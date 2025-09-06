УКР
Новини Блокада на польському кордоні
4 205 42

Польські мітингувальники заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині", - ДПСУ

блокування на польському кордоні

Сьогодні, 6 вересня 2025 року, о 12:50 польські мітингувальники перекрили рух перед ПП "Медика" (навпроти українського КПП "Шегині"). Обмеження стосуються лише вантажівок і можуть тривати щонайменше 6 годин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, для легкових авто та автобусів рух без змін.

"У черзі на виїзд з України зареєстрована 681 вантажівка, на в’їзд перебуває близько 100, які вже знаходяться на спеціально облаштованій стоянці, їхньому оформленню нічого не завадить", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Польські протестувальники припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ", - Держмитслужба

Акція мітингувальників проходить за кілометр від польського пункту пропуску. Про будь-які зміни чи ускладнення руху ДПСУ повідомлятиме додатково.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6390) кордон (4898) Польща (8796) пункт пропуску (816) блокування (687)
Топ коментарі
+25
може якось до них зробити коридор і пропустити орду мацковскую до них щоб не ви....йо..бу....лись
06.09.2025 13:34 Відповісти
+13
А шосі сталось, чим пан знову невдоволений. А зрозуміло потрібно українським військовим пропускати побільше ракет до польщеги
06.09.2025 13:34 Відповісти
+13
нехай через білокацапію йдуть - нема чого орді по Україні шлятися.
мда, знав інших поляків...
06.09.2025 13:41 Відповісти
Це не ті Поляки, які підтримали Лєха Валенсу з «Солідарністю»!!
Це зовсім чужі для нього!
06.09.2025 14:45 Відповісти
Це--ляхи за гроші. Кацапські гроші.
06.09.2025 15:03 Відповісти
Потрібно їх мобілізувати до ЗСУ і відправити під Покровськ
06.09.2025 15:06 Відповісти
Jake bydlo!
06.09.2025 13:34 Відповісти
Якого беника їм потрібно?
06.09.2025 13:35 Відповісти
кацапи забашляли..
06.09.2025 13:55 Відповісти
Кацапи рублів підкинули-відробляють .
06.09.2025 13:41 Відповісти
Та які кацапи? Самі поляки нічим не кращі.
06.09.2025 13:42 Відповісти
Гроші від ***** отримали. Відпрацьовують, курви.
Скоріше б він по них почав запускати щось серйозне, типу іскандірів, чи бояришників , бо якось дуже солодко ці курви живуть останнім часом.
06.09.2025 13:42 Відповісти
Це ж потрібно бути таким відмороженим? Ти кацапський телепень і провокатор.
06.09.2025 14:02 Відповісти
Вася, чєй Крим?
06.09.2025 15:07 Відповісти
яка шляхта гонорова. паньство уродзонне. Забули пся крев про Диво на Віслі.
06.09.2025 13:42 Відповісти
А що ще їм не додали?мало наші їм ВВП в Польщі підняли чи мало польські збройні склади заробляють
06.09.2025 13:42 Відповісти
А по вашому--не потрібно там бути складів,чи біженцям не працювати??? Замість подяки--пусті балаканини Хтось винуватий і всі нам винні .
06.09.2025 13:51 Відповісти
Наконец-то!
06.09.2025 13:47 Відповісти
Президент і наше МЗС ПОСТІЙНО повинне працювати з нашими сусідами і кваліфіковано і наполегливо Бо з сусідами завжди є різні погляди . На жаль ми вміємо тільки балаболити,а не працювати .
06.09.2025 13:48 Відповісти
Це вони невдоволені що ми не всі російські дрони збиваємо та деякі з них долітають до фермерських угідь цих гонорових фацетів.
06.09.2025 13:48 Відповісти
Поясніть, що вони вимагають. Бо це дебільна подача інформації. Блокують і всьо.
06.09.2025 13:55 Відповісти
уже всем миром Украину запихивают под росию ))))
06.09.2025 13:59 Відповісти
от животного страха перед ядерным оружием
06.09.2025 14:00 Відповісти
Поляцкі ГіЄНИ.
06.09.2025 14:01 Відповісти
А мене цікавить співвідношення між поняттями "мітинґ" і "перекриття руху".

Мітинґ (із плякатиками, музичкою, гаслами) - хоч до скону (свобода зібрань). А от обмеження свободи руху інших осіб як корелює з польським законодавством?
06.09.2025 14:07 Відповісти
Зара Вам вася казімко надасть "кваліфіковану та правдиву" відповідь. Він тут відповідальний за захист отих чергових продажних ляхів, котрі там регулярно тупцюються за пуйлівські кошти.
06.09.2025 15:14 Відповісти
Потрібно набратися терпіння. Україна більше не має права ні з ким сваритися.
06.09.2025 14:08 Відповісти
Залишилося тільки подякувати "братам" за підтримку. Саме це нам зараз потрібно
06.09.2025 14:10 Відповісти
Причину не описано спеціально
06.09.2025 14:12 Відповісти
Мазури вимагають ввести обмеження для українських вантажівок вважаючи що конкуренти демпінгують заробітки.Тут нашому МЗСу питання за що отримують захмарні зп непрацюючих з ляхами щодо захисту інтересів України.
06.09.2025 14:14 Відповісти
ляхи
06.09.2025 14:24 Відповісти
Наша пісня гарна й нова . Починаєм її знову
06.09.2025 14:52 Відповісти
Поляки на чужій біді заробляють. І не гірчить їм
06.09.2025 14:55 Відповісти
Ці зрадники вимагають не давати гроші корупціонерам.
06.09.2025 15:06 Відповісти
Чого вимагають , чого хочуть ?
06.09.2025 15:09 Відповісти
Танкери з "тіньового флоту" РФ прибули до Китаю, - Reuters

Танкери РФ прибули до Китаю

Джерело: https://censor.net/ua/n3572591
Для порівняння союзників наших та орківських.
06.09.2025 15:12 Відповісти
"никогда такого не было и вот опять" (С)
06.09.2025 15:23 Відповісти
Є ще питання чому Захід програє в усьому осіб зла? Їx єдність у діях та туслива поведінка Заходу, який як той Кравчук хоче проскользнути між капельками. Про трампа вже і мови нема. Жалюгідний президент якого ще не було в історії Америки, республіканеці Рейган а Майкен вже сто разів перевернувся у труні.
06.09.2025 15:23 Відповісти
06.09.2025 15:28 Відповісти
Ну і зовсім свіжа інфа яка тільки підтверджує мій текст вище
Тайвань приготуватись: Пентагон пропонує переорієнтувати оборонну стратегію на захист території США, а не стримування Китаю чи росії, - Politico

📌 Пріоритетом має стати внутрішня та регіональна безпека замість стримування Пекіна та москви.

📌 Союзникам пропонується говорити, щоб вони більше брали відповідальності за свою безпеку, а США буде акцентуватись на проблемах "біля свого дому"

📌 Ця сратегія вже діє: Нацгвардія допомагає поліції у Лос-Анджелесі та Вашингтоні, війська і F-35 борються з наркотрафіком.

📌 Це різкий відхід від стратегії обох партій і від курсу самого Трампа по стримуванню Китаю.

📌 Автор стратегії Елбрідж Колбі (екс-яструб по Китаю) тепер просуває ізоляціонізм США разом із віце-президентом Венсом який виступає за відмову США від іноземних зобовʼязань
06.09.2025 15:28 Відповісти
 
 