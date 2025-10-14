Перетнути кордон за €8500: на Буковині "на гарячому" затримали переправників. ФОТО

Прикордонники та СБУ затримали мешканця Івано-Франківщини, який за €8500 намагався незаконно перевезти чоловіка через державний кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Держприкордонслужбі.

"Офіцери відділу внутрішньої та власної безпеки Чернівецького загону викрили схему переправлення чоловіків до Румунії. Житель Івано-Франківщини за €8500 погодився незаконно перевести "клієнта" через державний кордон. На власному авто він підвіз його до кордону й мав далі показати маршрут до сусідньої країни", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що оперативники зупинили автомобіль просто поблизу рубежу - і затримали обох "мандрівників". Організатору оголошено підозру.

