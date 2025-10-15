Пыталась во второй раз вывезти мужа за границу через фиктивный брак: в Винницкой области раскрыта схема, - ГПСУ. ФОТО

В Винницкой области пограничники обнаружили 22-летнюю жительницу Винницы, которая, вероятно, пыталась незаконно вывезти мужа за границу, использовав фиктивный брак.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, пара - женщина с инвалидностью и 24-летний житель Винницкой области - зарегистрировала брак в августе этого года. Во время пограничного контроля молодожены не смогли согласованно ответить на вопрос о совместном быте, не имели общих фото, переписки или истории звонков.

Выяснилось, что для женщины это уже вторая попытка фиктивного брака: в 2023 году она вышла замуж за другого мужчину, также из Винницкой области, выехала с ним за границу и вскоре развелась. Тот мужчина в Украину так и не вернулся.

Пограничники отказали в пропуске через государственную границу и передали информацию в Национальную полицию. В действиях женщины усматривают признаки преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу.

