Польские протестующие прекратили забастовку на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск", - Гостаможслужба

Польские протестующие прекратили забастовку на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".

Об этом пишет пресс-служба Государственной таможенной службы, передает Цензор.НЕТ.

"По информации польских таможенников, в 23:00 час. 13 мая прекращена забастовка и разблокирован пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск". Пункт пропуска работает в штатном режиме в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Люблинский апелляционный суд запретил протест на дороге, ведущей к пункту пропуска "Дорогуск-Ягодин" на польско-украинской границе.

