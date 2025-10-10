На кордоні з Молдовою затримали шістьох осіб, які намагалися незаконно виїхати з України. ФОТО

Прикордонники Подільського загону затримали водія легковика, мотоцикліста та чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Молдови.

Оперативники встановили, що організатором схеми був адміністратор одного з телеграм-каналів, який пропонував "допомогу" в перетині державного кордону, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вартість "подорожі" становила від 10 до 12,5 тисяч доларів США з особи, при цьому клієнти мали внести передплату у розмірі 2–5 тисяч доларів на криптогаманець організатора.

За його вказівкою чоловіки з Харківської, Одеської, Запорізької та Полтавської областей прибули до прикордонного міста, де місцеві посередники організували їхній рух до державного рубежу.

Водій автомобіля мав доставити чотирьох "клієнтів" безпосередньо до кордону, а мотоцикліст виконував роль "розвідника", попереджаючи про наявність контрольних постів.

Однак спроба незаконного виїзду не вдалася — усіх шістьох затримали прикордонники.

Наразі триває перевірка причетності водія та мотоцикліста до організації незаконного перетину. Стосовно чотирьох пасажирів складено протоколи про адміністративні правопорушення (незаконне перетинання або спроба перетинання державного кордону). Матеріали передано до суду.

