Стати "музикантом" за $5 тисяч: з артистом Петром Чорним з України могли виїхати щонайменше п’ять чоловіків, - Bihus.Info
Упродовж 2025 року під виглядом музикантів з артистом Петром Чорним з України могли виїхати щонайменше п'ять чоловіків.
Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, інформує Цензор.НЕТ.
Розслідувачі зазначили, що навесні 2025 року в Україні змінилися правила виїзду для чоловіків-артистів в закордонні тури і левова частка листів з проханням про сприяння почала надходити військовим адміністраціям.
З відповіді на запит до Київської МВА журналісти дізналися, що протягом року до них регулярно звертався ФОП Сергій Матусов з проханням посприяти у виїзді артиста Петра Чорного і його музикантів на різні благодійні заходи в Іспанії.
Журналісти звернули увагу, що в кожному з листів йшлося про різних людей. Ба більше, до документів були прикріплені анонси подій, які виглядали як фейкові, що посилило підозри.
Чоловіки, які виїхали завдяки листам Матусова
У розслідуванні йдеться, що в червні, завдяки листам Матусова, з України виїхали Дмитро Прокудін і Ігор Одарюк. Перший працює у сфері айті й тепер мешкає поблизу Валенсії. Чоловік заявив, що метою був саме виїзд.
Журналісти кажуть, що Одарюк справжній музикант, але жодного підтвердження його участі в концертах Чорного знайти не вдалося. Його не надав також і організатор концерту Матусов.
"Ймовірно, Одарюк до Іспанії навіть не доїхав, адже нині може проживати в Німеччині", - йдеться у розслідуванні.
Наступного місяця Матусов звернувся з листом ще раз. У ньому також йшлося про концерти Чорного в Іспанії.
У результаті, з України виїхало ще двоє "музикантів", які, за даними Bihus.Info, перетинати кордон вже після нібито запланованих виступів Чорного, тож потрапити на них навіть і не могли.
Один з них – Владислав Шурман – розказав журналістам, що звертався до "Сергія Ілліча" (ім’я та по батькові Матусова – ред.), який і "допоміг виїхати". За словами Шурмана, послуга обійшлася у 5 тисяч доларів. Наразі чоловік проживає в Польщі.
Журналісти кажуть, що у листопаді ситуація повторилася, але навіть попри те, що запланований концерт Чорного в Іспанії не відбувся через скасування, за кордон виїхав ще один його "музикант".
Позиція Матусова та Чорного
Матусов в розмові з журналістами спростував свою участь в цій схемі, але при цьому не зміг пояснити ні чим саме музиканти мали б займатися на концертах, ні на яких інструментах вони грають, ні чому вони виїжджали навіть попри скасування заходу.
За словами журналістів, у нього також відсутні фото та відео з підтвердженням, що "музиканти" були хоч якось залучені до проведення заходів.
Петро Чорний звинуватив журналістів у замовності та заявив, що з ним повертаються всі, хто з ним і їде.
Водночас ні Чорний, ні Матусов свого знайомства не приховували.
Останній, як зазначають журналісти, неодноразово грав на сцені разом з Чорним, а також долучався до зйомок кліпу Чорного в Іспанії на початку минулого року. Ба більше, чоловіки перетинали кордон на одному і тому ж авто, яке, як з’ясували журналісти, оформлене на ще одного давнього знайомого Матусова.
Сам же він не придатний, як «інвалід похилого віку» до Захисту України…
отой самий, ненародний чорний, з скрипочкою за кордоном на «благодійному» КАНЦЄРТІ???
