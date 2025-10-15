УКР
Намагалась вдруге вивезти чоловіка за кордон через фіктивний шлюб: на Вінниччині викрито схему, - ДПСУ. ФОТО

На Вінниччині прикордонники виявили 22-річну жительку Вінниці, яка, ймовірно, намагалась незаконно вивезти чоловіка за кордон, використавши фіктивний шлюб.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

Вінничанка вдруге намагалась вивезти чоловіка за кордон
Фото: ДПСУ

Як зазначається, пара - жінка з інвалідністю та 24-річний мешканець Вінниччини - зареєструвала шлюб у серпні цього року. Під час прикордонного контролю молодята не змогли узгоджено відповісти на запитання про спільний побут, не мали спільних фото, листування чи історії дзвінків.

З’ясувалось, що для жінки це вже друга спроба фіктивного шлюбу: у 2023 році вона одружилась з іншим чоловіком, також з Вінниччини, виїхала з ним за кордон і невдовзі розлучилась. Той чоловік до України так і не повернувся.

Прикордонники відмовили у пропуску через державний кордон і передали інформацію до Національної поліції. У діях жінки вбачають ознаки злочину, передбаченого ст. 332 КК України - незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Вінницька область (1103) Держприкордонслужба ДПСУ (6501) ухилянти (1211)
Як вони взагалі відрізняють фіктивний шлюб чи ні? На стояк дивляться прикордонники у нього чи що?
15.10.2025 12:46 Відповісти
Якась фігня.Докумт є?То які нах питання про спільний побут можуть бути?
15.10.2025 12:53 Відповісти
Кмітливі до рабів.
Хазяїв із кормушки в упор не бачать
15.10.2025 13:18 Відповісти
Ти ба, які кмітливі погранічнікі
15.10.2025 12:53 Відповісти
То з тої опери як мусора відрізняють порно від не порно🤣 така спеціальність у них навіть існує, дивитися порноролики
15.10.2025 13:21 Відповісти
Да нет они по баням сами оргии устраивают
15.10.2025 13:26 Відповісти
Шо можна в мужика випитувати про сімейне життя на кордоні, цікаво: де, куди і скільки разів?
15.10.2025 13:45 Відповісти
Тьотка схему налагодила для заробітків??
Тепер «ДОНАТИТИ» буде для ЗСУ????
Ленка зеленська, поки фотки по журналах проплачує, а ця бізнесує!?!
15.10.2025 13:13 Відповісти
У Вкраїні всі крадуть.
Якщо можна президентці Лєнці - чому не можна простій Лєнці?
Задавайте питання голові риби, а не хвосту.
15.10.2025 13:20 Відповісти
Бананова країна у всій красі.
У прикордонників немає повноважень перевіряти обставини та визнавати шлюб фіктивним від слова взагалі, це може зробити тільки суд. Прикордонники в рамках своїх повноважень, мають право лише перевірити дійсність свідосцтва про шлюб.
По факту маємо узурпацію владних повноважень службовими особами ДПСУ, в результаті якої чоловіку непризивного віку безпідставно заборонено перетин кордону.
15.10.2025 13:34 Відповісти
у діях прикордонників вбачаються ознаки: перевищення владних повноважень, наклеп, неправомірні дії.... хтось там відкриє кримінальне провадження?
15.10.2025 13:40 Відповісти
 
 