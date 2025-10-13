"Відрядження" за гроші: на Дніпропетровщині затримали групу, яка підробляла документи для втечі з України

На Дніпропетровщині судитимуть аферистів, які обіцяли незаконний перетин кордону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за 12 тисяч доларів група осіб намагалися організувати незаконний виїзд з території України для військовозобов’язаного, повідомили на сторінці Дніпропетровської обласної прокуратури.

Зловмисники пропонували оформити фіктивне відрядження, щоб чоловік міг перетнути державний кордон через пункт пропуску "Рава-Руська".

За даними слідства, двоє мешканців області розробили схему, за якою клієнту виготовляли підроблені документи про нібито відрядження від фіктивної компанії. Крім того, вони запевняли, що зможуть "домовитися" з прикордонниками для безперешкодного перетину кордону.

Під час передачі обумовлених 12 тисяч доларів фігурантів затримали правоохоронці.

У прокуратурі повідомили, що до суду вже скеровано обвинувальний акт. Підозрюваним інкримінують замах на незаконне переправлення осіб через державний кордон та отримання неправомірної вигоди за вплив на службових осіб.

Якщо їхню вину буде доведено, зловмисникам загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що тільки у вересні 2025 року прикордонники припинили 56 випадків спроб надання неправомірної вигоди на загальну суму в еквіваленті до національної валюти 747 650 грн.

Загалом з початку воєнного стану прикордонники припинили 1792 спроби підкупу на суму понад 22,4 мільйона грн.

