Более 70 мужчин получили незаконную отсрочку от мобилизации как "преподаватели": пресечена преступная схема в Харькове. ФОТОрепортаж

В Харькове правоохранители разоблачили руководство частного образовательного предприятия, которое организовало фиктивное трудоустройство более 70 военнообязанных мужчин из разных регионов Украины с целью незаконного получения отсрочки от мобилизации. Схема действовала с июня 2024 года.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Разоблачена схема незаконного бронирования от мобилизации

Как действовала схема?

Как отмечается, в разное время деятельность координировали два директора предприятия. Каждый из них за деньги оформлял военнообязанных мужчин на должности преподавателей в период своего руководства, после чего документы отправляли в территориальные центры комплектования для получения бронирования и отсрочки от призыва.

Для прикрытия этой схемы они привлекли знакомую, которая выполняла роль "бухгалтера" и вела финансовую документацию, создавая иллюзию законной деятельности. На самом деле трудоустройство было формальным: "работники" не выходили на работу и не выполняли обязанностей.

Объявление подозрений

Правоохранители провели ряд обысков в Харькове, Киеве, Львове и Ривненской области по местам проживания организаторов и "сотрудников".

Трем участникам сообщено о подозрении по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Оперативное сопровождение - сотрудники Управления СБУ.

Топ комментарии
+3
Ще можна на кастрацію до ветеринара.І тоді як жінку знімають з обліку.
20.02.2026 17:15 Ответить
+2
в Україні 2 види ухилянтів -ті що ховаються і ті що зробили собі липову бронь!
20.02.2026 17:12 Ответить
+2
Є третій вид - які не бажають скористатися контрактом 60+ чи врятувати своїх 3 дітей від бурятів, а сцикливо ховаються за правовими відмазками.
20.02.2026 17:47 Ответить
Ще можна на кастрацію до ветеринара.І тоді як жінку знімають з обліку.
20.02.2026 17:15 Ответить
Не ***** *****, поліція також воює.
20.02.2026 18:17 Ответить
в Україні 2 види ухилянтів -ті що ховаються і ті що зробили собі липову бронь!
20.02.2026 17:12 Ответить
Фіктивні доглядальники,липові хворі,усиновлювачі чужих дітей і т.д.
20.02.2026 17:21 Ответить
Є третій вид - які не бажають скористатися контрактом 60+ чи врятувати своїх 3 дітей від бурятів, а сцикливо ховаються за правовими відмазками.
20.02.2026 17:47 Ответить
мені 64 а сину моєму 33! від з березня 2023 року на війні- а ти де?
20.02.2026 18:09 Ответить
Я не на війні, а ти де?
20.02.2026 20:59 Ответить
Вид НУЛЬОВИЙ.
Стань членом (або кружком членів (корабельною буратіною) ) партії "гниди проти народу України" - і ти ГАРАНТОВАНО будеш заброньованим.
Є ще партія "голос олігархів", або партія "гейропейська солідарність одного гаманця".
Для членства в останній треба мати меддовідку про безчленність і безхребетність.
До речі.
Довідку про безхребетність і здатність прогинатись під власника партії - ЦЕ безумовна вимога до ********* політичного "бомонду" України.
Чим "краща" гнучкість і "абрезивність" язика - тим вищі шанси партійного росту.
НУ І НЕ ЗА ЗАРПЛАТУ депутата!!! А заодно - БРОНЬ.
А ще є "громадські організації" і "псевдоволонтерські" фонди.
УСІ вони в першу чергу "переживають" за власні інтереси і гаманці і паралельно "кришують" "патріотів" з гаманцями.
Псевдо (партійці, депутати, гіФФнядські діячі, блоХЕРи) вони ТАКІ патріоти, ТАКІ патріоти (як ЦК КПРС і першийнеповішаний (спочилий) НЕКРАВчук.
Виборами без вибору СМЕРДИТЬ((((
20.02.2026 17:59 Ответить
"Нє імєєтє права. У міня бронь! Я учітєль младших класав! Спасітє!"
Думаю ці громадяни не гірше Колєсніка, а може і героічніше, 70 душ "спасли", намагалися.
Сумно.
20.02.2026 17:43 Ответить
Ні, шановний.Насправді мова йде не про загальноосвітню школу і не про виш. Скандал трапився з навчальним закладом ,який готує охоронців. Шкода, що українські журналісти не доносять об"єктивної інформації до читачів і, таким чином, вводять громадськість в оману. Тому прочитайте матеріал за посиланням нижче і подякуйте вчителям, які за мізерну зарплату у воюючій країні вчать ваших дітей. https://www.objectiv.tv/objectively/2026/02/20/sotnyu-fiktivnyh-prepodavatelej-obnaruzhili-v-harkove-podrobnosti-shemy-foto/
21.02.2026 10:26 Ответить
То ліхвиками торгуємо то під юбками сидимо,а хто ваших жінок захищатиме чи хай бут чукчи
показать весь комментарий
20.02.2026 20:45 Ответить
 
 