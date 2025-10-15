Незаконне переправлення осіб через кордон: викрито схему, у якій задіяний заступник міського голови, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Прикордонники затримали громадянина України, якого намагалися переправити з України до Молдови в обхід пунктів пропуску на ділянці відділу "Сокиряни" у Чернівецькій області.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі. Передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у подальшому прикордонники викрили всіх учасників протиправної схеми з незаконного переправлення осіб через державний кордон.
У незаконній оборудці був задіяний один із заступників міського голови міста Сокиряни Чернівецької області, який, використовуючи службове становище, допомагав "клієнтам" дістатися кордону. А головний організатор схеми, житель Хмельницької області, підшукував охочих незаконно потрапити до Молдови та надавав вказівки щодо часу та маршрутів руху. За свої послуги ділки брали по 7 тисяч доларів з кожного.
Була проведена низка обшуків за місцями проживання фігурантів кримінального провадження. В результаті обшуків виявлено та вилучено автомат АКМС калібру 7,62 мм, снайперська гвинтівка СВД, гвинтівка Мосіна, карабін Вінчестер, пристрій для відстрілу гумових куль Escort Magnum та кілька сотень набоїв до вказаної зброї.
Крім цього, вилучено мобільні телефони та автомобіль, які використовувалися в протиправній діяльності.
Повідомляється, що головних фігурантів справи затримано. Їм оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України.
