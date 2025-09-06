Польские митингующие заблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини", - ГПСУ

Сегодня, 6 сентября 2025 года, в 12:50 польские митингующие перекрыли движение перед ПП "Медика" (напротив украинского КПП "Шегини"). Ограничения касаются только грузовиков и могут длиться не менее 6 часов.

Как отмечается, для легковых авто и автобусов движение без изменений.

"В очереди на выезд из Украины зарегистрирован 681 грузовик, на въезд находится около 100, которые уже находятся на специально обустроенной стоянке, их оформлению ничего не помешает", - говорится в сообщении.

Акция митингующих проходит в километре от польского пункта пропуска. О любых изменениях или осложнениях движения ГПСУ будет сообщать дополнительно.