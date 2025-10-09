УКР
Викрито священника УПЦ МП, який організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку за кордон. ФОТО

Прокурори Окружної прокуратури міста Чернівці спільно з поліцією та СБУ викрили священнослужителя Української православної церкви (Московського патріархату), який організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

До злочинної схеми він залучив 42-річного мешканця села Банчени Чернівецького району. Священнослужитель обіцяв двом військовозобов’язаним забезпечити безперешкодний перетин українсько-румунського кордону за 13 тисяч євро з особи, інформує Цензор.НЕТ.

Під час передачі 26 тисяч євро у Чернівцях обох організаторів затримали. Їм повідомлено про підозру. Суд обрав запобіжні заходи: священнослужителю - тримання під вартою із можливістю внесення застави понад 1,2 мільйона гривень, його спільнику - тримання під вартою із заставою 605,6 тисячі гривень.

Цей випадок — частина ширшої проблеми сприяння священнослужителів УПЦ (МП) державі-агресору. Протягом 2025 року правоохоронці повідомили про 12 підозр, пов’язаних із державною зрадою, глорифікацією, допомогою ухилянтам і поширенням інформації про ЗСУ. До суду вже скеровано 13 обвинувальних актів, а 7 осіб засуджено — з них один отримав 11 років позбавлення волі за пособництво державі-агресору.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті засудили диверсанта, який підпалив стратегічний об’єкт "Укрзалізниці". ВIДЕО

СБУ (13448) УПЦ МП (1231) Чернівці (575) Офіс Генпрокурора (3487) Чернівецька область (74) Чернівецький район (23)
Он их под рясой собирался провести.
09.10.2025 13:21 Відповісти
09.10.2025 13:22 Відповісти
Було четверо, но одного середній з'їв
09.10.2025 13:36 Відповісти
Цікаво скільки пива входить в цій акваріум
09.10.2025 13:37 Відповісти
Нахера ви називаєте московських чекістів священниками? Хочете щось змінити в світі то змініть спочатку себе
09.10.2025 13:24 Відповісти
Читаючи про діяльність попів патріархату фсб ху...лостана відразу стає зрозуміло, що серед них не має навіть маловіруючих. А тільки віруючі у бабло і ху...ло
09.10.2025 13:34 Відповісти
Яка держзрада?! Вони кацапам не зраджували. Кацапські попи весь час працювали на гундяєва, тобіш на кгб-фсб. А в Україні вони у відрядженні.
09.10.2025 13:41 Відповісти
А чому ця рашистська сатанинська секта до цього часу функціонує в Україні?
09.10.2025 14:13 Відповісти
Их надо было запрещать еще в 2014-ом,помню как в Лубнах поп отказался отпевать убитого россиянина из добробата.
09.10.2025 15:24 Відповісти
 
 