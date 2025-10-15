РУС
Пыталась во второй раз вывезти мужа за границу через фиктивный брак: в Винницкой области раскрыта схема, - ГПСУ. ФОТО

В Винницкой области пограничники обнаружили 22-летнюю жительницу Винницы, которая, вероятно, пыталась незаконно вывезти мужа за границу, использовав фиктивный брак.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

Винничанка во второй раз пыталась вывезти мужа за границу
Фото: ГПСУ

Как отмечается, пара - женщина с инвалидностью и 24-летний житель Винницкой области - зарегистрировала брак в августе этого года. Во время пограничного контроля молодожены не смогли согласованно ответить на вопрос о совместном быте, не имели общих фото, переписки или истории звонков.

Выяснилось, что для женщины это уже вторая попытка фиктивного брака: в 2023 году она вышла замуж за другого мужчину, также из Винницкой области, выехала с ним за границу и вскоре развелась. Тот мужчина в Украину так и не вернулся.

Пограничники отказали в пропуске через государственную границу и передали информацию в Национальную полицию. В действиях женщины усматривают признаки преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу.

Винницкая область (1116) Госпогранслужба (6927) уклонисты (1140)
Як вони взагалі відрізняють фіктивний шлюб чи ні? На стояк дивляться прикордонники у нього чи що?
показать весь комментарий
15.10.2025 12:46 Ответить
Ти ба, які кмітливі погранічнікі
показать весь комментарий
15.10.2025 12:53 Ответить
Кмітливі до рабів.
Хазяїв із кормушки в упор не бачать
показать весь комментарий
15.10.2025 13:18 Ответить
То з тої опери як мусора відрізняють порно від не порно🤣 така спеціальність у них навіть існує, дивитися порноролики
показать весь комментарий
15.10.2025 13:21 Ответить
Да нет они по баням сами оргии устраивают
показать весь комментарий
15.10.2025 13:26 Ответить
Якась фігня.Докумт є?То які нах питання про спільний побут можуть бути?
показать весь комментарий
15.10.2025 12:53 Ответить
Тьотка схему налагодила для заробітків??
Тепер «ДОНАТИТИ» буде для ЗСУ????
Ленка зеленська, поки фотки по журналах проплачує, а ця бізнесує!?!
показать весь комментарий
15.10.2025 13:13 Ответить
У Вкраїні всі крадуть.
Якщо можна президентці Лєнці - чому не можна простій Лєнці?
Задавайте питання голові риби, а не хвосту.
показать весь комментарий
15.10.2025 13:20 Ответить
 
 