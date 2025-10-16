За $9,2 тис. радив одягнутися у військовий однострій та обіцяв "липові" документи: Затримано військовослужбовця, який переправляв чоловіків до Румунії. ФОТОрепортаж

Київські поліцейські зібрали докази протиправної діяльності чоловіка, який організував схему незаконного перетину кордону, та оголосили йому про підозру. Для безперешкодного пересування країною він просив "клієнтів" одягнутися у військовий однострій та обіцяв надати "липові" документи про нібито службове відрядження у західні регіони.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, викрито 39-річного військового однієї з військових частин Харківщини. Чоловік вирішив заробити на охочих уникнути служби в армії, організовуючи незаконні "тури" до Європи. Для втілення нелегальної подорожі ділок розробив детальний план перевезення чоловіків та до дрібниць продумав їхнє маскування. Поїздка складалася із двох частин: переїзд з Києва до Буковини та безпосередній перетин кордону.

Щоб реалізувати задумане чоловіки повинні були самостійно придбати військову форму та одягнути її в поїздку, а переправник – оформити документи про нібито службове відрядження псевдовійськового. Це було необхідно для безперешкодного проїзду через блокпост. Для переконливості фігурант розповідав про свого знайомого, якому вдалося виїхати з країни за цією ж схемою.

Повідомляється, що такий "тур" до Румунії коштував бажаючим 9200 доларів.

Поліцейські затримали переправника відразу після одержання коштів. Під час проведення санкціонованого обшуку у фігуранта виявили та вилучили гроші, банківські картки та чорнові записи.

Чоловіку вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України ділку загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

