Польские протестующие прекратили забастовку на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск", - Гостаможслужба

пункт пропуска

Польские протестующие прекратили забастовку на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".

Об этом пишет пресс-служба Государственной таможенной службы, передает Цензор.НЕТ.

"По информации польских таможенников, в 23:00 час. 13 мая прекращена забастовка и разблокирован пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск". Пункт пропуска работает в штатном режиме в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Люблинский апелляционный суд запретил протест на дороге, ведущей к пункту пропуска "Дорогуск-Ягодин" на польско-украинской границе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина призвала Польшу не переносить внутреннюю политику на межгосударственные отношения, - МИД

Нет, ну вот зачем расходится? Отойдите 2 метра от дороги и протестируйте до усрачки. Месяцами
13.05.2025 23:36 Ответить
без кіпеша їм не інтєрєсно

.
13.05.2025 23:55 Ответить
Двіжухи захотілося.
14.05.2025 04:03 Ответить
Схоже в кацапів реально з баблом туго. Не змогли нормально проплатити...
14.05.2025 00:00 Ответить
Мабуть, справа в тому, що після пожежі і розкриття втручання русні, ці курви вирішили не ризикувати, щоб не спалитися самим
14.05.2025 08:57 Ответить
ПредОплату, за гроші з газпрьому, відпрацювали мятежні борцуни, і по хатах! Гроші тратити!…
14.05.2025 00:56 Ответить
що там стара схема не спрацювала чи дійсно путін мало бабла підкинув .
14.05.2025 08:34 Ответить
 
 