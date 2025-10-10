Россия не намерена атаковать нас с помощью беспилотников, - адмирал НАТО Бауэр
Бывший председатель Военного комитета НАТО, адмирал ВМС Роб Бауэр, заявил, что полеты российских беспилотников над территорией НАТО не имеют целью нападение на Альянс, а скорее стремятся сдержать поддержку Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет LSM.
"Намерение России [относительно полетов дронов] не заключается в том, чтобы атаковать нас. Намерение России заключается в том, чтобы начать дискуссию в наших странах о том, что Украине было предоставлено много оружия, и, возможно, нам следует прекратить давать оружие Украине, потому что оно нам самим нужно", - отметил Бауэр.
Бауэр подчеркнул, что НАТО продолжает поддерживать Украину, наблюдать за действиями России и реагировать соответственно. В настоящее время полеты дронов не расцениваются как начало военного конфликта, хотя ситуацию необходимо постоянно оценивать и учитывать новые угрозы.
В тому вся Європа! Ніби повторення того, що передувало Мюнхену38 - Гітлер тиснув, а Європа віддавала Чехословаччину... Навіть Польщі і Угорщині тоді дещо перепало...
До речі тоді т. Гітлер вимагав від Польщі надати коридор Данціг... Тепер Європа, з їх колгоспом НАТО має п'яту Архілеса - коридор Сувалки
А тепер Угорщина б отримала Закарпаття, Румунія Буковину і все інше, а Польща Kresy Wschodnie/"Східні креси" польського капелюха ( історична польська назва земель ******** Західної України, Білорусі та Литви, які колись входили до складу Першої і Другої Речі Посполитої, що означає "східні околиці". Сам термін "Креси" - позначення цих територій і їхніх мешканців...
Путін, напевно, їм це міг би пообіцяти... Але історія, як серіал - треба уявити собі що буде з Європою в у наступних серіях...
А у США Трамп, який не відрізняє Вірменії від Албанії, яка у його уяві десятиліття воювала з Азербайджаном...
