Викрито двох посадовців ТЦК на Волині, які за гроші оформлювали бронювання

Правоохоронці викрили двох посадовців - оператора відділення районного ТЦК та провідного інспектора відділу обласного ТЦК, які за гроші оформлювали військовозобовʼязаним бронювання та прибирали відмітки про порушення військового обліку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Схема хабарництва

За процесуального керівництва Волинської прокуратури у сфері оборони Західного регіону правоохоронцями задокументовано два епізоди:

  •  2,5 тисячі доларів посадовці отримали від чоловіка за коригування даних в системі "Оберіг" з метою подальшого бронювання;
  • 1,5 тисячі доларів за скасування відмітки про порушення обліку. Варто зауважити, що після цього один зі спільників висунув невдоволення занадто низькою ціною, яку назвав його "колега".

Затримання та підозра

Після передачі коштів обох затримали відповідно до ст. 208 КПК України. Прокурори повідомили їм про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

За клопотанням сторони обвинувачення, обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Перевіряється участь підозрюваних в інших аналогічних епізодах, а також встановлюється повне коло осіб, які можуть бути залучені до протиправної діяльності.

Топ коментарі
Нажаль, рила не викладають а було б цікаво, може хто родича чи знайомого або сусіда побачить.
17.02.2026 16:13 Відповісти
то це хороші ТЦКуни чи погані ?
17.02.2026 16:26 Відповісти
А когда уже будут ловить за незаконное снятие брони, фальсификацию ВЛК? Я так понял, что "Оберiг" как проходной двор-непонятно, как регулируется право входа и изменения данных, меняешь данные кому угодно и как хочешь.
17.02.2026 16:14 Відповісти
Прослушка?
17.02.2026 16:13 Відповісти
Делиться надо, и завистливые крысы везде есть.
17.02.2026 16:15 Відповісти
Вчора ТЦК зустрів у Луцьку, якась новинка, рік тому, то просто один вийшов з авто і запитав документи, а зараз вже двоє виходять, один позаду стає, щоправда все чемно, спитали документи, показав, побажали гарного вечора і поїхали.
17.02.2026 16:25 Відповісти
"Відповідає Волинське тцк: це все ші і фейки росії, це дуже талановитий робітник соціальної підтримки він не може таке апріорі робити , в нього навіть в бодікамері батарейок нема, бо вони працюють виключно на суспільство!"
17.02.2026 16:26 Відповісти
то це хороші ТЦКуни чи погані ?
17.02.2026 16:26 Відповісти
Погані, бо дорого брали )
17.02.2026 16:41 Відповісти
Ну звісно, погані, брали небагато та ще й з начальством не ділилися. Одним словом, буряти волинські!
17.02.2026 16:51 Відповісти
Десь заплакав ухилянт...
17.02.2026 16:40 Відповісти
Не один, а два ухилянта заплакало. Тцкашники завтра заплатять по 200 доларів штрафу і повернуться на роботу, а ось тим, на кому вони спалились, дійсно не позаздриш.
17.02.2026 16:55 Відповісти
- У вас є наказ комендата?
- Ні, тільки наказ комедіанта
17.02.2026 16:58 Відповісти
Та невже ? Не може такого бути !
17.02.2026 18:10 Відповісти
 
 