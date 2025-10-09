По материалам ГБР будут судить бывшего секретаря Киевсовета, способствовавшего уклонению от военной службы. ФОТОрепортаж

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего заместителя Киевского городского головы - секретаря Киевского городского совета. Он в 2022-2023 годах незаконно начислял заработную плату Управляющему делами секретариата Киевского горсовета, который мобилизовался в ряды ВСУ. Обвинительный акт направлен в суд.

Бывший секретарь городского совета направил письмо в Киевскую городскую военно-гражданскую администрацию с ходатайством откомандировать мобилизованного Управляющего делами секретариата на прохождение службы в Киевском городском совете. При этом в горсовете отсутствуют должности, подлежащие замещению военнослужащими, сообщает Цензор.НЕТ.

Таким образом, работник Киевсовета с помощью бывшего секретаря фактически уклонился от прохождения военной службы, в воинскую часть не прибыл, никаких задач по обороне Украины не выполнял, да еще и незаконно получал зарплату в Киевсовете. Его действия нанесли ущерб государству на более 690 тысяч гривен.

Факт правонарушения подтверждается документами, собранными в ходе досудебного расследования, заключением судебно-экономической экспертизы, а также аудиторским исследованием, проведенным специалистом Государственной аудиторской службы Украины.

Бывшему секретарю Киевсовета инкриминируется служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия и пособничество в составе группы лиц в содействии самовольному оставлению военной службы в условиях военного положения. Санкции статей предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.





