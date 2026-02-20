Понад 70 чоловіків отримали незаконну бронь від мобілізації як "викладачі": припинено злочинну схему в Харкові. ФОТОрепортаж

У Харкові правоохоронці викрили керівництво приватного освітнього підприємства, яке організувало фіктивне працевлаштування понад 70 військовозобов’язаних чоловіків з різних регіонів України з метою незаконного отримання відстрочки від мобілізації. Схема діяла з червня 2024 року.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як діяла схема?

Як зазначається, у різний час діяльність координували два директори підприємства. Кожен з них за гроші оформлював військовозобов’язаних чоловіків на посади викладачів у період свого керівництва, після чого документи надсилали до територіальних центрів комплектування для отримання бронювання та відстрочки від призову.

Також читайте: Викрито двох посадовців ТЦК на Волині, які за гроші оформлювали бронювання

Для прикриття цієї схеми вони залучили знайому, яка виконувала роль "бухгалтера" та вела фінансову документацію, створюючи ілюзію законної діяльності. Насправді працевлаштування було формальним: "працівники" не виходили на роботу і не виконували обов’язків.

Оголошення підозр

Правоохоронці провели низку обшуків у Харкові, Києві, Львові та Рівненській області за місцями проживання організаторів та "співробітників".

Дивіться також: В Одесі Нацполіція затримала військовослужбовця ТЦК на вимаганні грошей. ФОТОрепортаж

Трьом учасникам повідомлено про підозру за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Оперативний супровід - співробітники Управління СБУ.

Також читайте: Заробив 2,6 млн на ухилянтах: СБУ викрила високопосадовця Головного госпіталю ЗСУ







