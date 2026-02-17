Разоблачены два чиновника ТЦК на Волыни, за деньги оформлявшие бронирование
Правоохранители разоблачили двух чиновников - оператора отделения районного ТЦК и ведущего инспектора отдела областного ТЦК, которые за деньги оформляли военнообязанным бронирование и удаляли отметки о нарушении воинского учета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Схема взяточничества
Под процессуальным руководством Волынской прокуратуры в сфере обороны Западного региона правоохранителями задокументировано два эпизода:
- 2,5 тысячи долларов чиновники получили от мужчины за корректировку данных в системе "Оберіг" с целью дальнейшего бронирования;
- 1,5 тысячи долларов за отмену отметки о нарушении учета. Стоит заметить, что после этого один из сообщников высказал недовольство слишком низкой ценой, которую назвал его "коллега".
Задержание и подозрение
После передачи средств обоих задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Прокуроры сообщили им о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины.
По ходатайству стороны обвинения, обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Проверяется участие подозреваемых в других аналогичных эпизодах, а также устанавливается полный круг лиц, которые могут быть привлечены к противоправной деятельности.
