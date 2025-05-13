Польські протестувальники припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ", - Держмитслужба
Про це пише пресслужба Державної митної служби, передає Цензор.НЕТ.
"За інформацією польських митників, о 23:00 год. 13 травня припинено страйк та розблоковано пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ". Пункт пропуску працює в штатному режимі в обох напрямках", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що Люблінський апеляційний суд заборонив протесту на дорозі, що веде до пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" на польсько-українському кордоні.
