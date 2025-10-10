3 073 14
СБУ нанесла серию ударов по местам базирования оккупантов дронами FP-2 со 105-килограммовой боевой частью. ВИДЕО
Операторы ударных дронов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины отработали по целям противника на временно оккупированных территориях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы поразили места сосредоточения техники и живой силы врага. Яркие ночные "фейерверки" обеспечили дроны FP-2 со 105-килограммовой боевой частью.
