Росія не має наміру атакувати нас за допомогою безпілотників, - адмірал НАТО Бауер

Роб Бауер про російські дрони над Європою

Колишній голова Військового комітету НАТО, адмірал ВМС Роб Бауер, заявив, що польоти російських безпілотників над територією НАТО не мають на меті напад на Альянс, а скоріше прагнуть стримати підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LSM.

"Намір Росії [щодо польотів дронів] не полягає в тому, щоб атакувати нас. Намір Росії полягає в тому, щоб розпочати дискусію в наших країнах про те, що Україні було надано багато зброї, і, можливо, нам слід припинити давати зброю Україні, бо вона нам самим потрібна", - зазначив Бауер.

Бауер підкреслив, що НАТО продовжує підтримувати Україну, спостерігати за діями Росії та реагувати відповідно. На цей час польоти дронів не розцінюються як початок військового конфлікту, хоча ситуацію необхідно постійно оцінювати та враховувати нові загрози.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європарламент закликав збивати російські дрони й літаки, що порушують повітряний простір ЄС

росія (68336) Україна (6255) дрони (5978) Бауер Роб (53)
Топ коментарі
+6
Якщо припините надавати зброю Україні і залишите собі, то вам вона скоро не буде потрібна, бо раша розчавить імпотентне НАТО поки ви будете "консультуватися" чи оборонятися вам, чи ні. Так вже було, коли гітлер захопив пів-європи за лічені тижні
10.10.2025 09:54 Відповісти
+2
які ж вони дурні...
10.10.2025 09:57 Відповісти
+2
Дорослий дядько..генерал...в дурний..
10.10.2025 10:02 Відповісти
Очко жим-жим не залізне , або танець вужа на пательні .
10.10.2025 09:51 Відповісти
А я згодна з тим, що говоре пан адмірал. Мета росії зменшити допомогу Україні. Нападати на країни НАТО вона , мабудь і хоче, але їй одній це не під силу, а Китай на це не піде і росії не дозволить. А ще я хочу щоб всі кацапи передохли, і ті хто підтримує путіна, і ті, кому байдуже, що гинуть невинні люди, руйнуються міста і села, лише тому, що їм так захотілося.
10.10.2025 10:15 Відповісти
А чому китай не піде? Циньпиньдзинь вам це сказав? 😂
10.10.2025 10:19 Відповісти
Хіба говорити про це обов"язково? Трамп багато про що говоре, і що, це правда?
10.10.2025 10:59 Відповісти
Гарна проспонсована новина для НАТО
10.10.2025 09:53 Відповісти
Мдааа...Це для агресора не противник а просто "цукерочка"
10.10.2025 09:53 Відповісти
Якщо припините надавати зброю Україні і залишите собі, то вам вона скоро не буде потрібна, бо раша розчавить імпотентне НАТО поки ви будете "консультуватися" чи оборонятися вам, чи ні. Так вже було, коли гітлер захопив пів-європи за лічені тижні

10.10.2025 09:54 Відповісти
10.10.2025 09:54 Відповісти
ну да, засунули, але всього-то на пів-шишечки, тому можна розслабитись і отримувати задоволення.
10.10.2025 09:57 Відповісти
які ж вони дурні...
10.10.2025 09:57 Відповісти
для цієї куйні.куйло купив Колишнього голову Військового комітету НАТО, адмірала ВМС Роба Бауера,
10.10.2025 09:58 Відповісти
Дорослий дядько..генерал...в дурний..
10.10.2025 10:02 Відповісти
До прильоту ракет залишилось недовго...
10.10.2025 10:02 Відповісти
Правду каже адмірал. Кацапи ніколи не нападуть , вони лякають європейців, щоб ті відмовилися допомагати Україні.
10.10.2025 10:02 Відповісти
та навіть атакувати не треба ту нату. досить безпілотниками зробити життя пересичених європейців не дуже комфортним (аеропорти, деякі обмеження), а прокремлівські партії ще розженуть то полум'я - і буде доста для "внутрішньої дискусії" на тему - а воно нам треба*...
10.10.2025 10:04 Відповісти
"Намір Росії [щодо польотів дронів] не полягає в тому, щоб атакувати нас. Намір Росії полягає в тому, щоб розпочати дискусію в наших країнах про те, що Україні було надано багато зброї, і, можливо, нам слід припинити давати зброю Україні, бо вона нам самим потрібна",

В тому вся Європа! Ніби повторення того, що передувало Мюнхену38 - Гітлер тиснув, а Європа віддавала Чехословаччину... Навіть Польщі і Угорщині тоді дещо перепало...

