Польські протестувальники припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ", - Держмитслужба

пункт пропуску

Польські протестувальники припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ".

Про це пише пресслужба Державної митної служби, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією польських митників, о 23:00 год. 13 травня припинено страйк та розблоковано пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ". Пункт пропуску працює в штатному режимі в обох напрямках", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Люблінський апеляційний суд заборонив протесту на дорозі, що веде до пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" на польсько-українському кордоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна закликала Польщу не переносити внутрішню політику на міждержавні відносини, - МЗС

Нет, ну вот зачем расходится? Отойдите 2 метра от дороги и протестируйте до усрачки. Месяцами
показати весь коментар
13.05.2025 23:36 Відповісти
без кіпеша їм не інтєрєсно

.
показати весь коментар
13.05.2025 23:55 Відповісти
Двіжухи захотілося.
показати весь коментар
14.05.2025 04:03 Відповісти
Схоже в кацапів реально з баблом туго. Не змогли нормально проплатити...
показати весь коментар
14.05.2025 00:00 Відповісти
Мабуть, справа в тому, що після пожежі і розкриття втручання русні, ці курви вирішили не ризикувати, щоб не спалитися самим
показати весь коментар
14.05.2025 08:57 Відповісти
ПредОплату, за гроші з газпрьому, відпрацювали мятежні борцуни, і по хатах! Гроші тратити!…
показати весь коментар
14.05.2025 00:56 Відповісти
що там стара схема не спрацювала чи дійсно путін мало бабла підкинув .
показати весь коментар
14.05.2025 08:34 Відповісти
 
 