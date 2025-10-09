Викрито священника УПЦ МП, який організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку за кордон. ФОТО

Прокурори Окружної прокуратури міста Чернівці спільно з поліцією та СБУ викрили священнослужителя Української православної церкви (Московського патріархату), який організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

До злочинної схеми він залучив 42-річного мешканця села Банчени Чернівецького району. Священнослужитель обіцяв двом військовозобов’язаним забезпечити безперешкодний перетин українсько-румунського кордону за 13 тисяч євро з особи, інформує Цензор.НЕТ.

Під час передачі 26 тисяч євро у Чернівцях обох організаторів затримали. Їм повідомлено про підозру. Суд обрав запобіжні заходи: священнослужителю - тримання під вартою із можливістю внесення застави понад 1,2 мільйона гривень, його спільнику - тримання під вартою із заставою 605,6 тисячі гривень.

Цей випадок — частина ширшої проблеми сприяння священнослужителів УПЦ (МП) державі-агресору. Протягом 2025 року правоохоронці повідомили про 12 підозр, пов’язаних із державною зрадою, глорифікацією, допомогою ухилянтам і поширенням інформації про ЗСУ. До суду вже скеровано 13 обвинувальних актів, а 7 осіб засуджено — з них один отримав 11 років позбавлення волі за пособництво державі-агресору.

