки до складу стратегічно важливих объєктів, що дозволяє бронювати працівників.Тож для кібуца95 нема проблем виїхати усім складом разом з прислугою.
03.02.2026 08:56 Ответить
Так квартал в повному майже складі виїхав, чекають свого "замка" але він щось застряг в Україні..
03.02.2026 00:30 Ответить
Заслужений чорний заробітчанин, з вивозу військовозобов'язаних з України!!!
Сам же він не придатний, як «інвалід похилого віку» до Захисту України…
03.02.2026 00:46 Ответить
Ясно що діло Чорне...Як простим украЇнцям не вистачає хороших артистів... То мо премію музичну якусь йому дадуть..
03.02.2026 01:03 Ответить
Прийшлося загуглити цього відомого музиканта. 😁
03.02.2026 01:06 Ответить
Угу....Теж погуглив і зробив висновок-табор ушол в нєбо.
03.02.2026 03:03 Ответить
Довго гуглити треба
03.02.2026 06:48 Ответить
Ну і як? Скільки п'ятикілодолларових "альбомів" на рахунку цього славетного музиканта? Багата " дискографія"?
03.02.2026 08:49 Ответить
2.4 млн. молодих людей вже виїхали з України за час повномасштабної війни: це колосальні втрати, - міністр культури Тетяна Бережна.
03.02.2026 01:13 Ответить
А причому тут культура?
03.02.2026 10:12 Ответить
П'ятеро кріпаків хотіли втекти, ще й за таку дешеву суму! Не дозволено!
03.02.2026 01:20 Ответить
Роми хоч і бувші цигани, але традиційно, кордони і власність на коней не визнають.
03.02.2026 01:23 Ответить
Хіба урсятина таке дозволить?
03.02.2026 01:27 Ответить
Для виїзду за кордон потрібен лише загран паспорт. Але якийсь незаконні воєнізовани формування оточили Україну і не випускають за кордон українців.
03.02.2026 01:30 Ответить
Це щодо ********** з московії !!??
03.02.2026 02:52 Ответить
Ай не не...
03.02.2026 02:26 Ответить
Це і є,
отой самий, ненародний чорний, з скрипочкою за кордоном на «благодійному» КАНЦЄРТІ???
03.02.2026 02:54 Ответить
Спрячь за високим забором девчонку, виеду вместе с забором
03.02.2026 02:28 Ответить
веселі , гарррні , чорні Півні,,,колись прийдеться повертатися на батькивщину,,,от то будуть вам раді , наші шметкі дрони,,,
03.02.2026 03:10 Ответить
А в загалі , що це за Х,,й Собачий ???
03.02.2026 03:15 Ответить
Та обичний циганський жулік з Отрадного
03.02.2026 04:15 Ответить
Скільки військовозобов'язаниз жінок виїхало через підкаблуцнитство напотужнішого нашого?
03.02.2026 04:59 Ответить
Воно сявота ніколи не було артистом,вони всі назначені,аби не дома сидіти
03.02.2026 05:15 Ответить
В кулінарній книзі " Циганські страви" кожний рецепт починається з речення: - Вкрадіть чисту каструлю.
03.02.2026 06:28 Ответить
В нашому гуртожику медичного вишу, крали каструлі разом з борщем, на загальній кухні. І циган в ньому не було. В основному, титульна нація
03.02.2026 11:43 Ответить
може ваш борщ смердів 😁
в нас колись з кнура щось жарили
ми сковорідку у вікно викинули
03.02.2026 18:28 Ответить
Ні, схема працювала так: крали тільки в останнього курсу. Коли вони після закінчення виселялися, злодії могли спокійно користуватися їх посудом. Борщі нормальні варили, не смердючі
03.02.2026 18:32 Ответить
На фоткє прям зєля патлатий
03.02.2026 06:57 Ответить
А як він волав в 2022 '' Гарить паляє техніка ворожа, Вова Зеленський всіх переможа!''
03.02.2026 07:48 Ответить
Оцих "артистів" після війни в Україну не пускати. На фіг вони тут потрібні.
03.02.2026 07:59 Ответить
Тут буде гвалт про геноцид
03.02.2026 10:11 Ответить
Хай розповсюджують свій гено за кордоном. Тоді не буде цида.
03.02.2026 10:15 Ответить
Вон как все цыгане из города пропали.
03.02.2026 09:19 Ответить
А колись патріотичненько той Чорний співав і в кліпчику знімався 🙄

Ще про тракторні війська
Маю розказати,
Бо все, що десь недобре стоїть,
Хай буде біля хати.

Горить, палає техніка ворожа ...
03.02.2026 09:30 Ответить
Тепер ті музиканти горіхи скуковують на автостанціях гейропи і металобрухт.
03.02.2026 10:42 Ответить
А хто це такий - Чорний? Вперше чую. Артист чого?
03.02.2026 11:18 Ответить
Протягом року він регулярно звертався до Київської міської військової адміністрації (КМВА) з листами.
03.02.2026 11:32 Ответить
циганські пісні за кордоном тепер співають
03.02.2026 12:09 Ответить
Відповідні структури мали б насторожитись ще тоді коли Пєтя заявив що в Іспанії комусь цікава його "творчисть"!
03.02.2026 12:59 Ответить
Виїхати з України зараз дорожче ніж збігти з Північної Кореї, через обмеження конструкційних прав, спираючись на воєнний стан, президент і ко створили барак незламності з кріпоками
03.02.2026 16:19 Ответить
Петю - на передок!
03.02.2026 17:33 Ответить
 
 