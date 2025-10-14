РУС
Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
374 2

Пересечь границу за €8500: на Буковине "на горячем" задержали перевозчиков. ФОТО

Пограничники и СБУ задержали жителя Ивано-Франковской области, который за €8500 пытался незаконно перевезти мужчину через государственную границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"Офицеры отдела внутренней и собственной безопасности Черновицкого отряда разоблачили схему переправки мужчин в Румынию. Житель Ивано-Франковской области за €8500 согласился незаконно перевести "клиента" через государственную границу. На собственном авто он подвез его до границы и должен был дальше показать маршрут в соседнюю страну", - говорится в сообщении.

Сообщается, что оперативники остановили автомобиль прямо вблизи границы - и задержали обоих "путешественников". Организатору объявлено подозрение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Командировки" за деньги: на Днепропетровщине задержали группу, которая подделывала документы для побега из Украины

На Буковине раскрыли схему переправки уклонистов в Румынию
Автор: 

Це вже не новина в буденність. Когось затримують решта проривається. Щось не те діється в країні якщо народ ладен платити немалі гроші щоб втекти з держави
14.10.2025 12:27 Ответить
На Буковині "на гарячому" затримали переправників.
От падлюки.
Не дали переправникам гарячого доїсти.
А холодні закуски і десерт також в "прольоті"? 😆
14.10.2025 12:38 Ответить
 
 