У пункті пропуску "Краківець-Корчова" на кордоні з Польщею можливі сповільнення руху вантажівок, - Держмитслужба
Упродовж двох місяців можливі сповільнення руху вантажного транспорту у п/п "Краківець-Корчова" на кордоні України з Польщею.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держмитслужби.
За інформацією польської сторони, з 15 жовтня 2025 по 15 грудня 2025 року, у зв’язку з проведенням профілактичного обслуговування вагових комплексів, а також монтажем систем радіаційного контролю, у пункті пропуску "Краківець-Корчова" очікується сповільнення пропускних операцій для вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з України.
"Просимо водіїв зважати на ці обставини та за можливості обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску", - йдеться у повідомленні.
Більше про ситуацію на цю мить не відомо.
