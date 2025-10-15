За $16 тис. переправляв ухилянтів за кордон: на Волині затримано чоловіка, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Оперативники Волинського прикордонного загону викрили 38-річного жителя Камінь-Каширського району, причетного до схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон.

За даними слідства, він доставляв клієнтів автомобілем до кордону, після чого ті мали самостійно перейти його поза пунктами пропуску.

Під час спроби переправити трьох осіб - двох волинян віком 28 і 31 рік та 27-річного жителя Рівного - чоловіка затримали. За свої послуги він планував отримати 16 тисяч доларів США.

Йому повідомлено про підозру за ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою на 60 діб із правом внесення застави у розмірі 90 840 гривень.

