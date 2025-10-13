В пункте пропуска "Краковец-Корчова" на границе с Польшей возможны задержки движения грузовиков, - Гостаможслужба

В течение двух месяцев возможны замедления движения грузового транспорта в п/п "Краковец-Корчова" на границе Украины с Польшей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Гостаможслужбы.

По информации польской стороны, с 15 октября 2025 по 15 декабря 2025 года, в связи с проведением профилактического обслуживания весовых комплексов, а также монтажом систем радиационного контроля, в пункте пропуска "Краковец-Корчова" ожидается замедление пропускных операций для грузовых транспортных средств в направлении выезда из Украины.

"Просим водителей учитывать эти обстоятельства и по возможности выбирать для пересечения границы альтернативные пункты пропуска", - говорится в сообщении.

Больше о ситуации на данный момент не известно.