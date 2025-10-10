Росія не має наміру атакувати нас за допомогою безпілотників, - адмірал НАТО Бауер
Колишній голова Військового комітету НАТО, адмірал ВМС Роб Бауер, заявив, що польоти російських безпілотників над територією НАТО не мають на меті напад на Альянс, а скоріше прагнуть стримати підтримку України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LSM.
"Намір Росії [щодо польотів дронів] не полягає в тому, щоб атакувати нас. Намір Росії полягає в тому, щоб розпочати дискусію в наших країнах про те, що Україні було надано багато зброї, і, можливо, нам слід припинити давати зброю Україні, бо вона нам самим потрібна", - зазначив Бауер.
Бауер підкреслив, що НАТО продовжує підтримувати Україну, спостерігати за діями Росії та реагувати відповідно. На цей час польоти дронів не розцінюються як початок військового конфлікту, хоча ситуацію необхідно постійно оцінювати та враховувати нові загрози.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В тому вся Європа! Ніби повторення того, що передувало Мюнхену38 - Гітлер тиснув, а Європа віддавала Чехословаччину... Навіть Польщі і Угорщині тоді дещо перепало...
До речі тоді т. Гітлер вимагав від Польщі надати коридор Данціг... Тепер Європа, з їх колгоспом НАТО має п'яту Архілеса - коридор Сувалки
А тепер Угорщина б отримала Закарпаття, Румунія Буковину і все інше, а Польща Kresy Wschodnie/"Східні креси" польського капелюха ( історична польська назва земель ******** Західної України, Білорусі та Литви, які колись входили до складу https://www.google.com/search?newwindow=1&sca_esv=fe1d53302ad225f0&cs=1&sxsrf=AE3TifPLxhiBhUYJFlQT1tx64l5QRHQ3YA%3A1760079420266&q=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D1%97&sa=X&ved=2ahUKEwi45_LkhpmQAxUFRPEDHUPINFYQxccNegQIAxAB&mstk=AUtExfBQ8XbX55PpEie8rKnA-76W-KCkRoZTtOxMGE9DDabGtscXQ0byEy-Tm3tSa5-JBgnO381iwiEeGRrvg9bmPqwxvO2cgAkCGb9Ny63Aj_f74UzTt9BPec4jPK0Sv534uMS_YdGgPS3er7Po2rQ5caFN2bKiGgXjYbrvC2a12-bwmD2Uo1qg6HGjDs04JNrkOYC0WTq1x2ATVodQErqqu9il4wOQwRLy6NZCuaVojZqZ8vOIwjNStTApBR2lbqakCZygBKg5mDs5Tw934TqOqm88&csui=3 Першої і https://www.google.com/search?newwindow=1&sca_esv=fe1d53302ad225f0&cs=1&sxsrf=AE3TifPLxhiBhUYJFlQT1tx64l5QRHQ3YA%3A1760079420266&q=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%97+%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%96+%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%97&sa=X&ved=2ahUKEwi45_LkhpmQAxUFRPEDHUPINFYQxccNegQIAxAC&mstk=AUtExfBQ8XbX55PpEie8rKnA-76W-KCkRoZTtOxMGE9DDabGtscXQ0byEy-Tm3tSa5-JBgnO381iwiEeGRrvg9bmPqwxvO2cgAkCGb9Ny63Aj_f74UzTt9BPec4jPK0Sv534uMS_YdGgPS3er7Po2rQ5caFN2bKiGgXjYbrvC2a12-bwmD2Uo1qg6HGjDs04JNrkOYC0WTq1x2ATVodQErqqu9il4wOQwRLy6NZCuaVojZqZ8vOIwjNStTApBR2lbqakCZygBKg5mDs5Tw934TqOqm88&csui=3 Другої Речі Посполитої, що означає "східні околиці". Сам термін "Креси" - позначення цих територій і їхніх мешканців...
Путін, напевно, їм це міг би пообіцяти... Але історія, як серіал - треба уявити собі що буде з Європою в у наступних серіях...
А у США Трамп, який не відрізняє Вірменії від Албанії, яка у його уяві десятиліття воювала з Азербайджаном...
це звичайна консерва у ЄС, яка любить ху№ла