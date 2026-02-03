Стати "музикантом" за $5 тисяч: з артистом Петром Чорним з України могли виїхати щонайменше п’ять чоловіків, - Bihus.Info

Упродовж 2025 року під виглядом музикантів з артистом Петром Чорним з України могли виїхати щонайменше п'ять чоловіків.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, інформує Цензор.НЕТ.

Розслідувачі зазначили, що навесні 2025 року в Україні змінилися правила виїзду для чоловіків-артистів в закордонні тури і левова частка листів з проханням про сприяння почала надходити військовим адміністраціям.

З відповіді на запит до Київської МВА журналісти дізналися, що протягом року до них регулярно звертався ФОП Сергій Матусов з проханням посприяти у виїзді артиста Петра Чорного і його музикантів на різні благодійні заходи в Іспанії.

Журналісти звернули увагу, що в кожному з листів йшлося про різних людей. Ба більше, до документів були прикріплені анонси подій, які виглядали як фейкові, що посилило підозри.

Чоловіки, які виїхали завдяки листам Матусова

У розслідуванні йдеться, що в червні, завдяки листам Матусова, з України виїхали Дмитро Прокудін і Ігор Одарюк. Перший працює у сфері айті й тепер мешкає поблизу Валенсії. Чоловік заявив, що метою був саме виїзд.

Журналісти кажуть, що Одарюк справжній музикант, але жодного підтвердження його участі в концертах Чорного знайти не вдалося. Його не надав також і організатор концерту Матусов.

"Ймовірно, Одарюк до Іспанії навіть не доїхав, адже нині може проживати в Німеччині", - йдеться у розслідуванні.

Наступного місяця Матусов звернувся з листом ще раз. У ньому також йшлося про концерти Чорного в Іспанії.

У результаті, з України виїхало ще двоє "музикантів", які, за даними Bihus.Info, перетинати кордон вже після нібито запланованих виступів Чорного, тож потрапити на них навіть і не могли.

Один з них – Владислав Шурман – розказав журналістам, що звертався до "Сергія Ілліча" (ім’я та по батькові Матусова – ред.), який і "допоміг виїхати". За словами Шурмана, послуга обійшлася у 5 тисяч доларів. Наразі чоловік проживає в Польщі.

Журналісти кажуть, що у листопаді ситуація повторилася, але навіть попри те, що запланований концерт Чорного в Іспанії не відбувся через скасування, за кордон виїхав ще один його "музикант".

Позиція Матусова та Чорного

Матусов в розмові з журналістами спростував свою участь в цій схемі, але при цьому не зміг пояснити ні чим саме музиканти мали б займатися на концертах, ні на яких інструментах вони грають, ні чому вони виїжджали навіть попри скасування заходу.

За словами журналістів, у нього також відсутні фото та відео з підтвердженням, що "музиканти" були хоч якось залучені до проведення заходів.

Петро Чорний звинуватив журналістів у замовності та заявив, що з ним повертаються всі, хто з ним і їде.

Водночас ні Чорний, ні Матусов свого знайомства не приховували.

Останній, як зазначають журналісти, неодноразово грав на сцені разом з Чорним, а також долучався до зйомок кліпу Чорного в Іспанії на початку минулого року. Ба більше, чоловіки перетинали кордон на одному і тому ж авто, яке, як з’ясували журналісти, оформлене на ще одного давнього знайомого Матусова.

