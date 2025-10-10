СБУ и Нацполиция раскрыли четыре новые схемы уклонения от мобилизации в Киевской области и Буковине. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией провели масштабную спецоперацию и разоблачили четыре канала уклонения от мобилизации в разных регионах государства. В результате задержаны пять организаторов незаконных схем.
По данным следствия, дельцы брали с клиентов до 20 тысяч долларов США за фиктивные медицинские документы или незаконную переправку через границу, информирует Цензор.НЕТ.
На Киевщине разоблачен врач-травматолог, который продавал справки об инвалидности. Для "прикрытия" он оформлял клиентов на стационарное лечение.
Еще одного фигуранта - основателя общественной организации - задержали за организацию схемы "снятия с розыска" в ТЦК и дальнейшее "бронирование" на фиктивных предприятиях критической инфраструктуры.
В Киеве бывший охранник одного из соратников Медведчука предлагал "трансфер" в ЕС через "зеленку". Его задержали во время получения оплаты от клиента.
На Буковине правоохранители разоблачили настоятеля храма УПЦ (МП), который вместе со знакомым предпринимателем наладил нелегальный канал переправки мужчин в ЕС. Они показывали "уклонистам" маршруты через лесные тропы в обход пунктов пропуска.
Всем задержанным сообщено о подозрении. Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
А нацпол вже всю порнографію поборов? Скільки мільйонів закладено до бюджету наступного року на перегляд порнухи героїчними полісменами?
"Робити я не вмію, А красти ще боюся. Поїду я до Києва, В полюцію наймуся!"