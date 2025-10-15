РУС
На Волчанском направлении пограничники "Форпоста" взяли в плен гражданина Казахстана. ФОТО

Украинские пограничники бригады "Форпост" на Волчанском направлении взяли в плен российского бойца, который оказался гражданином Казахстана.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

ГПСУ взяли в плен гражданина Казахстана
Фото: ГПСУ

По словам пленного, он воюет на стороне России не по идейным причинам, а ради получения российского гражданства.

В ГПСУ отмечают, что это очередной случай участия иностранцев в войне против Украины, которых российское командование использует как "пушечное мясо".

Пограничники отмечают, что бригада "Форпост" не только удерживает позиции, но и наносит противнику потери в живой силе и технике, не позволяя оккупантам продвинуться вперед.

армия РФ (20917) военнопленные (1212) Госпогранслужба (6927) Казахстан (789)
Організуйте йому втечу , а при втечі знаєте , що і як з ним вчинити
15.10.2025 16:44 Ответить
ти забувся за одну проблему.
Його можна поміняти на українського військовополоненого.
Ну тобі можна вибачити.
Де ти, а де військові.
15.10.2025 17:29 Ответить
Всі гавнастани однакові !
15.10.2025 17:21 Ответить
а нахера казаху кацапський паспорт? нібито на кацапії рівень життя вищий...
15.10.2025 17:22 Ответить
а що дає кацапський паспорт?
15.10.2025 17:27 Ответить
поміняти на нашого полоненого і повідомити Казахстан.
Далі це їх проблеми.
15.10.2025 17:27 Ответить
 
 