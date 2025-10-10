Россия не намерена атаковать нас с помощью беспилотников, - адмирал НАТО Бауэр

Бывший председатель Военного комитета НАТО, адмирал ВМС Роб Бауэр, заявил, что полеты российских беспилотников над территорией НАТО не имеют целью нападение на Альянс, а скорее стремятся сдержать поддержку Украины.

"Намерение России [относительно полетов дронов] не заключается в том, чтобы атаковать нас. Намерение России заключается в том, чтобы начать дискуссию в наших странах о том, что Украине было предоставлено много оружия, и, возможно, нам следует прекратить давать оружие Украине, потому что оно нам самим нужно", - отметил Бауэр.

Бауэр подчеркнул, что НАТО продолжает поддерживать Украину, наблюдать за действиями России и реагировать соответственно. В настоящее время полеты дронов не расцениваются как начало военного конфликта, хотя ситуацию необходимо постоянно оценивать и учитывать новые угрозы.

