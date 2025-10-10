УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10250 відвідувачів онлайн
Новини Фото Ухилення від мобілізації
538 10

СБУ та Нацполіція викрили чотири нові схеми ухилення від мобілізації на Київщині й Буковині. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією провели масштабну спецоперацію та викрили чотири канали ухилення від мобілізації у різних регіонах держави. У результаті затримано п’ятьох організаторів незаконних схем.

За даними слідства, ділки брали з клієнтів до 20 тисяч доларів США за фіктивні медичні документи або незаконне переправлення через кордон, інформує Цензор.НЕТ.

На Київщині викрито лікаря-травматолога, який продавав довідки про інвалідність. Для "прикриття" він оформлював клієнтів на стаціонарне лікування.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ще одного фігуранта — засновника громадської організації — затримали за організацію схеми "зняття з розшуку" у ТЦК та подальше "бронювання" на фіктивних підприємствах критичної інфраструктури.

У Києві колишній охоронець одного з соратників Медведчука пропонував "трансфер" до ЄС через "зеленку". Його затримали під час отримання оплати від клієнта.

На Буковині правоохоронці викрили настоятеля храму УПЦ (МП), який разом зі знайомим підприємцем налагодив нелегальний канал переправлення чоловіків до ЄС. Вони показували "ухилянтам" маршрути через лісові стежки в обхід пунктів пропуску.

Усім затриманим повідомлено про підозру. Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

сбу
сбу
сбу
сбу

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ завдала серії ударів по місцях базування окупантів дронами "FP-2" із 105-кілограмовою бойовою частиною. ВIДЕО

Автор: 

Київська область (4304) Нацполіція (15560) СБУ (13456) Чернівецька область (76)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
4 схеми ухиляння - Поліція, ДБР, прокурор-інвалід, чиновник
показати весь коментар
10.10.2025 14:42 Відповісти
міксувати можете на свій розсуд ))..але мусора це першочергові ухилянти
показати весь коментар
10.10.2025 14:43 Відповісти
ти колаборант, який саботує мобілізацію та глорифікує ухилянтів
показати весь коментар
10.10.2025 15:18 Відповісти
Конкуренти, для схематозних менегерів з опу зеленського-ухилянта???
показати весь коментар
10.10.2025 15:03 Відповісти
Без батюшок ніяк )
показати весь коментар
10.10.2025 14:44 Відповісти
Примітно те, що ці ухилянти та їх спільники схематозники постійно волають, що поліцейські та ТЦК нібито порушують закони, хоча самі ж відкрито зневажають будь-які закони
показати весь коментар
10.10.2025 14:47 Відповісти
Власних "вітюків" у своїх рядах сбу-шники впритул не помічають. Мало того, вище керівництво цієї прогнившої з самого верху контори ще й захищає своїх корупціонерів.
А нацпол вже всю порнографію поборов? Скільки мільйонів закладено до бюджету наступного року на перегляд порнухи героїчними полісменами?
показати весь коментар
10.10.2025 14:47 Відповісти
А це не конкуренти, для отого «співучого епштейна» з Кульека??
показати весь коментар
10.10.2025 15:06 Відповісти
Ухилянти ловлять цивільних громадян! ЗЕкраїна у всій красі(((
показати весь коментар
10.10.2025 14:57 Відповісти
Єдина безвідмовна схема

"Робити я не вмію, А красти ще боюся. Поїду я до Києва, В полюцію наймуся!"
показати весь коментар
10.10.2025 15:00 Відповісти
 
 