Польські мітингувальники заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині", - ДПСУ

Сьогодні, 6 вересня 2025 року, о 12:50 польські мітингувальники перекрили рух перед ПП "Медика" (навпроти українського КПП "Шегині"). Обмеження стосуються лише вантажівок і можуть тривати щонайменше 6 годин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, для легкових авто та автобусів рух без змін.

"У черзі на виїзд з України зареєстрована 681 вантажівка, на в’їзд перебуває близько 100, які вже знаходяться на спеціально облаштованій стоянці, їхньому оформленню нічого не завадить", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Польські протестувальники припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ", - Держмитслужба

Акція мітингувальників проходить за кілометр від польського пункту пропуску. Про будь-які зміни чи ускладнення руху ДПСУ повідомлятиме додатково.