Шкода що один всесвітньо відомий пісюніст ніяк не виїде
03.02.2026 00:21 Відповісти
03.02.2026 00:21 Відповісти
А скільки виїхало з "кварталом"? Та і як тут не згадати схему, з листами на виїзд від ГУР/Буданова...
03.02.2026 00:23 Відповісти
03.02.2026 00:23 Відповісти
Буданов став мільйонером на "біженцях". Для нього і його зоопарку війна мати рідна. І гроші, і карєра... Та й "біженці" у нього не голодранці якісь, а відомі корупціонери і злочинці. Всі "розвідниками поробились" і тепер "в глибокій заморозці" розбудовують шпигунські мережі в Європі та США. Один Арєстовіч чого вартий! Ми ж, виходить, саме там "воюємо" за долари та євро... І тепер Офіс Прєзідєнта оголосив Буданова мессією і нахабно пхає його в "електоральний марафон". Ну що, РИБКИ ГУППІ, проголосуєте за індульгенцію "зєльоним" і "вікно в Європу" для ЗЄ з Єрмаком? Тобто за Буданова, за його зоопарк, кота, Гогілашвілі, тінь Арєстовіча, за безкарність і процвітання "адвоката" Баканова, "каву в Ялті за два тижні" і "першу леді" з рибно-ботоксними губами?
03.02.2026 04:11 Відповісти
03.02.2026 04:11 Відповісти
у хорів і танцювальних ансамблів потенціал значно вищий.
03.02.2026 00:27 Відповісти
03.02.2026 00:27 Відповісти
Сєводня ти іграєш джаз, а завтра родіну прадаш.
03.02.2026 06:31 Відповісти
03.02.2026 06:31 Відповісти
Ви забули , мабуть, що смарагдовий шапітолій ввів цирки до складу стратегічно важливих объєктів, що дозволяє бронювати працівників.Тож для кібуца95 нема проблем виїхати усім складом разом з прислугою.
03.02.2026 08:56 Відповісти
03.02.2026 08:56 Відповісти
Так квартал в повному майже складі виїхав, чекають свого "замка" але він щось застряг в Україні..
03.02.2026 00:30 Відповісти
03.02.2026 00:30 Відповісти
Заслужений чорний заробітчанин, з вивозу військовозобов'язаних з України!!!
Сам же він не придатний, як «інвалід похилого віку» до Захисту України…
03.02.2026 00:46 Відповісти
03.02.2026 00:46 Відповісти
Ясно що діло Чорне...Як простим украЇнцям не вистачає хороших артистів... То мо премію музичну якусь йому дадуть..
03.02.2026 01:03 Відповісти
03.02.2026 01:03 Відповісти
Прийшлося загуглити цього відомого музиканта. 😁
03.02.2026 01:06 Відповісти
03.02.2026 01:06 Відповісти
Угу....Теж погуглив і зробив висновок-табор ушол в нєбо.
03.02.2026 03:03 Відповісти
03.02.2026 03:03 Відповісти
Довго гуглити треба
03.02.2026 06:48 Відповісти
03.02.2026 06:48 Відповісти
Ну і як? Скільки п'ятикілодолларових "альбомів" на рахунку цього славетного музиканта? Багата " дискографія"?
03.02.2026 08:49 Відповісти
03.02.2026 08:49 Відповісти
2.4 млн. молодих людей вже виїхали з України за час повномасштабної війни: це колосальні втрати, - міністр культури Тетяна Бережна.
03.02.2026 01:13 Відповісти
03.02.2026 01:13 Відповісти
А причому тут культура?
03.02.2026 10:12 Відповісти
03.02.2026 10:12 Відповісти
П'ятеро кріпаків хотіли втекти, ще й за таку дешеву суму! Не дозволено!
03.02.2026 01:20 Відповісти
03.02.2026 01:20 Відповісти
Роми хоч і бувші цигани, але традиційно, кордони і власність на коней не визнають.
03.02.2026 01:23 Відповісти
03.02.2026 01:23 Відповісти
Хіба урсятина таке дозволить?
03.02.2026 01:27 Відповісти
03.02.2026 01:27 Відповісти
Для виїзду за кордон потрібен лише загран паспорт. Але якийсь незаконні воєнізовани формування оточили Україну і не випускають за кордон українців.
03.02.2026 01:30 Відповісти
03.02.2026 01:30 Відповісти
Це щодо ********** з московії !!??
03.02.2026 02:52 Відповісти
03.02.2026 02:52 Відповісти
Ай не не...
03.02.2026 02:26 Відповісти
03.02.2026 02:26 Відповісти
Це і є,
отой самий, ненародний чорний, з скрипочкою за кордоном на «благодійному» КАНЦЄРТІ???
03.02.2026 02:54 Відповісти
03.02.2026 02:54 Відповісти
Спрячь за високим забором девчонку, виеду вместе с забором
03.02.2026 02:28 Відповісти
03.02.2026 02:28 Відповісти
веселі , гарррні , чорні Півні,,,колись прийдеться повертатися на батькивщину,,,от то будуть вам раді , наші шметкі дрони,,,
03.02.2026 03:10 Відповісти
03.02.2026 03:10 Відповісти
А в загалі , що це за Х,,й Собачий ???
03.02.2026 03:15 Відповісти
03.02.2026 03:15 Відповісти
Та обичний циганський жулік з Отрадного
03.02.2026 04:15 Відповісти
03.02.2026 04:15 Відповісти
Скільки військовозобов'язаниз жінок виїхало через підкаблуцнитство напотужнішого нашого?
03.02.2026 04:59 Відповісти
03.02.2026 04:59 Відповісти
Воно сявота ніколи не було артистом,вони всі назначені,аби не дома сидіти
03.02.2026 05:15 Відповісти
03.02.2026 05:15 Відповісти
В кулінарній книзі " Циганські страви" кожний рецепт починається з речення: - Вкрадіть чисту каструлю.
03.02.2026 06:28 Відповісти
03.02.2026 06:28 Відповісти
В нашому гуртожику медичного вишу, крали каструлі разом з борщем, на загальній кухні. І циган в ньому не було. В основному, титульна нація
03.02.2026 11:43 Відповісти
03.02.2026 11:43 Відповісти
може ваш борщ смердів 😁
в нас колись з кнура щось жарили
ми сковорідку у вікно викинули
03.02.2026 18:28 Відповісти
03.02.2026 18:28 Відповісти
Ні, схема працювала так: крали тільки в останнього курсу. Коли вони після закінчення виселялися, злодії могли спокійно користуватися їх посудом. Борщі нормальні варили, не смердючі
03.02.2026 18:32 Відповісти
03.02.2026 18:32 Відповісти
На фоткє прям зєля патлатий
03.02.2026 06:57 Відповісти
03.02.2026 06:57 Відповісти
А як він волав в 2022 '' Гарить паляє техніка ворожа, Вова Зеленський всіх переможа!''
03.02.2026 07:48 Відповісти
03.02.2026 07:48 Відповісти
Оцих "артистів" після війни в Україну не пускати. На фіг вони тут потрібні.
03.02.2026 07:59 Відповісти
03.02.2026 07:59 Відповісти
Тут буде гвалт про геноцид
03.02.2026 10:11 Відповісти
03.02.2026 10:11 Відповісти
Хай розповсюджують свій гено за кордоном. Тоді не буде цида.
03.02.2026 10:15 Відповісти
03.02.2026 10:15 Відповісти
Вон как все цыгане из города пропали.
03.02.2026 09:19 Відповісти
03.02.2026 09:19 Відповісти
А колись патріотичненько той Чорний співав і в кліпчику знімався 🙄

