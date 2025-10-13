УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9695 відвідувачів онлайн
Новини Блокада на польському кордоні
199 1

У пункті пропуску "Краківець-Корчова" на кордоні з Польщею можливі сповільнення руху вантажівок, - Держмитслужба

Польський кордон

Упродовж двох місяців можливі сповільнення руху вантажного транспорту у п/п "Краківець-Корчова" на кордоні України з Польщею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держмитслужби.

За інформацією польської сторони, з 15 жовтня 2025 по 15 грудня 2025 року, у зв’язку з проведенням профілактичного обслуговування вагових комплексів, а також монтажем систем радіаційного контролю, у пункті пропуску "Краківець-Корчова" очікується сповільнення пропускних операцій для вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з України.

"Просимо водіїв зважати на ці обставини та за можливості обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польські мітингувальники заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині", - ДПСУ

Більше про ситуацію на цю мить не відомо.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6491) кордон (4949) Польща (9076)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Взагалі то там колапс. Поляки фотографують писки і знімають відбитки пальців. Впроваджують система контролю перетину корду з ЄС.
показати весь коментар
13.10.2025 15:40 Відповісти
 
 