До речі тоді т. Гітлер вимагав від Польщі надати коридор Данціг... Тепер Європа, з їх колгоспом НАТО має п'яту Архілеса - коридор Сувалки

А тепер Угорщина б отримала Закарпаття, Румунія Буковину і все інше, а Польща Kresy Wschodnie/"Східні креси" польського капелюха ( історична польська назва земель ******** Західної України, Білорусі та Литви, які колись входили до складу https://www.google.com/search?newwindow=1&sca_esv=fe1d53302ad225f0&cs=1&sxsrf=AE3TifPLxhiBhUYJFlQT1tx64l5QRHQ3YA%3A1760079420266&q=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D1%97&sa=X&ved=2ahUKEwi45_LkhpmQAxUFRPEDHUPINFYQxccNegQIAxAB&mstk=AUtExfBQ8XbX55PpEie8rKnA-76W-KCkRoZTtOxMGE9DDabGtscXQ0byEy-Tm3tSa5-JBgnO381iwiEeGRrvg9bmPqwxvO2cgAkCGb9Ny63Aj_f74UzTt9BPec4jPK0Sv534uMS_YdGgPS3er7Po2rQ5caFN2bKiGgXjYbrvC2a12-bwmD2Uo1qg6HGjDs04JNrkOYC0WTq1x2ATVodQErqqu9il4wOQwRLy6NZCuaVojZqZ8vOIwjNStTApBR2lbqakCZygBKg5mDs5Tw934TqOqm88&csui=3 Першої і https://www.google.com/search?newwindow=1&sca_esv=fe1d53302ad225f0&cs=1&sxsrf=AE3TifPLxhiBhUYJFlQT1tx64l5QRHQ3YA%3A1760079420266&q=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%97+%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%96+%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%97&sa=X&ved=2ahUKEwi45_LkhpmQAxUFRPEDHUPINFYQxccNegQIAxAC&mstk=AUtExfBQ8XbX55PpEie8rKnA-76W-KCkRoZTtOxMGE9DDabGtscXQ0byEy-Tm3tSa5-JBgnO381iwiEeGRrvg9bmPqwxvO2cgAkCGb9Ny63Aj_f74UzTt9BPec4jPK0Sv534uMS_YdGgPS3er7Po2rQ5caFN2bKiGgXjYbrvC2a12-bwmD2Uo1qg6HGjDs04JNrkOYC0WTq1x2ATVodQErqqu9il4wOQwRLy6NZCuaVojZqZ8vOIwjNStTApBR2lbqakCZygBKg5mDs5Tw934TqOqm88&csui=3 Другої Речі Посполитої, що означає "східні околиці". Сам термін "Креси" - позначення цих територій і їхніх мешканців...

Путін, напевно, їм це міг би пообіцяти... Але історія, як серіал - треба уявити собі що буде з Європою в у наступних серіях...

А у США Трамп, який не відрізняє Вірменії від Албанії, яка у його уяві десятиліття воювала з Азербайджаном...
10.10.2025 10:08 Відповісти
Українцям простіше й приємніше думати інакше. Такі адміральські виступи мають бути тільки для внутрішньої ельфійської аудиторії.
10.10.2025 10:09 Відповісти
якщо кацапи на збираються атакувати НАТО, то навіщо вам самим зброя ?

це звичайна консерва у ЄС, яка любить ху№ла
10.10.2025 10:11 Відповісти
🤣🤣🤣 наче генерал а як мале дитя.
10.10.2025 10:11 Відповісти
...адмірал, але суті не міняє. Черговий натівський довбень...
10.10.2025 10:30 Відповісти
..ти припіздоханий? Кородони країн НАТО порушені, Ви ********* там чи що?
10.10.2025 10:12 Відповісти
Ще один дебіл який вірить що якщо не чіпати гівно то воно воняти не буде. Якби Україна капітулювала 4 роки назад то рашистські танки вже б їздили по Берліну
10.10.2025 10:12 Відповісти
Це "дружествєнниє пальоти" москальських дронів... Ну падумаєш літають над країнами НАТО і шо??? Готуйтеся до майскіх шашликов, нє нагнєтайтє... Десь ми вже таке чули.
10.10.2025 10:14 Відповісти
🤡
10.10.2025 10:15 Відповісти
Вже хтось може пояснити нарешті - що з цим світом не так?
10.10.2025 10:24 Відповісти
З такими заявами, у мене виникає відчуття, що НАТО - це психдиспансер.
10.10.2025 10:26 Відповісти
Нагадайте цьому дебілу що ***** напало на Україну тільки завдяки тому що Європа і сша пообіцяли ***** нічого не робити і не вмішуватися. Через це ***** тепер казиться що його надули. Якби ***** ще на початку сказали що Європа вступиться за Україну то ***** б не ризикнуло це робити і війни не було б. Так що бездіяльність Європи і НАТО призводять до війн
10.10.2025 10:29 Відповісти
Шестеро з семи гравців у "рускую рулетку", скажуть, що нема там нічого страшного...
10.10.2025 10:32 Відповісти
Відбій тривоги - Бауер
10.10.2025 11:18 Відповісти
Лох
10.10.2025 11:25 Відповісти
 
 