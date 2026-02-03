Стати "музикантом" за $5 тисяч: з артистом Петром Чорним з України могли виїхати щонайменше п’ять чоловіків, - Bihus.Info

Упродовж 2025 року під виглядом музикантів з артистом Петром Чорним з України могли виїхати щонайменше п'ять чоловіків.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Розслідувачі зазначили, що навесні 2025 року в Україні змінилися правила виїзду для чоловіків-артистів в закордонні тури і левова частка листів з проханням про сприяння почала надходити військовим адміністраціям.

З відповіді на запит до Київської МВА журналісти дізналися, що протягом року до них регулярно звертався ФОП Сергій Матусов з проханням посприяти у виїзді артиста Петра Чорного і його музикантів на різні благодійні заходи в Іспанії.

Журналісти звернули увагу, що в кожному з листів йшлося про різних людей. Ба більше, до документів були прикріплені анонси подій, які виглядали як фейкові, що посилило підозри.

Дивіться також: За $3-14 тис. допомагали уникнути призову: викрито ще 20 організаторів "ухилянтських схем" у різних регіонах України, - СБУ. ФОТОрепортаж

Чоловіки, які виїхали завдяки листам Матусова

У розслідуванні йдеться, що в червні, завдяки листам Матусова, з України виїхали Дмитро Прокудін і Ігор Одарюк. Перший працює у сфері айті й тепер мешкає поблизу Валенсії. Чоловік заявив, що метою був саме виїзд.

Журналісти кажуть, що Одарюк справжній музикант, але жодного підтвердження його участі в концертах Чорного знайти не вдалося. Його не надав також і організатор концерту Матусов.

"Ймовірно, Одарюк до Іспанії навіть не доїхав, адже нині може проживати в Німеччині", - йдеться у розслідуванні.

Наступного місяця Матусов звернувся з листом ще раз. У ньому також йшлося про концерти Чорного в Іспанії.

У результаті, з України виїхало ще двоє "музикантів", які, за даними Bihus.Info, перетинати кордон вже після нібито запланованих виступів Чорного, тож потрапити на них навіть і не могли.

Один з них – Владислав Шурман – розказав журналістам, що звертався до "Сергія Ілліча" (ім’я та по батькові Матусова – ред.), який і "допоміг виїхати". За словами Шурмана, послуга обійшлася у 5 тисяч доларів. Наразі чоловік проживає в Польщі.

Журналісти кажуть, що у листопаді ситуація повторилася, але навіть попри те, що запланований концерт Чорного в Іспанії не відбувся через скасування, за кордон виїхав ще один його "музикант".

Дивіться також: Ліквідовано ще 8 "ухилянтських схем": серед затриманих – ректор академії та керівниця апарату суду. ФОТОрепортаж

Позиція Матусова та Чорного

Матусов в розмові з журналістами спростував свою участь в цій схемі, але при цьому не зміг пояснити ні чим саме музиканти мали б займатися на концертах, ні на яких інструментах вони грають, ні чому вони виїжджали навіть попри скасування заходу.

За словами журналістів, у нього також відсутні фото та відео з підтвердженням, що "музиканти" були хоч якось залучені до проведення заходів.

Петро Чорний звинуватив журналістів у замовності та заявив, що з ним повертаються всі, хто з ним і їде.

Водночас ні Чорний, ні Матусов свого знайомства не приховували.

Останній, як зазначають журналісти, неодноразово грав на сцені разом з Чорним, а також долучався до зйомок кліпу Чорного в Іспанії на початку минулого року. Ба більше, чоловіки перетинали кордон на одному і тому ж авто, яке, як з’ясували журналісти, оформлене на ще одного давнього знайомого Матусова.

Читайте також: За час повномасштабної війни з України могли виїхати понад пів мільйона чоловіків, - ЗМІ