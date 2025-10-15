На Волчанском направлении пограничники "Форпоста" взяли в плен гражданина Казахстана. ФОТО

Украинские пограничники бригады "Форпост" на Волчанском направлении взяли в плен российского бойца, который оказался гражданином Казахстана.

По словам пленного, он воюет на стороне России не по идейным причинам, а ради получения российского гражданства.

В ГПСУ отмечают, что это очередной случай участия иностранцев в войне против Украины, которых российское командование использует как "пушечное мясо".

Пограничники отмечают, что бригада "Форпост" не только удерживает позиции, но и наносит противнику потери в живой силе и технике, не позволяя оккупантам продвинуться вперед.

