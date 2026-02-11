Заробив 2,6 млн на ухилянтах: СБУ викрила високопосадовця Головного госпіталю ЗСУ

Затримано високопосадовця центру організації охорони та оборони об’єктів Головного військового клінічного госпіталю ЗСУ, який організував схему ухилення від мобілізації.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, чоловік оформлював до свого підрозділу знайомих, які надалі не з’являлись у держустанові та не бралися за виконання службових завдань.

Серед його "клієнтів" був громадянин призовного віку, який ухилялися від мобілізації. Після зарахування до оборонного відомства ці особи фіктивно оформлювались на військову службу.

Водночас зарплатні картки "робітників" перебували у фігуранта, який знімав звідти гроші.

Задокументовано, як із травня 2022 року посадовець у такий спосіб "заробив" 2,6 млн грн.

Під час обшуків у затриманого виявлено гроші та документацію із доказами оборудки.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).

Чоловіку обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Інші підозри

Також про підозру повідомили двом його "клієнтам". Їхні дії кваліфіковано як ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, вчинене в умовах воєнного стану. За це їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

"...із травня 2022 року посадовець у такий спосіб "заробив" 2,6 млн грн".
Було б смішно, якби не було так сумно. 2,6 млн? Грн? Ви серйозно?
11.02.2026 09:25 Відповісти
Забембекали ви тими ''ухилянтами''! Там що ніхто незнає яка процедура надання особі статус ''ухилянт''?
11.02.2026 09:59 Відповісти
Мобілізація в Україні - це повний провал та робота на ворога! Це з Космосу видно. Чому це не видно з Києва? Хто взагалі за це відповідає? МО, ГШ? Останнім часом взагалі якийсь садизм попер...
11.02.2026 10:00 Відповісти
Краще скажіть, де і хто при Голобородько не краде?
11.02.2026 10:02 Відповісти
Навіть якщо ти крадеш копійки все одно треба відстьогувати зелену частку а то прийде СБУ.
11.02.2026 10:12 Відповісти
А скільки заробив міндич на не ухилянтах а на мутних схемах?
11.02.2026 11:06 Відповісти
І що йому буде тепер?
11.02.2026 11:44 Відповісти
 
 