УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13645 відвідувачів онлайн
Новини Виїзд чоловіків за кордон
4 845 46

За час повномасштабної війни з України могли виїхати понад пів мільйона чоловіків, - ЗМІ

Від початку повномасштабної війни з України легально та нелегально могли виїхати й не повернутися близько 540 тис. чоловіків призовного віку. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NGL.media.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Наприкінці жовтня минулого року британський журналіст Джо Барнс у статті для The Telegraph заявив, що лише за два місяці через українсько-польський кордон виїхали майже 100 тис. українців віком 18-22 роки. Згодом польські прикордонники назвали цю цифру перебільшеною, оскільки вона не враховувала повернення та багаторазові перетини кордону одними й тими самими особами.

Як з’ясували журналісти NGL.media, тенденція до виїзду молоді з України справді існує, зокрема і серед неповнолітніх, однак її масштаби дещо менші. За вересень-листопад минулого року безповоротно виїхали близько 78 тис. юнаків віком 18-22 роки після того, як уряд дозволив їм вільний перетин кордону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 54% українців відкидають варіант віддати Росії Донбас в обмін на гарантії безпеки, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Загалом же масштаби виїзду військовозобов’язаних чоловіків значно більші. За оцінкою видання, яка базується на аналізі перетинів кордону, з початку війни з України легально виїхали й не повернулися близько 470 тис. чоловіків. Ще щонайменше 70 тис. осіб перетнули кордон нелегально.

Як рахували?

Оскільки Державна прикордонна служба України не публікує детальну статистику з поділом за віком і статтю, журналісти звернулися до прикордонних служб Польщі, Румунії, Словаччини та Молдови з проханням надати щомісячні дані про перетини кордону чоловіками-громадянами України віком 18-60 років за період з 24 лютого 2022 року по листопад 2025 року.

У розрахунках враховувалося, що дані про в’їзди та виїзди не дорівнюють кількості людей, адже одна особа може перетинати кордон багаторазово. Водночас різниця між кількістю в’їздів і виїздів у сукупності по всіх країнах дозволяє оцінити кількість тих, хто виїхав і не повернувся.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ може взяти на себе допоміжну роль у разі припинення вогню в Україні, - глава організації Кассіс

Через які країни виїжджають?

Найчастіше українські чоловіки виїжджають через Польщу, на яку припадає близько половини всього транскордонного пасажиропотоку. За даними Straż Graniczna, різниця між в’їздами та виїздами тут становить лише 2,6%, однак в абсолютних цифрах це майже 188 тис. чоловіків віком 18–60 років, які не повернулися в Україну. У цю цифру входять і близько 60 тис. юнаків 18-22 років, які виїхали восени 2025 року.

Водночас у Румунії та Молдові загальна кількість перетинів менша, але від’ємне міграційне сальдо значно вище - 13,7% і 10,6% відповідно. Сукупно через ці дві країни Україна втратила понад 342 тис. чоловіків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський на критику Трампа: Україна ніколи не була й не буде перепоною для миру

Словаччина демонструє нетипову ситуацію: через цей кордон до України повертається більше чоловіків, ніж виїжджає. Ймовірно, саме тут фіксується частина повернень тих, хто виїжджав через інші країни. Винятком став вересень 2025 року - одразу після дозволу на виїзд юнаків 18-22 років.

Угорщина відмовилася надати детальні дані, а оприлюднена офіційна статистика, за оцінкою NGL.media, є неповною. Тому реальна кількість виїздів через угорський кордон може бути вищою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "З чого всі взяли, що немає захисту українських енергооб’єктів?" - ексглава Міненерго Гринчук

Нелегальний виїзд

Окрему частину становлять нелегальні перетини кордону. За даними ДПСУ, з початку війни затримано понад 50 тис. чоловіків, які намагалися незаконно залишити Україну. Частина з них гине під час спроб переправи через річки або гірські маршрути, однак багатьом вдається перетнути кордон.

