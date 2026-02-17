Викрито двох посадовців ТЦК на Волині, які за гроші оформлювали бронювання

Правоохоронці викрили двох посадовців - оператора відділення районного ТЦК та провідного інспектора відділу обласного ТЦК, які за гроші оформлювали військовозобовʼязаним бронювання та прибирали відмітки про порушення військового обліку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Схема хабарництва

За процесуального керівництва Волинської прокуратури у сфері оборони Західного регіону правоохоронцями задокументовано два епізоди:

2,5 тисячі доларів посадовці отримали від чоловіка за коригування даних в системі "Оберіг" з метою подальшого бронювання;

1,5 тисячі доларів за скасування відмітки про порушення обліку. Варто зауважити, що після цього один зі спільників висунув невдоволення занадто низькою ціною, яку назвав його "колега".

Затримання та підозра

Після передачі коштів обох затримали відповідно до ст. 208 КПК України. Прокурори повідомили їм про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

За клопотанням сторони обвинувачення, обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Перевіряється участь підозрюваних в інших аналогічних епізодах, а також встановлюється повне коло осіб, які можуть бути залучені до протиправної діяльності.

