Росія не має наміру атакувати нас за допомогою безпілотників, - адмірал НАТО Бауер

Колишній голова Військового комітету НАТО, адмірал ВМС Роб Бауер, заявив, що польоти російських безпілотників над територією НАТО не мають на меті напад на Альянс, а скоріше прагнуть стримати підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LSM.

"Намір Росії [щодо польотів дронів] не полягає в тому, щоб атакувати нас. Намір Росії полягає в тому, щоб розпочати дискусію в наших країнах про те, що Україні було надано багато зброї, і, можливо, нам слід припинити давати зброю Україні, бо вона нам самим потрібна", - зазначив Бауер.

Бауер підкреслив, що НАТО продовжує підтримувати Україну, спостерігати за діями Росії та реагувати відповідно. На цей час польоти дронів не розцінюються як початок військового конфлікту, хоча ситуацію необхідно постійно оцінювати та враховувати нові загрози.

