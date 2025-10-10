За $12-16 тыс. оформляли "непригодность" к военной службе: в Одесской области будут судить участников схемы, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Завершено досудебное расследование в отношении участников коррупционной схемы в Одесской области, которые за деньги организовывали оформление "непригодности" мужчин к военной службе. Обвинительный акт направлен в суд.

Как отмечается, организовал сделку местный житель, который привлек к ней сотрудника Центра обеспечения служебной деятельности Минобороны и Генштаба ВСУ, работника Приморского РТЦК и СП и еще двух знакомых безработных.

Гражданские соучастники искали желающих избежать военной службы и предлагали им за 12-16 тысяч долларов сняться с воинского учета, а чиновники подделывали данные для освобождения от службы. Схемой успели воспользоваться 10 человек.

Сообщается, что участников сделки правоохранители задержали во время получения второй части неправомерной выгоды от одного из уклонистов в сумме 6 тыс. долларов.

Все участники схемы пошли на сделку со следствием и признали вину в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения другим лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

В ГБР добавили, что часть "клиентов", которые успели воспользоваться схемой, сейчас установлены, в отношении других продолжается расследование.