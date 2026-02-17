РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10581 посетитель онлайн
Новости Коррупция в ТЦК
821 12

Разоблачены два чиновника ТЦК на Волыни, за деньги оформлявшие бронирование

коррупционеры из ТЦК

Правоохранители разоблачили двух чиновников - оператора отделения районного ТЦК и ведущего инспектора отдела областного ТЦК, которые за деньги оформляли военнообязанным бронирование и удаляли отметки о нарушении воинского учета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Схема взяточничества

Под процессуальным руководством Волынской прокуратуры в сфере обороны Западного региона правоохранителями задокументировано два эпизода:

  •  2,5 тысячи долларов чиновники получили от мужчины за корректировку данных в системе "Оберіг" с целью дальнейшего бронирования;
  • 1,5 тысячи долларов за отмену отметки о нарушении учета. Стоит заметить, что после этого один из сообщников высказал недовольство слишком низкой ценой, которую назвал его "коллега".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незаконно изменили данные в системе "Оберіг" 16 уклонистам: полиция Харькова разоблачила должностных лиц ТЦК и СП

Задержание и подозрение

После передачи средств обоих задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Прокуроры сообщили им о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины.

По ходатайству стороны обвинения, обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Проверяется участие подозреваемых в других аналогичных эпизодах, а также устанавливается полный круг лиц, которые могут быть привлечены к противоправной деятельности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполиция разоблачила военнослужащих ТЦК в махинациях с системой "Оберіг". ФОТО

Автор: 

бронирование (115) ТЦК (731) Волынская область (148)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Нажаль, рила не викладають а було б цікаво, може хто родича чи знайомого або сусіда побачить.
показать весь комментарий
17.02.2026 16:13 Ответить
+4
то це хороші ТЦКуни чи погані ?
показать весь комментарий
17.02.2026 16:26 Ответить
+3
"Відповідає Волинське тцк: це все ші і фейки росії, це дуже талановитий робітник соціальної підтримки він не може таке апріорі робити , в нього навіть в бодікамері батарейок нема, бо вони працюють виключно на суспільство!"
показать весь комментарий
17.02.2026 16:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нажаль, рила не викладають а було б цікаво, може хто родича чи знайомого або сусіда побачить.
показать весь комментарий
17.02.2026 16:13 Ответить
Прослушка?
показать весь комментарий
17.02.2026 16:13 Ответить
Делиться надо, и завистливые крысы везде есть.
показать весь комментарий
17.02.2026 16:15 Ответить
А когда уже будут ловить за незаконное снятие брони, фальсификацию ВЛК? Я так понял, что "Оберiг" как проходной двор-непонятно, как регулируется право входа и изменения данных, меняешь данные кому угодно и как хочешь.
показать весь комментарий
17.02.2026 16:14 Ответить
Вчора ТЦК зустрів у Луцьку, якась новинка, рік тому, то просто один вийшов з авто і запитав документи, а зараз вже двоє виходять, один позаду стає, щоправда все чемно, спитали документи, показав, побажали гарного вечора і поїхали.
показать весь комментарий
17.02.2026 16:25 Ответить
"Відповідає Волинське тцк: це все ші і фейки росії, це дуже талановитий робітник соціальної підтримки він не може таке апріорі робити , в нього навіть в бодікамері батарейок нема, бо вони працюють виключно на суспільство!"
показать весь комментарий
17.02.2026 16:26 Ответить
то це хороші ТЦКуни чи погані ?
показать весь комментарий
17.02.2026 16:26 Ответить
Погані, бо дорого брали )
показать весь комментарий
17.02.2026 16:41 Ответить
Ну звісно, погані, брали небагато та ще й з начальством не ділилися. Одним словом, буряти волинські!
показать весь комментарий
17.02.2026 16:51 Ответить
Десь заплакав ухилянт...
показать весь комментарий
17.02.2026 16:40 Ответить
Не один, а два ухилянта заплакало. Тцкашники завтра заплатять по 200 доларів штрафу і повернуться на роботу, а ось тим, на кому вони спалились, дійсно не позаздриш.
показать весь комментарий
17.02.2026 16:55 Ответить
- У вас є наказ комендата?
- Ні, тільки наказ комедіанта
показать весь комментарий
17.02.2026 16:58 Ответить
 
 