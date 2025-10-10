УКР
За $12-16 тис. оформлювали "непридатність" до військової служби: на Одещині судитимуть учасників схеми, - ДБР. ФОТОрепортаж

Завершено досудове розслідування стосовно учасників корупційної схеми в Одеській області, які за гроші організовували оформлення "непридатності" чоловіків до військової служби. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, організував оборудку місцевий мешканець, який залучив до неї співробітника Центру забезпечення службової діяльності Міноборони та Генштабу ЗСУ, працівника Приморського РТЦК та СП та ще двох знайомих безробітних.

Цивільні співучасники шукали охочих уникнути військової служби та пропонували їм за 12-16 тисяч доларів знятися з військового обліку, а посадовці підробляли дані для звільнення від служби. Схемою встигли скористатися 10 осіб.

Викрито схему оформлення непридатності до військової служби

Повідомляється, що учасників оборудки правоохоронці затримали під час одержання другої частини неправомірної вигоди від одного з ухилянтів у сумі 6 тис. доларів.

Усі учасники схеми пішли на угоду зі слідством та визнали провину в одержанні неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення іншою особою, уповноваженої на виконання функцій держави, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Викрито схему оформлення непридатності до військової служби

Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

У ДБР додали, що частина "клієнтів", які встигли скористалися схемою наразі встановлені, щодо інших триває розслідування.

Викрито схему оформлення непридатності до військової служби

Отпустят… это мы уже проходили. К таким судьи очень хорошо относятся.
показати весь коментар
10.10.2025 12:44 Відповісти
Хто тільки на ухилянтах не заробляє.І гарантій ніхто не дасть.А лохи не закінчуються.
показати весь коментар
10.10.2025 12:58 Відповісти
 
 