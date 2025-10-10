УКР
На кордоні з Молдовою затримали шістьох осіб, які намагалися незаконно виїхати з України. ФОТО

Прикордонники Подільського загону затримали водія легковика, мотоцикліста та чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Молдови.

Оперативники встановили, що організатором схеми був адміністратор одного з телеграм-каналів, який пропонував "допомогу" в перетині державного кордону, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вартість "подорожі" становила від 10 до 12,5 тисяч доларів США з особи, при цьому клієнти мали внести передплату у розмірі 2–5 тисяч доларів на криптогаманець організатора.

За його вказівкою чоловіки з Харківської, Одеської, Запорізької та Полтавської областей прибули до прикордонного міста, де місцеві посередники організували їхній рух до державного рубежу.

Водій автомобіля мав доставити чотирьох "клієнтів" безпосередньо до кордону, а мотоцикліст виконував роль "розвідника", попереджаючи про наявність контрольних постів.

Однак спроба незаконного виїзду не вдалася — усіх шістьох затримали прикордонники.

Наразі триває перевірка причетності водія та мотоцикліста до організації незаконного перетину. Стосовно чотирьох пасажирів складено протоколи про адміністративні правопорушення (незаконне перетинання або спроба перетинання державного кордону). Матеріали передано до суду.

На кордоні з Молдовою затримали шістьох утікачів

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викрито священника УПЦ МП, який організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку за кордон. ФОТО

Держприкордонслужба ДПСУ (6485) кордон (4939) Одеська область (3538) ухилянти (1202)
Вірні піхотинці Зеленського 😂
З Харківської, Одеської, Запорізької та Полтавської областей.
показати весь коментар
10.10.2025 13:01 Відповісти
Розвели лохів на "...2-5 тисяч доларів на криптогаманець організатора" і здали погранцям. Або самі погранці наборижили, та ще й премію отримають за продуктивну працю.
показати весь коментар
10.10.2025 13:05 Відповісти
Ну просто прикол по Українськи _"рузькоязичні" , що в 2019 р обрали Зе на презедента -хуже не будет" і кричали "путін введи войска" драпають за кордон "аж- шуба завертається"по при ризик загинути , а громадяни Львівщини які за це "чудо" не голосували і не кликали ху-ла,ідуть воювати ....
показати весь коментар
10.10.2025 13:10 Відповісти
 
 