За даними прикордонних служб сусідніх країн, найбільше нелегалів фіксують у Румунії - понад 31 тис. випадків. У Словаччині зафіксовано 3951 випадок, у Польщі - 1203. З урахуванням напрямків через Молдову та Угорщину загальну кількість нелегальних перетинів оцінюють приблизно у 70 тис. осіб.

Таким чином, загальна кількість чоловіків, які могли залишити Україну під час війни - легально або нелегально - сягає близько 540 тис. осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Червоний Хрест прирівняв удари по українській енергетиці з атаками на РФ: МЗС України назвало заяву "ганебною"

Виїзд молоді 18-22 років

Після дозволу на виїзд чоловіків 18-22 років у вересні 2025 року найбільша хвиля припала на перший місяць. За даними польських прикордонників, за три місяці до Польщі виїхали понад 120 тис. юнаків, але більше половини з них повернулися.

У Румунію за цей період виїхали майже 44 тис. молодих українців, у Словаччину - близько 10 тис., при цьому значна частина також повернулася. Сукупно безповоротний виїзд цієї вікової групи оцінюють у 78 тис. осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін: РФ добиватиметься "поставлених цілей", доки Україна не зрозуміє необхідність "сталого миру"

Експерти зазначають, що частина молоді повернеться в Україну протягом кількох років, однак значна кількість може залишитися за кордоном на довший період через безпекові та економічні чинники. Українські роботодавці вже відчувають наслідки цього процесу, зокрема у сфері готельно-ресторанного бізнесу, де працює багато молодих працівників.

Автор: 

