РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11830 посетителей онлайн
Новости Фото Государственная измена Незаконное пересечение границы
552 7

Разоблачен священник УПЦ МП, организовавший незаконную переправку мужчин призывного возраста за границу. ФОТО

Прокуроры Окружной прокуратуры города Черновцы совместно с полицией и СБУ разоблачили священнослужителя Украинской православной церкви (Московского патриархата), который организовал незаконную переправку мужчин призывного возраста за границу.

К преступной схеме он привлек 42-летнего жителя села Банчены Черновицкого района. Священнослужитель обещал двум военнообязанным обеспечить беспрепятственное пересечение украинско-румынской границы за 13 тысяч евро с человека, информирует Цензор.НЕТ.

Во время передачи 26 тысяч евро в Черновцах обоих организаторов задержали. Им сообщено о подозрении. Суд избрал меры пресечения: священнослужителю - содержание под стражей с возможностью внесения залога более 1,2 миллиона гривен, его сообщнику - содержание под стражей с залогом 605,6 тысячи гривен.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Этот случай - часть более широкой проблемы содействия священнослужителей УПЦ (МП) государству-агрессору. В течение 2025 года правоохранители сообщили о 12 подозрениях, связанных с государственной изменой, глорификацией, помощью уклонистам и распространением информации о ВСУ. В суд уже направлено 13 обвинительных актов, а 7 человек осуждены - из них один получил 11 лет лишения свободы за пособничество государству-агрессору.

пересечение границы

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ открыла 180 дел в отношении священников Украинской православной церкви с начала 2022 года

Автор: 

СБУ (20498) УПЦ МП (1584) Черновцы (690) Офис Генпрокурора (2689) Черновицкая область (71) Черновицкий район (22)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Он их под рясой собирался провести.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:21 Ответить
показать весь комментарий
09.10.2025 13:22 Ответить
Було четверо, но одного середній з'їв
показать весь комментарий
09.10.2025 13:36 Ответить
Цікаво скільки пива входить в цій акваріум
показать весь комментарий
09.10.2025 13:37 Ответить
Нахера ви називаєте московських чекістів священниками? Хочете щось змінити в світі то змініть спочатку себе
показать весь комментарий
09.10.2025 13:24 Ответить
Читаючи про діяльність попів патріархату фсб ху...лостана відразу стає зрозуміло, що серед них не має навіть маловіруючих. А тільки віруючі у бабло і ху...ло
показать весь комментарий
09.10.2025 13:34 Ответить
Яка держзрада?! Вони кацапам не зраджували. Кацапські попи весь час працювали на гундяєва, тобіш на кгб-фсб. А в Україні вони у відрядженні.
показать весь комментарий
09.10.2025 13:41 Ответить
 
 