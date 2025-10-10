УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10250 відвідувачів онлайн
Новини Відео Індустрія дронів
3 979 14

СБУ завдала серії ударів по місцях базування окупантів дронами "FP-2" із 105-кілограмовою бойовою частиною. ВIДЕО

Оператори ударних дронів Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України відпрацювали по цілях противника на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці уразили місця зосередження техніки та живої сили ворога. Яскраві нічні "феєрверки" забезпечили дрони "FP-2" із 105-кілограмовою бойовою частиною.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не має наміру атакувати нас за допомогою безпілотників, - адмірал НАТО Бауер

Автор: 

армія рф (19013) СБУ (13456) знищення (8440) дрони (5978)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
краще б по підстанціях кацапстану.
показати весь коментар
10.10.2025 13:45 Відповісти
+3
105 кг це вже серьозно - не фантоми-фламінго від зеленского, але два удари і корівника нема.
показати весь коментар
10.10.2025 13:45 Відповісти
+3
ви прослухали рекламу від Файєр Пойнт... Слава Міндічу! Фламінгам слава!
показати весь коментар
10.10.2025 13:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
краще б по підстанціях кацапстану.
показати весь коментар
10.10.2025 13:45 Відповісти
Дєрьмак нє вєліт.
показати весь коментар
10.10.2025 13:46 Відповісти
105 кг це вже серьозно - не фантоми-фламінго від зеленского, але два удари і корівника нема.
показати весь коментар
10.10.2025 13:45 Відповісти
Підстанції немає, але де про це новини?
показати весь коментар
10.10.2025 13:46 Відповісти
Ну у корівник можна багато техніки, чи ще чогось військового, напхати.
показати весь коментар
10.10.2025 13:50 Відповісти
Как бы ни убеждали меня психологи - размер имеет значение!
показати весь коментар
10.10.2025 14:24 Відповісти
ви прослухали рекламу від Файєр Пойнт... Слава Міндічу! Фламінгам слава!
показати весь коментар
10.10.2025 13:47 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2025 13:52 Відповісти
Це все гарна картинка для лохів, якщо це не підстанції і тим більше не територія Сосія. Як говориться, раденький що дурненький. Ми даже на окупованих територіях дамбасу і криму не знищили до сих пір ТЕС не кажучи вже про територію Сосії.
показати весь коментар
10.10.2025 14:07 Відповісти
цікаво, яке відношення ти "нелох" маєш до "МИ......знищили"? що саме ти зничив?
показати весь коментар
10.10.2025 14:32 Відповісти
Зазвичай, якщо йде ураження живої сили, то залишки цієї живої сили якост намагаються врятуватися, бігають, валяються. А тут на жаль ніякого руху
показати весь коментар
10.10.2025 14:21 Відповісти
 
 