Пересечь границу за €8500: на Буковине "на горячем" задержали перевозчиков. ФОТО
Пограничники и СБУ задержали жителя Ивано-Франковской области, который за €8500 пытался незаконно перевезти мужчину через государственную границу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Госпогранслужбе.
"Офицеры отдела внутренней и собственной безопасности Черновицкого отряда разоблачили схему переправки мужчин в Румынию. Житель Ивано-Франковской области за €8500 согласился незаконно перевести "клиента" через государственную границу. На собственном авто он подвез его до границы и должен был дальше показать маршрут в соседнюю страну", - говорится в сообщении.
Сообщается, что оперативники остановили автомобиль прямо вблизи границы - и задержали обоих "путешественников". Организатору объявлено подозрение.
От падлюки.
Не дали переправникам гарячого доїсти.
А холодні закуски і десерт також в "прольоті"? 😆