За $3-14 тис. допомагали уникнути призову: викрито ще 20 організаторів "ухилянтських схем" у різних регіонах України, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція заблокували нові схеми ухилення від мобілізації та затримали 20-х організаторів оборудок. За суми від 3 до 14 тис. доларів США ділки допомагали військовозобов’язаним уникнути призову.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в СБУ.

Так, на Чернігівщині викрито двох місцевих жителів, які оформлювали ухилянтів на навчання до одного з університетів.

Ще один фігурант – влаштовував клієнтів на місцеве підприємство критичної інфраструктури для отримання "броні".

У Києві затримано лікарку-рентгенологиню, яка разом зі своєю медсестрою торгувала фіктивними довідками про погане здоров’я, щоб "списати" ухилянтів з військового обліку.

Викрито 20 організаторів ухилянтських схем

На Прикарпатті затримано пʼятьох працівників транспортної компанії, які оформлювали військовозобов’язаних водіями міжнародних рейсів для безперешкодного виїзду за кордон.

На Черкащині в Уманському районі затримано спеціаліста земельного відділу міськради, який разом із лікарем-офтальмологом, членом ВЛК, продавали фіктивні меддовідки для відстрочки від призову.

Крім цього, чиновник поширював на власній сторінці в заборонених "Однокласниках" коментарі на підтримку збройної агресії рф.

На Закарпатті затримано трьох ділків в Ужгородському районі, які показували чоловікам призовного віку маршрути втечі лісовими стежками до ЄС в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Також військові контррозвідники СБУ затримали в Луцьку трьох місцевих, які вдома розгорнули власну "типографію", щоб підробляти військово-облікові та медичні документи для ухилення від мобілізації.

В Одесі військова контррозвідка Служби безпеки викрила лікаря-хірурга з військово-медичного центру, який продавав фіктивні висновки про інвалідність діючим військовослужбовцям.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою);
  • ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зазначається, що зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави здійснюється Президентом України; організаційне керівництво мобілізаційною підготовкою і мобілізацією в Україні - Кабінетом Міністрів України; координація діяльності органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації ...
https://protocol.ua/ua/pro_mobilizatsiynu_pidgotovku_ta_mobilizatsiyu_stattya_11/ Стаття 11. Президент України - Про мобілізаційну ...

https://protocol.ua › ... › Стаття 11. Президент України



Відповідно до повноважень, визначених Конституцією України, Президент України: здійснює загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації ...
Зеленський навмисно зриває систему мобілізації в Україні, на догоду ******!!
показати весь коментар
16.10.2025 14:27 Відповісти
А шо зеленьський може зробити в плані мобілізації? Мобілізувати лисого та пікалова?
показати весь коментар
16.10.2025 14:32 Відповісти
Посилити відповідальність за ухилення, СЗЧ та дезертирствотак, щоб у злочинців не було іншого вибору, окрім як піти на фронт
показати весь коментар
16.10.2025 14:59 Відповісти
Ще може жіночок сильних і незалежних як в Ізраїлі почати призивати, так?
показати весь коментар
16.10.2025 15:10 Відповісти
Навіть у будь якому селищі з населенням в 100 осіб неодмінно знайдеться хоча б один, хто саботуватиме мобілізацію та допомагатиме ухилянтам, СЗЧшникам та дезертирам порушувати законодавство. У масштабах країни це вже сотні тисяч. А ви хизуєтеся 20 злочинцями, не ганьбіться, демонструєте лише свою слабкість
показати весь коментар
16.10.2025 14:46 Відповісти
Пані Маріано, можете персонально боротися з «ухилянтами» записавшись в ЗСУ і замінивши собою того ж «ухилянта»
показати весь коментар
16.10.2025 14:55 Відповісти
Отаких бойових жіночок як раз і не вистачає! Вмотивована крошити окупантів да і побратими раді будуть!)
показати весь коментар
16.10.2025 14:58 Відповісти
Мар'янка ти часом не родичка отої безумної? Чи це жіночки нахронтниці пішли у нас на нещасних ухилянтів? Ти мусорам які 4 рік вештаються по тилах не хочеш це пред'явити, чи ти тупо зелена вьетнамська ботва яка за копійки строчиш свою маячню?
показати весь коментар
16.10.2025 14:57 Відповісти
 
 