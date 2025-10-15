УКР
За $16 тис. переправляв ухилянтів за кордон: на Волині затримано чоловіка, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Оперативники Волинського прикордонного загону викрили 38-річного жителя Камінь-Каширського району, причетного до схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

На Волині викрили схему нелегального переправлення чоловіків за кордон
Фото: ДПСУ

За даними слідства, він доставляв клієнтів автомобілем до кордону, після чого ті мали самостійно перейти його поза пунктами пропуску.

Під час спроби переправити трьох осіб - двох волинян віком 28 і 31 рік та 27-річного жителя Рівного - чоловіка затримали. За свої послуги він планував отримати 16 тисяч доларів США.

дпсу
Фото: ДПСУ

дпсу
Фото: ДПСУ

Йому повідомлено про підозру за ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою на 60 діб із правом внесення застави у розмірі 90 840 гривень.

