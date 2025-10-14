УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9671 відвідувач онлайн
Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
640 5

Перетнути кордон за €8500: на Буковині "на гарячому" затримали переправників. ФОТО

Прикордонники та СБУ затримали мешканця Івано-Франківщини, який за €8500 намагався незаконно перевезти чоловіка через державний кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Офіцери відділу внутрішньої та власної безпеки Чернівецького загону викрили схему переправлення чоловіків до Румунії. Житель Івано-Франківщини за €8500 погодився незаконно перевести "клієнта" через державний кордон. На власному авто він підвіз його до кордону й мав далі показати маршрут до сусідньої країни", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що оперативники зупинили автомобіль просто поблизу рубежу - і затримали обох "мандрівників". Організатору оголошено підозру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Відрядження" за гроші: на Дніпропетровщині затримали групу, яка підробляла документи для втечі з України

На Буковині викрили схему переправлення ухилянтів до Румунії
На Буковині викрили схему переправлення ухилянтів до Румунії
На Буковині викрили схему переправлення ухилянтів до Румунії

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6495) кордон (4949) ухилянти (1210)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це вже не новина в буденність. Когось затримують решта проривається. Щось не те діється в країні якщо народ ладен платити немалі гроші щоб втекти з держави
показати весь коментар
14.10.2025 12:27 Відповісти
На Буковині "на гарячому" затримали переправників.
От падлюки.
Не дали переправникам гарячого доїсти.
А холодні закуски і десерт також в "прольоті"? 😆
показати весь коментар
14.10.2025 12:38 Відповісти
От ухилянт, гад і зрадник Батьківщини. Не захотів воювати за водія мерседеса який пробив голову пішоходу і вкрав 100млн грн і якому такий же суддя призначив смішний штраф в 5% від вкраденого.
показати весь коментар
14.10.2025 12:45 Відповісти
Ще мені подобається постанова суддів - нічний, домашній арешт - якшо враховувати шо ноччю коменданська година - то взагалі нічого.
показати весь коментар
14.10.2025 12:53 Відповісти
Ага. Особливо якщо врахувати що це не перший його злочин і що злочинець тікав від правосуддя
показати весь коментар
14.10.2025 13:42 Відповісти
 
 