"Командировка" за деньги: на Днепропетровщине задержали группу, которая подделывала документы для побега из Украины

На Днепропетровщине будут судить аферистов, которые обещали незаконное пересечение границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за 12 тысяч долларов группа лиц пыталась организовать незаконный выезд с территории Украины для военнообязанного, сообщили на странице Днепропетровской областной прокуратуры.

Злоумышленники предлагали оформить фиктивную командировку, чтобы мужчина мог пересечь государственную границу через пункт пропуска "Рава-Русская".

По данным следствия, двое жителей области разработали схему, по которой клиенту изготавливали поддельные документы о якобы командировке от фиктивной компании. Кроме того, они уверяли, что смогут "договориться" с пограничниками для беспрепятственного пересечения границы.

Во время передачи оговоренных 12 тысяч долларов фигурантов задержали правоохранители.

В прокуратуре сообщили, что в суд уже направлен обвинительный акт. Подозреваемым инкриминируют покушение на незаконную переправку лиц через государственную границу и получение неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц.

Если их вина будет доказана, злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что только в сентябре 2025 года пограничники пресекли 56 случаев попыток предоставления неправомерной выгоды на общую сумму в эквиваленте к национальной валюте 747 650 грн.

Всего с начала военного положения пограничники пресекли 1792 попытки подкупа на сумму более 22,4 миллиона грн.

