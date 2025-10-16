За $9,2 тыс. советовал одеться в военную форму и обещал "липовые" документы: Задержан военнослужащий, который переправлял мужчин в Румынию. ФОТОРЕПОРТАЖ

Киевские полицейские собрали доказательства противоправной деятельности мужчины, который организовал схему незаконного пересечения границы, и объявили ему о подозрении. Для беспрепятственного передвижения по стране он просил "клиентов" одеться в военную форму и обещал предоставить "липовые" документы о якобы служебной командировке в западные регионы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, разоблачен 39-летний военный одной из воинских частей Харьковщины. Мужчина решил заработать на желающих избежать службы в армии, организуя незаконные "туры" в Европу. Для воплощения нелегального путешествия делец разработал детальный план перевозки мужчин и до мелочей продумал их маскировку. Поездка состояла из двух частей: переезд из Киева в Буковину и непосредственное пересечение границы.

Чтобы реализовать задуманное мужчины должны были самостоятельно приобрести военную форму и одеть ее в поездку, а переправщик - оформить документы о якобы служебной командировке псевдовоенного. Это было необходимо для беспрепятственного проезда через блокпост. Для убедительности фигурант рассказывал о своем знакомом, которому удалось выехать из страны по этой же схеме.

Сообщается, что такой "тур" в Румынию стоил желающим 9200 долларов.

Полицейские задержали переправщика сразу после получения средств. Во время проведения санкционированного обыска у фигуранта обнаружили и изъяли деньги, банковские карты и черновые записи.

Мужчине уже сообщено ему о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. За незаконную переправку лиц через государственную границу Украины дельцу грозит до девяти лет лишения свободы.

