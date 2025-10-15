Намагалась вдруге вивезти чоловіка за кордон через фіктивний шлюб: на Вінниччині викрито схему, - ДПСУ. ФОТО

На Вінниччині прикордонники виявили 22-річну жительку Вінниці, яка, ймовірно, намагалась незаконно вивезти чоловіка за кордон, використавши фіктивний шлюб.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, пара - жінка з інвалідністю та 24-річний мешканець Вінниччини - зареєструвала шлюб у серпні цього року. Під час прикордонного контролю молодята не змогли узгоджено відповісти на запитання про спільний побут, не мали спільних фото, листування чи історії дзвінків.

З’ясувалось, що для жінки це вже друга спроба фіктивного шлюбу: у 2023 році вона одружилась з іншим чоловіком, також з Вінниччини, виїхала з ним за кордон і невдовзі розлучилась. Той чоловік до України так і не повернувся.

Прикордонники відмовили у пропуску через державний кордон і передали інформацію до Національної поліції. У діях жінки вбачають ознаки злочину, передбаченого ст. 332 КК України - незаконне переправлення осіб через державний кордон.

