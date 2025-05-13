Польские протестующие прекратили забастовку на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск", - Гостаможслужба
Польские протестующие прекратили забастовку на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".
Об этом пишет пресс-служба Государственной таможенной службы, передает Цензор.НЕТ.
"По информации польских таможенников, в 23:00 час. 13 мая прекращена забастовка и разблокирован пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск". Пункт пропуска работает в штатном режиме в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Люблинский апелляционный суд запретил протест на дороге, ведущей к пункту пропуска "Дорогуск-Ягодин" на польско-украинской границе.