кордон (4960) війна в Україні (8150)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Ой , а хто власноруч 18...22 роки випустив?! Мабуть парашенка! І потім дивують чого беруть тільки хромих сліпих хворих?! у владі або зрадники або повні дурні сидять , або і те і інше.
показати весь коментар
16.01.2026 12:34 Відповісти
+11
Життя чоловіка 25-60 коштує менше життів інших.
Максимально дегуманізована категорія населення. Прав ніяких обовязків море. І все більше жінок цих чоловіків тікає з дітьми в Європу
показати весь коментар
16.01.2026 12:44 Відповісти
+8
Таки це не прикол, що чим далі від України тим ти більший патріот. Бо ми тут сидимо без світла по 16 годин і спостерігаємо за щоденним просуванням русні на мапах діпстейт, а тут в коментах пишуть люди з прапорцями Польщі біля ніку, що ми вже перемогли у війні.
показати весь коментар
16.01.2026 12:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.01.2026 12:34 Відповісти
Не в тему, но важно. Пани Тимошенко на заседании суда, назвала нынешнюю украинскую власть-"режим, по сути фашистский"!!! Судья аж прикурил)) Я думаю это будет сегодня топ новость мировой прессы)
показати весь коментар
16.01.2026 12:56 Відповісти
всім пох*й на тюльку
показати весь коментар
16.01.2026 13:00 Відповісти
А чого ж вона до цього мовчала про фашистський режим? А те, що вона голосувала за закони разом з ними як коаліція вона не згадала?
показати весь коментар
16.01.2026 13:10 Відповісти
Випускають гусей пастися. А люди обирають місце проживання.
показати весь коментар
16.01.2026 13:10 Відповісти
Але війсковозабов'язані мають ще й обов'язки по захисту своєї країни від кацапів..Тай чоловіки ще повинні мати гідність і мужність..
показати весь коментар
16.01.2026 13:16 Відповісти
Ви зранку писали, що захищаєте Херсон. Судячи з частоти написання коментарів ви це робите на посаді шпрехбоцмана Дніпроіської флотилії.
показати весь коментар
16.01.2026 13:22 Відповісти
Я і з вечора зашищаю,а коли і в ночі..Сьогодни дали вихідний- хоч помитися зміг,ще закупитися потрібно..Я досить нечасто маю вільну годину( на відміну від тебе)..
показати весь коментар
16.01.2026 13:24 Відповісти
А ось хто військовозобов'язаний ми будемо визначати за майновим цензом, бо якщо є гроші відкупитися, то ти нічого не зобов'язаний
Як там казав один потужний лідер: "я должен только своим родителям".
показати весь коментар
16.01.2026 13:22 Відповісти
"Ми" це хто-миколка другий? Ви ще навіть зі своєю орієнтацією не визначилися..
показати весь коментар
16.01.2026 13:26 Відповісти
Як хто? Ухилянти і вирішують хто військовозобов'язаний. Забув, що в нас головком ухилянт? Про орієнтацію у них спитай. Хоча їм твоя думка по барабану.
показати весь коментар
16.01.2026 13:31 Відповісти
То ти теж сцікло як і "головком"?Гарний "приклад" для наслідування.. Мамка навчила ,чи ото само?
показати весь коментар
16.01.2026 13:51 Відповісти
Шановний Сергію! Ви в коментарях вище збиралися закупитися і писали, що маєте нечасто вільну годину. Тож не марнуйте дорогоцінний час на коментарі. Тариф 1,17 грн за коментар рівня шпрехбоцмана не компенсує втрату часу. З повагою.
показати весь коментар
16.01.2026 14:06 Відповісти
Це якщо влада вважає своє населення за людей. А якщо за холопів, то випускають.
показати весь коментар
16.01.2026 13:17 Відповісти
До чого діди? Я в свої 18 років відслужив у війську. Хлопи, які були старші на 2 роки, але одного призову, були для нас дохляками і старенькими. Що можна взяти зараз в діда 50-ти річного, якщо він не годен відро картоплі пронести на відстань 100м, а коли на себе почіпити боєзапас, бронежелет. то загнеться. Що діди , що алканавти- це тягар для наших воїнів. Хіба кидати їх в окопи , як приманка, бо не втече , але не дасть себе взяти в полон. Тому у квартальної влади повинне бути бачення, чи ми перемагаємо, чи захищаємось, чи капітулюємо. Але я як бачу ці зелені мерзоти прийшли у владу не смішити народ України, а знищити його!
показати весь коментар
16.01.2026 13:25 Відповісти
Життя чоловіка 25-60 коштує менше життів інших.
Максимально дегуманізована категорія населення. Прав ніяких обовязків море. І все більше жінок цих чоловіків тікає з дітьми в Європу
16.01.2026 12:44 Відповісти
Напиши ще про 80-ти річних ..в тебе гарно виходить..
показати весь коментар
16.01.2026 13:17 Відповісти
Та нехай себе не тішать що вони виїхали,зараз трампон розв"яже війну у європі,куди далі ці втікуни побіжать??А то чмо точно розвяже третю світову,головне не допустити виборів восени в конгрес.Але ж всі думають що рижа пакля це про мир і стабільність...
показати весь коментар
16.01.2026 12:51 Відповісти
Таки це не прикол, що чим далі від України тим ти більший патріот. Бо ми тут сидимо без світла по 16 годин і спостерігаємо за щоденним просуванням русні на мапах діпстейт, а тут в коментах пишуть люди з прапорцями Польщі біля ніку, що ми вже перемогли у війні.
16.01.2026 12:57 Відповісти
А ще є бойові нафронтниці, які потужньо закликають з пшекії чи інших країн до кордону 91 року.
показати весь коментар
16.01.2026 13:12 Відповісти
Та вони ще обожнюють тварину Зе із кварталом 95.
показати весь коментар
16.01.2026 13:18 Відповісти
Готель "твій" тому що ти в ньому прибираєш?
показати весь коментар
16.01.2026 13:19 Відповісти
Цифра явно занижена. Мінімум дві нині діючі українські армії!
показати весь коментар
16.01.2026 12:53 Відповісти
Вчора одного такого га 68 тисяч оштрафували: отримував 4 роки допомогу від Швейцарії,еупив порша каєна,подорожував регулярно країнами ЄС(
показати весь коментар
16.01.2026 13:15 Відповісти
В Чехії в серпні 2025 року двом "молодятам" з Закарпаття дали по 4 рочки в тюрми та зобов'язали повернути гроші, отримані як гуманітарну допомогу для біженців.

