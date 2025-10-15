РУС
Незаконная переправка лиц через границу: раскрыта схема, в которой задействован заместитель городского головы, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Пограничники задержали гражданина Украины, которого пытались переправить из Украины в Молдову в обход пунктов пропуска на участке отдела "Сокиряны" в Черновицкой области.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в дальнейшем пограничники разоблачили всех участников противоправной схемы по незаконной переправке лиц через государственную границу.

Разоблачены перевозчики через границу

В незаконной сделке был задействован один из заместителей городского головы города Сокиряны Черновицкой области, который, используя служебное положение, помогал "клиентам" добраться до границы. А главный организатор схемы, житель Хмельницкой области, подыскивал желающих незаконно попасть в Молдову и давал указания относительно времени и маршрутов движения. За свои услуги дельцы брали по 7 тысяч долларов с каждого.

Был проведен ряд обысков по местам жительства фигурантов уголовного производства. В результате обысков обнаружено и изъято автомат АКМС калибра 7,62 мм, снайперская винтовка СВД, винтовка Мосина, карабин Винчестер, устройство для отстрела резиновых пуль Escort Magnum и несколько сотен патронов к указанному оружию.

Кроме этого, изъяты мобильные телефоны и автомобиль, которые использовались в противоправной деятельности.

Сообщается, что главные фигуранты дела задержаны. Им объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины.

Госпогранслужба (6927) уклонисты (1140) Черновицкая область (74) Днестровский район (2) Сокиряны (1)
