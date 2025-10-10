СБУ та Нацполіція викрили чотири нові схеми ухилення від мобілізації на Київщині й Буковині. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією провели масштабну спецоперацію та викрили чотири канали ухилення від мобілізації у різних регіонах держави. У результаті затримано п’ятьох організаторів незаконних схем.

За даними слідства, ділки брали з клієнтів до 20 тисяч доларів США за фіктивні медичні документи або незаконне переправлення через кордон, інформує Цензор.НЕТ.

На Київщині викрито лікаря-травматолога, який продавав довідки про інвалідність. Для "прикриття" він оформлював клієнтів на стаціонарне лікування.

Ще одного фігуранта — засновника громадської організації — затримали за організацію схеми "зняття з розшуку" у ТЦК та подальше "бронювання" на фіктивних підприємствах критичної інфраструктури.

У Києві колишній охоронець одного з соратників Медведчука пропонував "трансфер" до ЄС через "зеленку". Його затримали під час отримання оплати від клієнта.

На Буковині правоохоронці викрили настоятеля храму УПЦ (МП), який разом зі знайомим підприємцем налагодив нелегальний канал переправлення чоловіків до ЄС. Вони показували "ухилянтам" маршрути через лісові стежки в обхід пунктів пропуску.

Усім затриманим повідомлено про підозру. Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.









