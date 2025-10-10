РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9784 посетителя онлайн
Новости Фото Незаконное пересечение границы
725 4

На границе с Молдовой задержали шесть человек, которые пытались незаконно выехать из Украины. ФОТО

Пограничники Подольского отряда задержали водителя легковушки, мотоциклиста и четырех мужчин, которые пытались незаконно попасть в Молдову.

Оперативники установили, что организатором схемы был администратор одного из телеграмм-каналов, который предлагал "помощь" в пересечении государственной границы, сообщает Цензор.НЕТ.

Стоимость "путешествия" составляла от 10 до 12,5 тысяч долларов США с человека, при этом клиенты должны были внести предоплату в размере 2-5 тысяч долларов на криптокошелек организатора.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

По его указанию мужчины из Харьковской, Одесской, Запорожской и Полтавской областей прибыли в приграничный город, где местные посредники организовали их движение к государственной границе.

Водитель автомобиля должен был доставить четырех "клиентов" непосредственно к границе, а мотоциклист выполнял роль "разведчика", предупреждая о наличии контрольных постов.

Однако попытка незаконного выезда не удалась - всех шестерых задержали пограничники.

Сейчас продолжается проверка причастности водителя и мотоциклиста к организации незаконного пересечения. В отношении четырех пассажиров составлены протоколы об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка пересечения государственной границы). Материалы переданы в суд.

На границе с Молдовой задержали шестерых беглецов

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разоблачен священник УПЦ МП, который организовал незаконную переправку мужчин призывного возраста за границу. ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6911) граница (5391) Одесская область (3870) уклонисты (1132)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вірні піхотинці Зеленського 😂
З Харківської, Одеської, Запорізької та Полтавської областей.
показать весь комментарий
10.10.2025 13:01 Ответить
Розвели лохів на "...2-5 тисяч доларів на криптогаманець організатора" і здали погранцям. Або самі погранці наборижили, та ще й премію отримають за продуктивну працю.
показать весь комментарий
10.10.2025 13:05 Ответить
Ну просто прикол по Українськи _"рузькоязичні" , що в 2019 р обрали Зе на презедента -хуже не будет" і кричали "путін введи войска" драпають за кордон "аж- шуба завертається"по при ризик загинути , а громадяни Львівщини які за це "чудо" не голосували і не кликали ху-ла,ідуть воювати ....
показать весь комментарий
10.10.2025 13:10 Ответить
Один взагалі в тапочках уйо🤬вав з "Країни мрій Зеленського"😆
показать весь комментарий
10.10.2025 14:25 Ответить
 
 