Польські мітингувальники заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині", - ДПСУ
Сьогодні, 6 вересня 2025 року, о 12:50 польські мітингувальники перекрили рух перед ПП "Медика" (навпроти українського КПП "Шегині"). Обмеження стосуються лише вантажівок і можуть тривати щонайменше 6 годин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, для легкових авто та автобусів рух без змін.
"У черзі на виїзд з України зареєстрована 681 вантажівка, на в’їзд перебуває близько 100, які вже знаходяться на спеціально облаштованій стоянці, їхньому оформленню нічого не завадить", - йдеться у повідомленні.
Акція мітингувальників проходить за кілометр від польського пункту пропуску. Про будь-які зміни чи ускладнення руху ДПСУ повідомлятиме додатково.
Топ коментарі
+25 SlavaGeroyam
показати весь коментар06.09.2025 13:34 Відповісти Посилання
+13 Olena Olena #512149
показати весь коментар06.09.2025 13:34 Відповісти Посилання
+13 три - пятнадцать
показати весь коментар06.09.2025 13:41 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це зовсім чужі для нього!
мда, знав інших поляків...
Скоріше б він по них почав запускати щось серйозне, типу іскандірів, чи бояришників , бо якось дуже солодко ці курви живуть останнім часом.
Мітинґ (із плякатиками, музичкою, гаслами) - хоч до скону (свобода зібрань). А от обмеження свободи руху інших осіб як корелює з польським законодавством?
Танкери РФ прибули до Китаю
Джерело: https://censor.net/ua/n3572591
Для порівняння союзників наших та орківських.
Тайвань приготуватись: Пентагон пропонує переорієнтувати оборонну стратегію на захист території США, а не стримування Китаю чи росії, - Politico
📌 Пріоритетом має стати внутрішня та регіональна безпека замість стримування Пекіна та москви.
📌 Союзникам пропонується говорити, щоб вони більше брали відповідальності за свою безпеку, а США буде акцентуватись на проблемах "біля свого дому"
📌 Ця сратегія вже діє: Нацгвардія допомагає поліції у Лос-Анджелесі та Вашингтоні, війська і F-35 борються з наркотрафіком.
📌 Це різкий відхід від стратегії обох партій і від курсу самого Трампа по стримуванню Китаю.
📌 Автор стратегії Елбрідж Колбі (екс-яструб по Китаю) тепер просуває ізоляціонізм США разом із віце-президентом Венсом який виступає за відмову США від іноземних зобовʼязань