За $3-14 тыс. помогали избежать призыва: разоблачены еще 20 организаторов "уклонистских схем" в разных регионах Украины, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали новые схемы уклонения от мобилизации и задержали 20-х организаторов сделок. За суммы от 3 до 14 тыс. долларов США дельцы помогали военнообязанным избежать призыва.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в СБУ.
Так, на Черниговщине разоблачены двое местных жителей, которые оформляли уклонистов на обучение в один из университетов.
Еще один фигурант - устраивал клиентов на местное предприятие критической инфраструктуры для получения "брони".
В Киеве задержана врач-рентгенолог, которая вместе со своей медсестрой торговала фиктивными справками о плохом здоровье, чтобы "списать" уклонистов с воинского учета.
На Прикарпатье задержаны пятеро работников транспортной компании, которые оформляли военнообязанных водителями международных рейсов для беспрепятственного выезда за границу.
В Черкасской области в Уманском районе задержан специалист земельного отдела горсовета, который вместе с врачом-офтальмологом, членом ВВК, продавали фиктивные медсправки для отсрочки от призыва.
Кроме этого, чиновник распространял на собственной странице в запрещенных "Одноклассниках" комментарии в поддержку вооруженной агрессии рф.
На Закарпатье задержаны трое дельцов в Ужгородском районе, которые показывали мужчинам призывного возраста маршруты побега лесными тропами в ЕС в обход контрольно-пропускных пунктов.
Также военные контрразведчики СБУ задержали в Луцке трех местных, которые дома развернули собственную "типографию", чтобы подделывать военно-учетные и медицинские документы для уклонения от мобилизации.
В Одессе военная контрразведка Службы безопасности разоблачила врача-хирурга из военно-медицинского центра, который продавал фиктивные заключения об инвалидности действующим военнослужащим.
Всем задержанным сообщено о подозрении согласно совершенным преступлениям по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная организованной группой);
- ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом);
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
- чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).
Отмечается, что злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
