За $16 тыс. переправлял уклонистов за границу: на Волыни задержан мужчина, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Оперативники Волынского пограничного отряда разоблачили 38-летнего жителя Камень-Каширского района, причастного к схеме незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

По данным следствия, он доставлял клиентов автомобилем к границе, после чего те должны были самостоятельно перейти ее вне пунктов пропуска.

При попытке переправить трех человек - двух волынян в возрасте 28 и 31 год и 27-летнего жителя Ривного - мужчину задержали. За свои услуги он планировал получить 16 тысяч долларов США.

Также смотрите: Пыталась во второй раз вывезти мужа за границу через фиктивный брак: в Винницкой области раскрыта схема, - ГПСУ. ФОТО

Ему сообщено о подозрении по ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей на 60 суток с правом внесения залога в размере 90 840 гривен.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