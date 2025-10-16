РУС
670 8

За $3-14 тыс. помогали избежать призыва: разоблачены еще 20 организаторов "уклонистских схем" в разных регионах Украины, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали новые схемы уклонения от мобилизации и задержали 20-х организаторов сделок. За суммы от 3 до 14 тыс. долларов США дельцы помогали военнообязанным избежать призыва.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в СБУ.

Так, на Черниговщине разоблачены двое местных жителей, которые оформляли уклонистов на обучение в один из университетов.

Еще один фигурант - устраивал клиентов на местное предприятие критической инфраструктуры для получения "брони".

В Киеве задержана врач-рентгенолог, которая вместе со своей медсестрой торговала фиктивными справками о плохом здоровье, чтобы "списать" уклонистов с воинского учета.

Разоблачены 20 организаторов схем уклонения от военной службы

На Прикарпатье задержаны пятеро работников транспортной компании, которые оформляли военнообязанных водителями международных рейсов для беспрепятственного выезда за границу.

В Черкасской области в Уманском районе задержан специалист земельного отдела горсовета, который вместе с врачом-офтальмологом, членом ВВК, продавали фиктивные медсправки для отсрочки от призыва.

Кроме этого, чиновник распространял на собственной странице в запрещенных "Одноклассниках" комментарии в поддержку вооруженной агрессии рф.

На Закарпатье задержаны трое дельцов в Ужгородском районе, которые показывали мужчинам призывного возраста маршруты побега лесными тропами в ЕС в обход контрольно-пропускных пунктов.

Также военные контрразведчики СБУ задержали в Луцке трех местных, которые дома развернули собственную "типографию", чтобы подделывать военно-учетные и медицинские документы для уклонения от мобилизации.

В Одессе военная контрразведка Службы безопасности разоблачила врача-хирурга из военно-медицинского центра, который продавал фиктивные заключения об инвалидности действующим военнослужащим.

Всем задержанным сообщено о подозрении согласно совершенным преступлениям по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная организованной группой);
  • ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
  • чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Отмечается, что злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

СБУ (20523) уклонисты (1143)
Загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави здійснюється Президентом України; організаційне керівництво мобілізаційною підготовкою і мобілізацією в Україні - Кабінетом Міністрів України; координація діяльності органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації ...
https://protocol.ua/ua/pro_mobilizatsiynu_pidgotovku_ta_mobilizatsiyu_stattya_11/ Стаття 11. Президент України - Про мобілізаційну ...

https://protocol.ua › ... › Стаття 11. Президент України



Відповідно до повноважень, визначених Конституцією України, Президент України: здійснює загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації ...
Зеленський навмисно зриває систему мобілізації в Україні, на догоду ******!!
16.10.2025 14:27 Ответить
А шо зеленьський може зробити в плані мобілізації? Мобілізувати лисого та пікалова?
16.10.2025 14:32 Ответить
Посилити відповідальність за ухилення, СЗЧ та дезертирствотак, щоб у злочинців не було іншого вибору, окрім як піти на фронт
16.10.2025 14:59 Ответить
Ще може жіночок сильних і незалежних як в Ізраїлі почати призивати, так?
16.10.2025 15:10 Ответить
Навіть у будь якому селищі з населенням в 100 осіб неодмінно знайдеться хоча б один, хто саботуватиме мобілізацію та допомагатиме ухилянтам, СЗЧшникам та дезертирам порушувати законодавство. У масштабах країни це вже сотні тисяч. А ви хизуєтеся 20 злочинцями, не ганьбіться, демонструєте лише свою слабкість
16.10.2025 14:46 Ответить
Пані Маріано, можете персонально боротися з «ухилянтами» записавшись в ЗСУ і замінивши собою того ж «ухилянта»
16.10.2025 14:55 Ответить
Отаких бойових жіночок як раз і не вистачає! Вмотивована крошити окупантів да і побратими раді будуть!)
16.10.2025 14:58 Ответить
Мар'янка ти часом не родичка отої безумної? Чи це жіночки нахронтниці пішли у нас на нещасних ухилянтів? Ти мусорам які 4 рік вештаються по тилах не хочеш це пред'явити, чи ти тупо зелена вьетнамська ботва яка за копійки строчиш свою маячню?
16.10.2025 14:57 Ответить
 
 