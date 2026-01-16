За время полномасштабной войны из Украины могли выехать более полумиллиона мужчин, - СМИ

С начала полномасштабной войны из Украины легально и нелегально могли выехать и не вернуться около 540 тыс. мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NGL.media.

В конце октября прошлого года британский журналист Джо Барнс в статье для The Telegraph заявил, что только за два месяца через украинско-польскую границу выехали почти 100 тыс. украинцев в возрасте 18-22 лет. Впоследствии польские пограничники назвали эту цифру преувеличенной, поскольку она не учитывала возвращения и многократные пересечения границы одними и теми же лицами.

Как выяснили журналисты NGL.media, тенденция к выезду молодежи из Украины действительно существует, в том числе и среди несовершеннолетних, однако ее масштабы несколько меньше. За сентябрь-ноябрь прошлого года безвозвратно выехали около 78 тыс. юношей в возрасте 18-22 лет после того, как правительство разрешило им свободное пересечение границы.

В целом же масштабы выезда военнообязанных мужчин значительно больше. По оценке издания, основанной на анализе пересечений границы, с начала войны из Украины легально выехали и не вернулись около 470 тыс. мужчин. Еще не менее 70 тыс. человек пересекли границу нелегально.

Как считали?

Поскольку Государственная пограничная служба Украины не публикует подробную статистику с разделением по возрасту и полу, журналисты обратились к пограничным службам Польши, Румынии, Словакии и Молдовы с просьбой предоставить ежемесячные данные о пересечении границы мужчинами-гражданами Украины в возрасте 18-60 лет за период с 24 февраля 2022 года по ноябрь 2025 года.

В расчетах учитывалось, что данные о въездах и выездах не равны количеству людей, ведь один человек может пересекать границу многократно. В то же время разница между количеством въездов и выездов в совокупности по всем странам позволяет оценить количество тех, кто выехал и не вернулся.

Через какие страны выезжают?

Чаще всего украинские мужчины выезжают через Польшу, на которую приходится около половины всего трансграничного пассажиропотока. По данным Straż Graniczna, разница между въездами и выездами здесь составляет лишь 2,6%, однако в абсолютных цифрах это почти 188 тыс. мужчин в возрасте 18–60 лет, которые не вернулись в Украину. В эту цифру входят и около 60 тыс. юношей 18-22 лет, которые выехали осенью 2025 года.

В то же время в Румынии и Молдове общее количество пересечений меньше, но отрицательное миграционное сальдо значительно выше - 13,7% и 10,6% соответственно. В совокупности через эти две страны Украина потеряла более 342 тыс. мужчин.

Словакия демонстрирует нетипичную ситуацию: через эту границу в Украину возвращается больше мужчин, чем выезжает. Вероятно, именно здесь фиксируется часть возвращений тех, кто выезжал через другие страны. Исключением стал сентябрь 2025 года - сразу после разрешения на выезд юношей 18-22 лет.

Венгрия отказалась предоставить подробные данные, а обнародованная официальная статистика, по оценке NGL.media, является неполной. Поэтому реальное количество выездов через венгерскую границу может быть выше.

Нелегальный выезд

Отдельную часть составляют нелегальные пересечения границы. По данным ГПСУ, с начала войны задержано более 50 тыс. мужчин, которые пытались незаконно покинуть Украину. Часть из них гибнет при попытках переправы через реки или горные маршруты, однако многим удается пересечь границу.

По данным пограничных служб соседних стран, больше всего нелегалов фиксируют в Румынии - более 31 тыс. случаев. В Словакии зафиксировано 3951 случай, в Польше - 1203. С учетом направлений через Молдову и Венгрию общее количество нелегальных пересечений оценивают примерно в 70 тыс. человек.

Таким образом, общее количество мужчин, которые могли покинуть Украину во время войны - легально или нелегально - достигает около 540 тыс. человек.

Выезд молодежи 18-22 лет

После разрешения на выезд мужчин 18-22 лет в сентябре 2025 года самая большая волна пришлась на первый месяц. По данным польских пограничников, за три месяца в Польшу выехали более 120 тыс. юношей, но более половины из них вернулись.

В Румынию за этот период выехали почти 44 тыс. молодых украинцев, в Словакию - около 10 тыс., при этом значительная часть также вернулась. Совокупно безвозвратный выезд этой возрастной группы оценивают в 78 тыс. человек.

Эксперты отмечают, что часть молодежи вернется в Украину в течение нескольких лет, однако значительное количество может остаться за границей на более длительный период из-за факторов безопасности и экономических факторов. Украинские работодатели уже ощущают последствия этого процесса, в частности в сфере гостинично-ресторанного бизнеса, где работает много молодых работников.