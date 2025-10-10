РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9793 посетителя онлайн
Новости Дроны РФ над Европой
1 328 31

Россия не намерена атаковать нас с помощью беспилотников, - адмирал НАТО Бауэр

Роб Бауэр о российских дронах над Европой

Бывший председатель Военного комитета НАТО, адмирал ВМС Роб Бауэр, заявил, что полеты российских беспилотников над территорией НАТО не имеют целью нападение на Альянс, а скорее стремятся сдержать поддержку Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет LSM.

"Намерение России [относительно полетов дронов] не заключается в том, чтобы атаковать нас. Намерение России заключается в том, чтобы начать дискуссию в наших странах о том, что Украине было предоставлено много оружия, и, возможно, нам следует прекратить давать оружие Украине, потому что оно нам самим нужно", - отметил Бауэр.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Бауэр подчеркнул, что НАТО продолжает поддерживать Украину, наблюдать за действиями России и реагировать соответственно. В настоящее время полеты дронов не расцениваются как начало военного конфликта, хотя ситуацию необходимо постоянно оценивать и учитывать новые угрозы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европарламент призвал сбивать российские дроны и самолеты, нарушающие воздушное пространство ЕС

Автор: 

россия (97597) Украина (45152) дроны (5042) Роб Бауэр (45)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Якщо припините надавати зброю Україні і залишите собі, то вам вона скоро не буде потрібна, бо раша розчавить імпотентне НАТО поки ви будете "консультуватися" чи оборонятися вам, чи ні. Так вже було, коли гітлер захопив пів-європи за лічені тижні
показать весь комментарий
10.10.2025 09:54 Ответить
+2
які ж вони дурні...
показать весь комментарий
10.10.2025 09:57 Ответить
+2
Дорослий дядько..генерал...в дурний..
показать весь комментарий
10.10.2025 10:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Очко жим-жим не залізне , або танець вужа на пательні .
показать весь комментарий
10.10.2025 09:51 Ответить
А я згодна з тим, що говоре пан адмірал. Мета росії зменшити допомогу Україні. Нападати на країни НАТО вона , мабудь і хоче, але їй одній це не під силу, а Китай на це не піде і росії не дозволить. А ще я хочу щоб всі кацапи передохли, і ті хто підтримує путіна, і ті, кому байдуже, що гинуть невинні люди, руйнуються міста і села, лише тому, що їм так захотілося.
показать весь комментарий
10.10.2025 10:15 Ответить
А чому китай не піде? Циньпиньдзинь вам це сказав? 😂
показать весь комментарий
10.10.2025 10:19 Ответить
Хіба говорити про це обов"язково? Трамп багато про що говоре, і що, це правда?
показать весь комментарий
10.10.2025 10:59 Ответить
Гарна проспонсована новина для НАТО
показать весь комментарий
10.10.2025 09:53 Ответить
Мдааа...Це для агресора не противник а просто "цукерочка"
показать весь комментарий
10.10.2025 09:53 Ответить
Якщо припините надавати зброю Україні і залишите собі, то вам вона скоро не буде потрібна, бо раша розчавить імпотентне НАТО поки ви будете "консультуватися" чи оборонятися вам, чи ні. Так вже було, коли гітлер захопив пів-європи за лічені тижні
показать весь комментарий
10.10.2025 09:54 Ответить
ну да, засунули, але всього-то на пів-шишечки, тому можна розслабитись і отримувати задоволення.
показать весь комментарий
10.10.2025 09:57 Ответить
які ж вони дурні...
показать весь комментарий
10.10.2025 09:57 Ответить
для цієї куйні.куйло купив Колишнього голову Військового комітету НАТО, адмірала ВМС Роба Бауера,
показать весь комментарий
10.10.2025 09:58 Ответить
Дорослий дядько..генерал...в дурний..
показать весь комментарий
10.10.2025 10:02 Ответить
До прильоту ракет залишилось недовго...
показать весь комментарий
10.10.2025 10:02 Ответить
Правду каже адмірал. Кацапи ніколи не нападуть , вони лякають європейців, щоб ті відмовилися допомагати Україні.
показать весь комментарий
10.10.2025 10:02 Ответить
та навіть атакувати не треба ту нату. досить безпілотниками зробити життя пересичених європейців не дуже комфортним (аеропорти, деякі обмеження), а прокремлівські партії ще розженуть то полум'я - і буде доста для "внутрішньої дискусії" на тему - а воно нам треба*...
показать весь комментарий
10.10.2025 10:04 Ответить
"Намір Росії [щодо польотів дронів] не полягає в тому, щоб атакувати нас. Намір Росії полягає в тому, щоб розпочати дискусію в наших країнах про те, що Україні було надано багато зброї, і, можливо, нам слід припинити давати зброю Україні, бо вона нам самим потрібна",

В тому вся Європа! Ніби повторення того, що передувало Мюнхену38 - Гітлер тиснув, а Європа віддавала Чехословаччину... Навіть Польщі і Угорщині тоді дещо перепало...

