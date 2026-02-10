Бывшая сотрудница суда, которая помогала РФ бомбить Покровск, получила 15 лет тюрьмы, - СБУ

По доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества получила агент российской военной разведки (более известной как ГРУ), которую задержали в марте 2025 года в Донецкой области.

Что установило расследование?

Как отмечается, злоумышленница корректировала воздушные атаки рашистов по подразделениям Сил обороны на Покровском направлении.

"Чтобы нанести удары врага, агент фиксировала координаты запасных командных пунктов украинских войск и ключевых мостов, которые задействованы в транспортировке тяжелого вооружения для ВСУ.

Установлено, что задание врага выполняла бывшая секретарша местного суда, которая ждала полной оккупации региона", - говорится в сообщении.

Для вербовки женщины российские спецслужбы привлекли ее одноклассника - боевика вооруженных группировок РФ, который воюет на восточном фронте.

Как она собирала информацию?

По его инструкции агент объезжала на общественном транспорте территорию возле райцентра, где отслеживала расположение потенциальных "целей".

После разведвылазок она формировала "отчет" для РФ в виде текстовых сообщений с геолокациями украинских объектов.

Как предательницу разоблачили?

Сотрудники СБУ разоблачили предательницу на начальном этапе ее контактов с российской группой и задержали по месту жительства.

Во время задержания у нее изъят смартфон, который она использовала для сбора разведывательной информации и коммуникации со "связным".

По материалам Службы безопасности суд признал агентку виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

