На границе с Молдовой задержали шесть человек, которые пытались незаконно выехать из Украины. ФОТО

Пограничники Подольского отряда задержали водителя легковушки, мотоциклиста и четырех мужчин, которые пытались незаконно попасть в Молдову.

Оперативники установили, что организатором схемы был администратор одного из телеграмм-каналов, который предлагал "помощь" в пересечении государственной границы, сообщает Цензор.НЕТ.

Стоимость "путешествия" составляла от 10 до 12,5 тысяч долларов США с человека, при этом клиенты должны были внести предоплату в размере 2-5 тысяч долларов на криптокошелек организатора.

По его указанию мужчины из Харьковской, Одесской, Запорожской и Полтавской областей прибыли в приграничный город, где местные посредники организовали их движение к государственной границе.

Водитель автомобиля должен был доставить четырех "клиентов" непосредственно к границе, а мотоциклист выполнял роль "разведчика", предупреждая о наличии контрольных постов.

Однако попытка незаконного выезда не удалась - всех шестерых задержали пограничники.

Сейчас продолжается проверка причастности водителя и мотоциклиста к организации незаконного пересечения. В отношении четырех пассажиров составлены протоколы об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка пересечения государственной границы). Материалы переданы в суд.

