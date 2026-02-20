Более 70 мужчин получили незаконную отсрочку от мобилизации как "преподаватели": пресечена преступная схема в Харькове. ФОТОрепортаж

В Харькове правоохранители разоблачили руководство частного образовательного предприятия, которое организовало фиктивное трудоустройство более 70 военнообязанных мужчин из разных регионов Украины с целью незаконного получения отсрочки от мобилизации. Схема действовала с июня 2024 года.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как действовала схема?

Как отмечается, в разное время деятельность координировали два директора предприятия. Каждый из них за деньги оформлял военнообязанных мужчин на должности преподавателей в период своего руководства, после чего документы отправляли в территориальные центры комплектования для получения бронирования и отсрочки от призыва.

Читайте также: Разоблачены два чиновника ТЦК на Волыни, которые за деньги оформляли бронирование

Для прикрытия этой схемы они привлекли знакомую, которая выполняла роль "бухгалтера" и вела финансовую документацию, создавая иллюзию законной деятельности. На самом деле трудоустройство было формальным: "работники" не выходили на работу и не выполняли обязанностей.

Объявление подозрений

Правоохранители провели ряд обысков в Харькове, Киеве, Львове и Ривненской области по местам проживания организаторов и "сотрудников".

Смотрите также: В Одессе Нацполиция задержала военнослужащего ТЦК на вымогательстве денег. ФОТОрепортаж

Трем участникам сообщено о подозрении по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Оперативное сопровождение - сотрудники Управления СБУ.

Читайте также: Заработал 2,6 млн на уклонистах: СБУ разоблачила высокопоставленного чиновника Главного госпиталя ВСУ







