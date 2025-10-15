На Вовчанському напрямку прикордонники "Форпосту" взяли в полон громадянина Казахстану. ФОТО

Українські прикордонники бригади "Форпост" на Вовчанському напрямку взяли в полон російського бійця, який виявився громадянином Казахстану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

За словами полоненого, він воює на боці Росії не з ідейних причин, а заради отримання російського громадянства.

У ДПСУ зазначають, що це черговий випадок участі іноземців у війні проти України, яких російське командування використовує як "гарматне м’ясо".

Прикордонники наголошують, що бригада "Форпост" не лише утримує позиції, а й завдає противнику втрат у живій силі та техніці, не дозволяючи окупантам просунутися вперед.

