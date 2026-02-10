Експрацівниця суду, яка допомагала РФ бомбардувати Покровськ, отримала 15 років тюрми, - СБУ

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала агентка російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), яку затримали у березні 2025 року на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що встановило розслідування?

Як зазначається, зловмисниця коригувала повітряні атаки рашистів по підрозділах Сил оборони на Покровському напрямку.

"Щоб навести удари ворога, агентка фіксувала координати запасних командних пунктів українських військ та ключових мостів, які задіяні у транспортуванні важкого озброєння для ЗСУ.

Встановлено, що завдання ворога виконувала колишня секретарка місцевого суду, яка чекала повної окупації регіону", - йдеться у повідомленні.

Для вербування жінки російські спецслужбісти залучили її однокласника - бойовика збройних угруповань РФ, який воює на східному фронті.

Читайте також: ДБР розслідує 3 тисячі справ про держзраду та колабораціонізм: 1500 особам повідомлено про підозру. ІНФОГРАФІКА

Як вона збирала інформацію?

За його інструкцією агентка об’їжджала на громадському транспорті територію біля райцентру, де відстежувала розташування потенційних "цілей".

Після розвідвилазок вона формувала "звіт" до гру рф у вигляді текстових повідомлень з геолокаціями українських об’єктів.

Як зрадницю викрили?

Співробітники СБУ викрили зрадницю на початковому етапі її контактів з російським гру і затримали за місцем проживання.

Під час затримання у неї вилучено смартфон, який вона використовувала для збору розвідувальної інформації та комунікації із "зв’язковим".

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агентку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Також читайте: Глава окупаційної адміністрації Маріуполя отримав вирок у 15 років, - Офіс Генпрокурора