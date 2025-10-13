РУС
Новости Блокада на польской границе
В пункте пропуска "Краковец-Корчова" на границе с Польшей возможны задержки движения грузовиков, - Гостаможслужба

Польская граница

В течение двух месяцев возможны замедления движения грузового транспорта в п/п "Краковец-Корчова" на границе Украины с Польшей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Гостаможслужбы.

По информации польской стороны, с 15 октября 2025 по 15 декабря 2025 года, в связи с проведением профилактического обслуживания весовых комплексов, а также монтажом систем радиационного контроля, в пункте пропуска "Краковец-Корчова" ожидается замедление пропускных операций для грузовых транспортных средств в направлении выезда из Украины.

"Просим водителей учитывать эти обстоятельства и по возможности выбирать для пересечения границы альтернативные пункты пропуска", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польские митингующие заблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини", - ГПСУ

Больше о ситуации на данный момент не известно.

Автор: 

Госпогранслужба (6918) граница (5397) Польша (8910)
Взагалі то там колапс. Поляки фотографують писки і знімають відбитки пальців. Впроваджують система контролю перетину корду з ЄС.
13.10.2025 15:40 Ответить
 
 