Новости Блокада на польской границе
Польские митингующие заблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини", - ГПСУ

блокировка на польской границе

Сегодня, 6 сентября 2025 года, в 12:50 польские митингующие перекрыли движение перед ПП "Медика" (напротив украинского КПП "Шегини"). Ограничения касаются только грузовиков и могут длиться не менее 6 часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, для легковых авто и автобусов движение без изменений.

"В очереди на выезд из Украины зарегистрирован 681 грузовик, на въезд находится около 100, которые уже находятся на специально обустроенной стоянке, их оформлению ничего не помешает", - говорится в сообщении.

Также читайте: Польские протестующие прекратили забастовку на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск", - Гостаможслужба

Акция митингующих проходит в километре от польского пункта пропуска. О любых изменениях или осложнениях движения ГПСУ будет сообщать дополнительно.

Госпогранслужба (6820) граница (5357) Польша (8650) пункт пропуска (677) блокирование (477)
Топ комментарии
+13
може якось до них зробити коридор і пропустити орду мацковскую до них щоб не ви....йо..бу....лись
06.09.2025 13:34 Ответить
+7
Jake bydlo!
06.09.2025 13:34 Ответить
+6
А шосі сталось, чим пан знову невдоволений. А зрозуміло потрібно українським військовим пропускати побільше ракет до польщеги
06.09.2025 13:34 Ответить
А шосі сталось, чим пан знову невдоволений. А зрозуміло потрібно українським військовим пропускати побільше ракет до польщеги

06.09.2025 13:34 Ответить
06.09.2025 13:34 Ответить
може якось до них зробити коридор і пропустити орду мацковскую до них щоб не ви....йо..бу....лись

06.09.2025 13:34 Ответить
06.09.2025 13:34 Ответить
нехай через білокацапію йдуть - нема чого орді по Україні шлятися.
мда, знав інших поляків...
06.09.2025 13:41 Ответить
Jake bydlo!
06.09.2025 13:34 Ответить
Якого беника їм потрібно?
06.09.2025 13:35 Ответить
кацапи забашляли..
06.09.2025 13:55 Ответить
Кацапи рублів підкинули-відробляють .
06.09.2025 13:41 Ответить
Та які кацапи? Самі поляки нічим не кращі.
06.09.2025 13:42 Ответить
Гроші від ***** отримали. Відпрацьовують, курви.
Скоріше б він по них почав запускати щось серйозне, типу іскандірів, чи бояришників , бо якось дуже солодко ці курви живуть останнім часом.
06.09.2025 13:42 Ответить
Це ж потрібно бути таким відмороженим? Ти кацапський телепень і провокатор.
06.09.2025 14:02 Ответить
яка шляхта гонорова. паньство уродзонне. Забули пся крев про Диво на Віслі.
06.09.2025 13:42 Ответить
А що ще їм не додали?мало наші їм ВВП в Польщі підняли чи мало польські збройні склади заробляють
06.09.2025 13:42 Ответить
А по вашому--не потрібно там бути складів,чи біженцям не працювати??? Замість подяки--пусті балаканини Хтось винуватий і всі нам винні .
06.09.2025 13:51 Ответить
Наконец-то!
06.09.2025 13:47 Ответить
Президент і наше МЗС ПОСТІЙНО повинне працювати з нашими сусідами і кваліфіковано і наполегливо Бо з сусідами завжди є різні погляди . На жаль ми вміємо тільки балаболити,а не працювати .
06.09.2025 13:48 Ответить
Це вони невдоволені що ми не всі російські дрони збиваємо та деякі з них долітають до фермерських угідь цих гонорових фацетів.
06.09.2025 13:48 Ответить
Поясніть, що вони вимагають. Бо це дебільна подача інформації. Блокують і всьо.
06.09.2025 13:55 Ответить
уже всем миром Украину запихивают под росию ))))
06.09.2025 13:59 Ответить
от животного страха перед ядерным оружием
06.09.2025 14:00 Ответить
Поляцкі ГіЄНИ.
06.09.2025 14:01 Ответить
А мене цікавить співвідношення між поняттями "мітинґ" і "перекриття руху".

Мітинґ (із плякатиками, музичкою, гаслами) - хоч до скону (свобода зібрань). А от обмеження свободи руху інших осіб як корелює з польським законодавством?
06.09.2025 14:07 Ответить
Потрібно набратися терпіння. Україна більше не має права ні з ким сваритися.
06.09.2025 14:08 Ответить
Залишилося тільки подякувати "братам" за підтримку. Саме це нам зараз потрібно
06.09.2025 14:10 Ответить
Причину не описано спеціально
06.09.2025 14:12 Ответить
Мазури вимагають ввести обмеження для українських вантажівок вважаючи що конкуренти демпінгують заробітки.Тут нашому МЗСу питання за що отримують захмарні зп непрацюючих з ляхами щодо захисту інтересів України.
06.09.2025 14:14 Ответить
 
 