До речі тоді т. Гітлер вимагав від Польщі надати коридор Данціг... Тепер Європа, з їх колгоспом НАТО має п'яту Архілеса - коридор Сувалки

А тепер Угорщина б отримала Закарпаття, Румунія Буковину і все інше, а Польща Kresy Wschodnie/"Східні креси" польського капелюха ( історична польська назва земель ******** Західної України, Білорусі та Литви, які колись входили до складу https://www.google.com/search?newwindow=1&sca_esv=fe1d53302ad225f0&cs=1&sxsrf=AE3TifPLxhiBhUYJFlQT1tx64l5QRHQ3YA%3A1760079420266&q=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D1%97&sa=X&ved=2ahUKEwi45_LkhpmQAxUFRPEDHUPINFYQxccNegQIAxAB&mstk=AUtExfBQ8XbX55PpEie8rKnA-76W-KCkRoZTtOxMGE9DDabGtscXQ0byEy-Tm3tSa5-JBgnO381iwiEeGRrvg9bmPqwxvO2cgAkCGb9Ny63Aj_f74UzTt9BPec4jPK0Sv534uMS_YdGgPS3er7Po2rQ5caFN2bKiGgXjYbrvC2a12-bwmD2Uo1qg6HGjDs04JNrkOYC0WTq1x2ATVodQErqqu9il4wOQwRLy6NZCuaVojZqZ8vOIwjNStTApBR2lbqakCZygBKg5mDs5Tw934TqOqm88&csui=3 Першої і https://www.google.com/search?newwindow=1&sca_esv=fe1d53302ad225f0&cs=1&sxsrf=AE3TifPLxhiBhUYJFlQT1tx64l5QRHQ3YA%3A1760079420266&q=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%97+%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%96+%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%97&sa=X&ved=2ahUKEwi45_LkhpmQAxUFRPEDHUPINFYQxccNegQIAxAC&mstk=AUtExfBQ8XbX55PpEie8rKnA-76W-KCkRoZTtOxMGE9DDabGtscXQ0byEy-Tm3tSa5-JBgnO381iwiEeGRrvg9bmPqwxvO2cgAkCGb9Ny63Aj_f74UzTt9BPec4jPK0Sv534uMS_YdGgPS3er7Po2rQ5caFN2bKiGgXjYbrvC2a12-bwmD2Uo1qg6HGjDs04JNrkOYC0WTq1x2ATVodQErqqu9il4wOQwRLy6NZCuaVojZqZ8vOIwjNStTApBR2lbqakCZygBKg5mDs5Tw934TqOqm88&csui=3 Другої Речі Посполитої, що означає "східні околиці". Сам термін "Креси" - позначення цих територій і їхніх мешканців...

Путін, напевно, їм це міг би пообіцяти... Але історія, як серіал - треба уявити собі що буде з Європою в у наступних серіях...

А у США Трамп, який не відрізняє Вірменії від Албанії, яка у його уяві десятиліття воювала з Азербайджаном...
показать весь комментарий
10.10.2025 10:08 Ответить
Українцям простіше й приємніше думати інакше. Такі адміральські виступи мають бути тільки для внутрішньої ельфійської аудиторії.
показать весь комментарий
10.10.2025 10:09 Ответить
якщо кацапи на збираються атакувати НАТО, то навіщо вам самим зброя ?

це звичайна консерва у ЄС, яка любить ху№ла
показать весь комментарий
10.10.2025 10:11 Ответить
🤣🤣🤣 наче генерал а як мале дитя.
показать весь комментарий
10.10.2025 10:11 Ответить
...адмірал, але суті не міняє. Черговий натівський довбень...
показать весь комментарий
10.10.2025 10:30 Ответить
..ти припіздоханий? Кородони країн НАТО порушені, Ви ********* там чи що?
показать весь комментарий
10.10.2025 10:12 Ответить
Ще один дебіл який вірить що якщо не чіпати гівно то воно воняти не буде. Якби Україна капітулювала 4 роки назад то рашистські танки вже б їздили по Берліну
показать весь комментарий
10.10.2025 10:12 Ответить
Це "дружествєнниє пальоти" москальських дронів... Ну падумаєш літають над країнами НАТО і шо??? Готуйтеся до майскіх шашликов, нє нагнєтайтє... Десь ми вже таке чули.
показать весь комментарий
10.10.2025 10:14 Ответить
🤡
показать весь комментарий
10.10.2025 10:15 Ответить
Вже хтось може пояснити нарешті - що з цим світом не так?
показать весь комментарий
10.10.2025 10:24 Ответить
З такими заявами, у мене виникає відчуття, що НАТО - це психдиспансер.
показать весь комментарий
10.10.2025 10:26 Ответить
Нагадайте цьому дебілу що ***** напало на Україну тільки завдяки тому що Європа і сша пообіцяли ***** нічого не робити і не вмішуватися. Через це ***** тепер казиться що його надули. Якби ***** ще на початку сказали що Європа вступиться за Україну то ***** б не ризикнуло це робити і війни не було б. Так що бездіяльність Європи і НАТО призводять до війн
показать весь комментарий
10.10.2025 10:29 Ответить
Шестеро з семи гравців у "рускую рулетку", скажуть, що нема там нічого страшного...
показать весь комментарий
10.10.2025 10:32 Ответить
Відбій тривоги - Бауер
показать весь комментарий
10.10.2025 11:18 Ответить
Лох
показать весь комментарий
10.10.2025 11:25 Ответить
 
 