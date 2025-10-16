За $3-14 тис. допомагали уникнути призову: викрито ще 20 організаторів "ухилянтських схем" у різних регіонах України, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки та Національна поліція заблокували нові схеми ухилення від мобілізації та затримали 20-х організаторів оборудок. За суми від 3 до 14 тис. доларів США ділки допомагали військовозобов’язаним уникнути призову.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в СБУ.
Так, на Чернігівщині викрито двох місцевих жителів, які оформлювали ухилянтів на навчання до одного з університетів.
Ще один фігурант – влаштовував клієнтів на місцеве підприємство критичної інфраструктури для отримання "броні".
У Києві затримано лікарку-рентгенологиню, яка разом зі своєю медсестрою торгувала фіктивними довідками про погане здоров’я, щоб "списати" ухилянтів з військового обліку.
На Прикарпатті затримано пʼятьох працівників транспортної компанії, які оформлювали військовозобов’язаних водіями міжнародних рейсів для безперешкодного виїзду за кордон.
На Черкащині в Уманському районі затримано спеціаліста земельного відділу міськради, який разом із лікарем-офтальмологом, членом ВЛК, продавали фіктивні меддовідки для відстрочки від призову.
Крім цього, чиновник поширював на власній сторінці в заборонених "Однокласниках" коментарі на підтримку збройної агресії рф.
На Закарпатті затримано трьох ділків в Ужгородському районі, які показували чоловікам призовного віку маршрути втечі лісовими стежками до ЄС в обхід контрольно-пропускних пунктів.
Також військові контррозвідники СБУ затримали в Луцьку трьох місцевих, які вдома розгорнули власну "типографію", щоб підробляти військово-облікові та медичні документи для ухилення від мобілізації.
В Одесі військова контррозвідка Служби безпеки викрила лікаря-хірурга з військово-медичного центру, який продавав фіктивні висновки про інвалідність діючим військовослужбовцям.
Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою);
- ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
- чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Зазначається, що зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
