Понад 70 чоловіків отримали незаконну бронь від мобілізації як "викладачі": припинено злочинну схему в Харкові. ФОТОрепортаж

У Харкові правоохоронці викрили керівництво приватного освітнього підприємства, яке організувало фіктивне працевлаштування понад 70 військовозобов’язаних чоловіків з різних регіонів України з метою незаконного отримання відстрочки від мобілізації. Схема діяла з червня 2024 року.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Викрито схему незаконного бронювання від мобілізації

Як діяла схема?

Як зазначається, у різний час діяльність координували два директори підприємства. Кожен з них за гроші оформлював військовозобов’язаних чоловіків на посади викладачів у період свого керівництва, після чого документи надсилали до територіальних центрів комплектування для отримання бронювання та відстрочки від призову.

Викрито схему незаконного бронювання від мобілізації

Для прикриття цієї схеми вони залучили знайому, яка виконувала роль "бухгалтера" та вела фінансову документацію, створюючи ілюзію законної діяльності. Насправді працевлаштування було формальним: "працівники" не виходили на роботу і не виконували обов’язків.

Оголошення підозр

Правоохоронці провели низку обшуків у Харкові, Києві, Львові та Рівненській області за місцями проживання організаторів та "співробітників".

Трьом учасникам повідомлено про підозру за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Викрито схему незаконного бронювання від мобілізації

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Оперативний супровід - співробітники Управління СБУ.

Викрито схему незаконного бронювання від мобілізації
Ще можна на кастрацію до ветеринара.І тоді як жінку знімають з обліку.
20.02.2026 17:15 Відповісти
в Україні 2 види ухилянтів -ті що ховаються і ті що зробили собі липову бронь!
20.02.2026 17:12 Відповісти
Є третій вид - які не бажають скористатися контрактом 60+ чи врятувати своїх 3 дітей від бурятів, а сцикливо ховаються за правовими відмазками.
20.02.2026 17:47 Відповісти
Вид НУЛЬОВИЙ.
Стань членом (або кружком членів (корабельною буратіною) ) партії "гниди проти народу України" - і ти ГАРАНТОВАНО будеш заброньованим.
Є ще партія "голос олігархів", або партія "гейропейська солідарність одного гаманця".
Для членства в останній треба мати меддовідку про безчленність і безхребетність.
До речі.
Довідку про безхребетність і здатність прогинатись під власника партії - ЦЕ безумовна вимога до ********* політичного "бомонду" України.
Чим "краща" гнучкість і "абрезивність" язика - тим вищі шанси партійного росту.
НУ І НЕ ЗА ЗАРПЛАТУ депутата!!! А заодно - БРОНЬ.
А ще є "громадські організації" і "псевдоволонтерські" фонди.
УСІ вони в першу чергу "переживають" за власні інтереси і гаманці і паралельно "кришують" "патріотів" з гаманцями.
Псевдо (партійці, депутати, гіФФнядські діячі, блоХЕРи) вони ТАКІ патріоти, ТАКІ патріоти (як ЦК КПРС і першийнеповішаний (спочилий) НЕКРАВчук.
Виборами без вибору СМЕРДИТЬ((((
20.02.2026 17:59 Відповісти
"Нє імєєтє права. У міня бронь! Я учітєль младших класав! Спасітє!"
Думаю ці громадяни не гірше Колєсніка, а може і героічніше, 70 душ "спасли", намагалися.
Сумно.
Ні, шановний.Насправді мова йде не про загальноосвітню школу і не про виш. Скандал трапився з навчальним закладом ,який готує охоронців. Шкода, що українські журналісти не доносять об"єктивної інформації до читачів і, таким чином, вводять громадськість в оману. Тому прочитайте матеріал за посиланням нижче і подякуйте вчителям, які за мізерну зарплату у воюючій країні вчать ваших дітей. https://www.objectiv.tv/objectively/2026/02/20/sotnyu-fiktivnyh-prepodavatelej-obnaruzhili-v-harkove-podrobnosti-shemy-foto/
То ліхвиками торгуємо то під юбками сидимо,а хто ваших жінок захищатиме чи хай бут чукчи
