Разоблачен священник УПЦ МП, организовавший незаконную переправку мужчин призывного возраста за границу. ФОТО

Прокуроры Окружной прокуратуры города Черновцы совместно с полицией и СБУ разоблачили священнослужителя Украинской православной церкви (Московского патриархата), который организовал незаконную переправку мужчин призывного возраста за границу.

К преступной схеме он привлек 42-летнего жителя села Банчены Черновицкого района. Священнослужитель обещал двум военнообязанным обеспечить беспрепятственное пересечение украинско-румынской границы за 13 тысяч евро с человека, информирует Цензор.НЕТ.

Во время передачи 26 тысяч евро в Черновцах обоих организаторов задержали. Им сообщено о подозрении. Суд избрал меры пресечения: священнослужителю - содержание под стражей с возможностью внесения залога более 1,2 миллиона гривен, его сообщнику - содержание под стражей с залогом 605,6 тысячи гривен.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Этот случай - часть более широкой проблемы содействия священнослужителей УПЦ (МП) государству-агрессору. В течение 2025 года правоохранители сообщили о 12 подозрениях, связанных с государственной изменой, глорификацией, помощью уклонистам и распространением информации о ВСУ. В суд уже направлено 13 обвинительных актов, а 7 человек осуждены - из них один получил 11 лет лишения свободы за пособничество государству-агрессору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ открыла 180 дел в отношении священников Украинской православной церкви с начала 2022 года