Ще про тракторні війська
Маю розказати,
Бо все, що десь недобре стоїть,
Хай буде біля хати.

Горить, палає техніка ворожа ...
03.02.2026 09:30 Відповісти
03.02.2026 09:30 Відповісти
Тепер ті музиканти горіхи скуковують на автостанціях гейропи і металобрухт.
03.02.2026 10:42 Відповісти
03.02.2026 10:42 Відповісти
А хто це такий - Чорний? Вперше чую. Артист чого?
03.02.2026 11:18 Відповісти
03.02.2026 11:18 Відповісти
Протягом року він регулярно звертався до Київської міської військової адміністрації (КМВА) з листами.
03.02.2026 11:32 Відповісти
03.02.2026 11:32 Відповісти
циганські пісні за кордоном тепер співають
03.02.2026 12:09 Відповісти
03.02.2026 12:09 Відповісти
Відповідні структури мали б насторожитись ще тоді коли Пєтя заявив що в Іспанії комусь цікава його "творчисть"!
03.02.2026 12:59 Відповісти
03.02.2026 12:59 Відповісти
Виїхати з України зараз дорожче ніж збігти з Північної Кореї, через обмеження конструкційних прав, спираючись на воєнний стан, президент і ко створили барак незламності з кріпоками
03.02.2026 16:19 Відповісти
03.02.2026 16:19 Відповісти
Петю - на передок!
03.02.2026 17:33 Відповісти
03.02.2026 17:33 Відповісти
 
 