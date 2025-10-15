УКР
На Вовчанському напрямку прикордонники "Форпосту" взяли в полон громадянина Казахстану. ФОТО

Українські прикордонники бригади "Форпост" на Вовчанському напрямку взяли в полон російського бійця, який виявився громадянином Казахстану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

ДПСУ взяли в полон громадянина Казахстану
Фото: ДПСУ

За словами полоненого, він воює на боці Росії не з ідейних причин, а заради отримання російського громадянства.

У ДПСУ зазначають, що це черговий випадок участі іноземців у війні проти України, яких російське командування використовує як "гарматне м’ясо".

Прикордонники наголошують, що бригада "Форпост" не лише утримує позиції, а й завдає противнику втрат у живій силі та техніці, не дозволяючи окупантам просунутися вперед.

Організуйте йому втечу , а при втечі знаєте , що і як з ним вчинити
15.10.2025 16:44 Відповісти
ти забувся за одну проблему.
Його можна поміняти на українського військовополоненого.
Ну тобі можна вибачити.
Де ти, а де військові.
15.10.2025 17:29 Відповісти
Всі гавнастани однакові !
15.10.2025 17:21 Відповісти
а нахера казаху кацапський паспорт? нібито на кацапії рівень життя вищий...
15.10.2025 17:22 Відповісти
а що дає кацапський паспорт?
15.10.2025 17:27 Відповісти
поміняти на нашого полоненого і повідомити Казахстан.
Далі це їх проблеми.
15.10.2025 17:27 Відповісти
 
 