За $12-16 тис. оформлювали "непридатність" до військової служби: на Одещині судитимуть учасників схеми, - ДБР. ФОТОрепортаж

Завершено досудове розслідування стосовно учасників корупційної схеми в Одеській області, які за гроші організовували оформлення "непридатності" чоловіків до військової служби. Обвинувальний акт направлено до суду.

Як зазначається, організував оборудку місцевий мешканець, який залучив до неї співробітника Центру забезпечення службової діяльності Міноборони та Генштабу ЗСУ, працівника Приморського РТЦК та СП та ще двох знайомих безробітних.

Цивільні співучасники шукали охочих уникнути військової служби та пропонували їм за 12-16 тисяч доларів знятися з військового обліку, а посадовці підробляли дані для звільнення від служби. Схемою встигли скористатися 10 осіб.

Повідомляється, що учасників оборудки правоохоронці затримали під час одержання другої частини неправомірної вигоди від одного з ухилянтів у сумі 6 тис. доларів.

Усі учасники схеми пішли на угоду зі слідством та визнали провину в одержанні неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення іншою особою, уповноваженої на виконання функцій держави, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

У ДБР додали, що частина "клієнтів", які встигли скористалися схемою наразі встановлені, щодо інших триває розслідування.