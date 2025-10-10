3 979 14
СБУ завдала серії ударів по місцях базування окупантів дронами "FP-2" із 105-кілограмовою бойовою частиною. ВIДЕО
Оператори ударних дронів Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України відпрацювали по цілях противника на тимчасово окупованих територіях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці уразили місця зосередження техніки та живої сили ворога. Яскраві нічні "феєрверки" забезпечили дрони "FP-2" із 105-кілограмовою бойовою частиною.
