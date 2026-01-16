За час повномасштабної війни з України могли виїхати понад пів мільйона чоловіків, - ЗМІ

Від початку повномасштабної війни з України легально та нелегально могли виїхати й не повернутися близько 540 тис. чоловіків призовного віку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NGL.media.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Наприкінці жовтня минулого року британський журналіст Джо Барнс у статті для The Telegraph заявив, що лише за два місяці через українсько-польський кордон виїхали майже 100 тис. українців віком 18-22 роки. Згодом польські прикордонники назвали цю цифру перебільшеною, оскільки вона не враховувала повернення та багаторазові перетини кордону одними й тими самими особами.

Як з’ясували журналісти NGL.media, тенденція до виїзду молоді з України справді існує, зокрема і серед неповнолітніх, однак її масштаби дещо менші. За вересень-листопад минулого року безповоротно виїхали близько 78 тис. юнаків віком 18-22 роки після того, як уряд дозволив їм вільний перетин кордону.

Загалом же масштаби виїзду військовозобов’язаних чоловіків значно більші. За оцінкою видання, яка базується на аналізі перетинів кордону, з початку війни з України легально виїхали й не повернулися близько 470 тис. чоловіків. Ще щонайменше 70 тис. осіб перетнули кордон нелегально.

Як рахували?

Оскільки Державна прикордонна служба України не публікує детальну статистику з поділом за віком і статтю, журналісти звернулися до прикордонних служб Польщі, Румунії, Словаччини та Молдови з проханням надати щомісячні дані про перетини кордону чоловіками-громадянами України віком 18-60 років за період з 24 лютого 2022 року по листопад 2025 року.

У розрахунках враховувалося, що дані про в’їзди та виїзди не дорівнюють кількості людей, адже одна особа може перетинати кордон багаторазово. Водночас різниця між кількістю в’їздів і виїздів у сукупності по всіх країнах дозволяє оцінити кількість тих, хто виїхав і не повернувся.

Через які країни виїжджають?

Найчастіше українські чоловіки виїжджають через Польщу, на яку припадає близько половини всього транскордонного пасажиропотоку. За даними Straż Graniczna, різниця між в’їздами та виїздами тут становить лише 2,6%, однак в абсолютних цифрах це майже 188 тис. чоловіків віком 18–60 років, які не повернулися в Україну. У цю цифру входять і близько 60 тис. юнаків 18-22 років, які виїхали восени 2025 року.

Водночас у Румунії та Молдові загальна кількість перетинів менша, але від’ємне міграційне сальдо значно вище - 13,7% і 10,6% відповідно. Сукупно через ці дві країни Україна втратила понад 342 тис. чоловіків.

Словаччина демонструє нетипову ситуацію: через цей кордон до України повертається більше чоловіків, ніж виїжджає. Ймовірно, саме тут фіксується частина повернень тих, хто виїжджав через інші країни. Винятком став вересень 2025 року - одразу після дозволу на виїзд юнаків 18-22 років.

Угорщина відмовилася надати детальні дані, а оприлюднена офіційна статистика, за оцінкою NGL.media, є неповною. Тому реальна кількість виїздів через угорський кордон може бути вищою.

Нелегальний виїзд

Окрему частину становлять нелегальні перетини кордону. За даними ДПСУ, з початку війни затримано понад 50 тис. чоловіків, які намагалися незаконно залишити Україну. Частина з них гине під час спроб переправи через річки або гірські маршрути, однак багатьом вдається перетнути кордон.

За даними прикордонних служб сусідніх країн, найбільше нелегалів фіксують у Румунії - понад 31 тис. випадків. У Словаччині зафіксовано 3951 випадок, у Польщі - 1203. З урахуванням напрямків через Молдову та Угорщину загальну кількість нелегальних перетинів оцінюють приблизно у 70 тис. осіб.

Таким чином, загальна кількість чоловіків, які могли залишити Україну під час війни - легально або нелегально - сягає близько 540 тис. осіб.

Виїзд молоді 18-22 років

Після дозволу на виїзд чоловіків 18-22 років у вересні 2025 року найбільша хвиля припала на перший місяць. За даними польських прикордонників, за три місяці до Польщі виїхали понад 120 тис. юнаків, але більше половини з них повернулися.

У Румунію за цей період виїхали майже 44 тис. молодих українців, у Словаччину - близько 10 тис., при цьому значна частина також повернулася. Сукупно безповоротний виїзд цієї вікової групи оцінюють у 78 тис. осіб.

Експерти зазначають, що частина молоді повернеться в Україну протягом кількох років, однак значна кількість може залишитися за кордоном на довший період через безпекові та економічні чинники. Українські роботодавці вже відчувають наслідки цього процесу, зокрема у сфері готельно-ресторанного бізнесу, де працює багато молодих працівників.