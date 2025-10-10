РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9450 посетителей онлайн
Новости Фото Уклонение от мобилизации
765 10

СБУ и Нацполиция раскрыли четыре новые схемы уклонения от мобилизации в Киевской области и Буковине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией провели масштабную спецоперацию и разоблачили четыре канала уклонения от мобилизации в разных регионах государства. В результате задержаны пять организаторов незаконных схем.

По данным следствия, дельцы брали с клиентов до 20 тысяч долларов США за фиктивные медицинские документы или незаконную переправку через границу, информирует Цензор.НЕТ.

На Киевщине разоблачен врач-травматолог, который продавал справки об инвалидности. Для "прикрытия" он оформлял клиентов на стационарное лечение.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Еще одного фигуранта - основателя общественной организации - задержали за организацию схемы "снятия с розыска" в ТЦК и дальнейшее "бронирование" на фиктивных предприятиях критической инфраструктуры.

В Киеве бывший охранник одного из соратников Медведчука предлагал "трансфер" в ЕС через "зеленку". Его задержали во время получения оплаты от клиента.

На Буковине правоохранители разоблачили настоятеля храма УПЦ (МП), который вместе со знакомым предпринимателем наладил нелегальный канал переправки мужчин в ЕС. Они показывали "уклонистам" маршруты через лесные тропы в обход пунктов пропуска.

Всем задержанным сообщено о подозрении. Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

сбу
сбу
сбу
сбу

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ нанесла серии ударов по местам базирования оккупантов дронами "FP-2" со 105-килограммовой боевой частью. ВИДЕО

Автор: 

Киевская область (4396) Нацполиция (16830) СБУ (20505) Черновицкая область (73)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
міксувати можете на свій розсуд ))..але мусора це першочергові ухилянти
показать весь комментарий
10.10.2025 14:43 Ответить
+3
4 схеми ухиляння - Поліція, ДБР, прокурор-інвалід, чиновник
показать весь комментарий
10.10.2025 14:42 Ответить
+3
Власних "вітюків" у своїх рядах сбу-шники впритул не помічають. Мало того, вище керівництво цієї прогнившої з самого верху контори ще й захищає своїх корупціонерів.
А нацпол вже всю порнографію поборов? Скільки мільйонів закладено до бюджету наступного року на перегляд порнухи героїчними полісменами?
показать весь комментарий
10.10.2025 14:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
4 схеми ухиляння - Поліція, ДБР, прокурор-інвалід, чиновник
показать весь комментарий
10.10.2025 14:42 Ответить
міксувати можете на свій розсуд ))..але мусора це першочергові ухилянти
показать весь комментарий
10.10.2025 14:43 Ответить
ти колаборант, який саботує мобілізацію та глорифікує ухилянтів
показать весь комментарий
10.10.2025 15:18 Ответить
Конкуренти, для схематозних менегерів з опу зеленського-ухилянта???
показать весь комментарий
10.10.2025 15:03 Ответить
Без батюшок ніяк )
показать весь комментарий
10.10.2025 14:44 Ответить
Примітно те, що ці ухилянти та їх спільники схематозники постійно волають, що поліцейські та ТЦК нібито порушують закони, хоча самі ж відкрито зневажають будь-які закони
показать весь комментарий
10.10.2025 14:47 Ответить
Власних "вітюків" у своїх рядах сбу-шники впритул не помічають. Мало того, вище керівництво цієї прогнившої з самого верху контори ще й захищає своїх корупціонерів.
А нацпол вже всю порнографію поборов? Скільки мільйонів закладено до бюджету наступного року на перегляд порнухи героїчними полісменами?
показать весь комментарий
10.10.2025 14:47 Ответить
А це не конкуренти, для отого «співучого епштейна» з Кульека??
показать весь комментарий
10.10.2025 15:06 Ответить
Ухилянти ловлять цивільних громадян! ЗЕкраїна у всій красі(((
показать весь комментарий
10.10.2025 14:57 Ответить
Єдина безвідмовна схема

"Робити я не вмію, А красти ще боюся. Поїду я до Києва, В полюцію наймуся!"
показать весь комментарий
10.10.2025 15:00 Ответить
 
 