Пыталась во второй раз вывезти мужа за границу через фиктивный брак: в Винницкой области раскрыта схема, - ГПСУ. ФОТО
В Винницкой области пограничники обнаружили 22-летнюю жительницу Винницы, которая, вероятно, пыталась незаконно вывезти мужа за границу, использовав фиктивный брак.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, пара - женщина с инвалидностью и 24-летний житель Винницкой области - зарегистрировала брак в августе этого года. Во время пограничного контроля молодожены не смогли согласованно ответить на вопрос о совместном быте, не имели общих фото, переписки или истории звонков.
Выяснилось, что для женщины это уже вторая попытка фиктивного брака: в 2023 году она вышла замуж за другого мужчину, также из Винницкой области, выехала с ним за границу и вскоре развелась. Тот мужчина в Украину так и не вернулся.
Пограничники отказали в пропуске через государственную границу и передали информацию в Национальную полицию. В действиях женщины усматривают признаки преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хазяїв із кормушки в упор не бачать
Тепер «ДОНАТИТИ» буде для ЗСУ????
Ленка зеленська, поки фотки по журналах проплачує, а ця бізнесує!?!
Якщо можна президентці Лєнці - чому не можна простій Лєнці?
Задавайте питання голові риби, а не хвосту.