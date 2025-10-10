РУС
СБУ нанесла серию ударов по местам базирования оккупантов дронами FP-2 со 105-килограммовой боевой частью. ВИДЕО

Операторы ударных дронов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины отработали по целям противника на временно оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы поразили места сосредоточения техники и живой силы врага. Яркие ночные "фейерверки" обеспечили дроны FP-2 со 105-килограммовой боевой частью.

+2
краще б по підстанціях кацапстану.
10.10.2025 13:45 Ответить
+2
ви прослухали рекламу від Файєр Пойнт... Слава Міндічу! Фламінгам слава!
10.10.2025 13:47 Ответить
+1
105 кг це вже серьозно - не фантоми-фламінго від зеленского, але два удари і корівника нема.
10.10.2025 13:45 Ответить
краще б по підстанціях кацапстану.
10.10.2025 13:45 Ответить
Дєрьмак нє вєліт.
10.10.2025 13:46 Ответить
105 кг це вже серьозно - не фантоми-фламінго від зеленского, але два удари і корівника нема.
10.10.2025 13:45 Ответить
Підстанції немає, але де про це новини?
10.10.2025 13:46 Ответить
Ну у корівник можна багато техніки, чи ще чогось військового, напхати.
10.10.2025 13:50 Ответить
Как бы ни убеждали меня психологи - размер имеет значение!
10.10.2025 14:24 Ответить
ви прослухали рекламу від Файєр Пойнт... Слава Міндічу! Фламінгам слава!
10.10.2025 13:47 Ответить
10.10.2025 13:52 Ответить
Це все гарна картинка для лохів, якщо це не підстанції і тим більше не територія Сосія. Як говориться, раденький що дурненький. Ми даже на окупованих територіях дамбасу і криму не знищили до сих пір ТЕС не кажучи вже про територію Сосії.
10.10.2025 14:07 Ответить
цікаво, яке відношення ти "нелох" маєш до "МИ......знищили"? що саме ти зничив?
10.10.2025 14:32 Ответить
Зазвичай, якщо йде ураження живої сили, то залишки цієї живої сили якост намагаються врятуватися, бігають, валяються. А тут на жаль ніякого руху
10.10.2025 14:21 Ответить
 
 