Вони привозили українців в Чехію як біженців.
Оформляли всі необхідні документи та відкривали банківські рахунки.
"Біженці" їхали назад в Україну, а молодята знімали з їх банківських карток гроші 💰 котрі надходили, як гуманітарна допомога.
830 випадків за 11 місяців.
Загальна сума завданих збитків біля 11 млн.крон.
Парубок-колишній митник.
Дівчина-вчителька, фітнес тренерка.
показати весь коментар
16.01.2026 17:53 Відповісти
Виїхадл дофіга гімна,котрі створюють негативний імідж як до новоприбулих,так і до тих хто вже десятки років живе за межами України.
показати весь коментар
16.01.2026 18:05 Відповісти
А як там в Чехії?Й далі "клієнти" промишляють?Зараз ,мабуть,пущє прєжнєва(Був колись там також помісячно.
показати весь коментар
16.01.2026 18:28 Відповісти
А як без цього?🤗
В 2011-2013 роках когось періодично брали за дупу, але це були поодинокі випадки.
Зараз раз на місяць-півтора щось вискакує.
То українців хтось кинув і його взяли за п'яту точку, то вже українці десь начудили.
Потік людей з України в Чехію за 2022-2024 роки був великий.
І не всі з них випускники духовної семінарії.🤭
показати весь коментар
16.01.2026 19:17 Відповісти
Ті що виїхали в батальйони Лондон, Монако, Маямі вони виїхали по довідкам підписаним ГУР Будановим, або жінкой Гогішвілі.
показати весь коментар
16.01.2026 13:15 Відповісти
У Лондоні відкрито другий фронт
В Монако й Монте-Карло є плацдарми
Бійці гуртуються в ударні батальони
Й рішуче облаштовують казарми 🇺🇦
показати весь коментар
16.01.2026 13:23 Відповісти
Зараз вискочить якийсь буй з ДПСУ і прокукурікає 🐓, що ця інформація не відповідає дійсності, бо в ДПСУ таких даних немає!😆😂🤣
показати весь коментар
16.01.2026 13:18 Відповісти
Ми ж всі тільки твоїм "с водкам" віримо-не спимо ,на них чекаємо..
показати весь коментар
16.01.2026 13:21 Відповісти
Ви збиралися скупитися в коментах вгорі. Відпустку ж тіко на день надали. Поспішайте.
показати весь коментар
16.01.2026 13:50 Відповісти
Слава богу в Херсоні світло,воду,опалення і газопостачання зараз не відключають..Супермаркети працюють до пізнього вечора..Тай особливих смаколиків шукати не потрібно..бо перед НГ потужно скинулись на обладнання для рембату..
показати весь коментар
16.01.2026 13:55 Відповісти
Сьогодні ви від ДПСУ?
показати весь коментар
16.01.2026 17:34 Відповісти
А вчора я від кого був? Ви ж там архів ведете...
показати весь коментар
16.01.2026 18:01 Відповісти
Не знаю, звідки ці дані. Тому що лише за тимчасовим захистом, згідно офіційних даних, в Європі знаходяться 4.33 мільйони українців, з них 25% - дорослі чоловіки, тобто, більше мільйона. Чи половина з них - пенсіонери? Плюс ті, хто не оформлював тимчасовий захист. А ще ж батальйони Монако, Відень, Комо...

І стосовно українців в таких країнах, як Польща, Чехія, країни Балтії, там вони не біженці, а трудові мігранти, які вносять вагомий внесок в економіки цих країн.
показати весь коментар
16.01.2026 13:20 Відповісти
А ще є інші континенти окрім Європи. Зрозуміло одне, ми повторили долю вірменів та євреїв, коли більше половини нації живе за кордоном, а не в своїй державі.
показати весь коментар
16.01.2026 13:34 Відповісти
Миндич та брати Цукенберги серед них??
показати весь коментар
16.01.2026 13:22 Відповісти
Ні, бо рахуються тільки громадяни України) Зеля міндіча позбавив громадянства до речі)
показати весь коментар
16.01.2026 13:45 Відповісти
не те брити рахують. не те
показати весь коментар
16.01.2026 15:13 Відповісти
Зрадники! Чому не хочуть жити та захищати конституцію на паузі?
показати весь коментар
16.01.2026 18:10 Відповісти
 
 