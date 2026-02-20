Более 70 мужчин получили незаконную отсрочку от мобилизации как "преподаватели": пресечена преступная схема в Харькове. ФОТОрепортаж
В Харькове правоохранители разоблачили руководство частного образовательного предприятия, которое организовало фиктивное трудоустройство более 70 военнообязанных мужчин из разных регионов Украины с целью незаконного получения отсрочки от мобилизации. Схема действовала с июня 2024 года.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Как действовала схема?
Как отмечается, в разное время деятельность координировали два директора предприятия. Каждый из них за деньги оформлял военнообязанных мужчин на должности преподавателей в период своего руководства, после чего документы отправляли в территориальные центры комплектования для получения бронирования и отсрочки от призыва.
Для прикрытия этой схемы они привлекли знакомую, которая выполняла роль "бухгалтера" и вела финансовую документацию, создавая иллюзию законной деятельности. На самом деле трудоустройство было формальным: "работники" не выходили на работу и не выполняли обязанностей.
Объявление подозрений
Правоохранители провели ряд обысков в Харькове, Киеве, Львове и Ривненской области по местам проживания организаторов и "сотрудников".
Трем участникам сообщено о подозрении по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).
Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
Оперативное сопровождение - сотрудники Управления СБУ.
Стань членом (або кружком членів (корабельною буратіною) ) партії "гниди проти народу України" - і ти ГАРАНТОВАНО будеш заброньованим.
Є ще партія "голос олігархів", або партія "гейропейська солідарність одного гаманця".
Для членства в останній треба мати меддовідку про безчленність і безхребетність.
До речі.
Довідку про безхребетність і здатність прогинатись під власника партії - ЦЕ безумовна вимога до ********* політичного "бомонду" України.
Чим "краща" гнучкість і "абрезивність" язика - тим вищі шанси партійного росту.
НУ І НЕ ЗА ЗАРПЛАТУ депутата!!! А заодно - БРОНЬ.
А ще є "громадські організації" і "псевдоволонтерські" фонди.
УСІ вони в першу чергу "переживають" за власні інтереси і гаманці і паралельно "кришують" "патріотів" з гаманцями.
Псевдо (партійці, депутати, гіФФнядські діячі, блоХЕРи) вони ТАКІ патріоти, ТАКІ патріоти (як ЦК КПРС і першийнеповішаний (спочилий) НЕКРАВчук.
Виборами без вибору СМЕРДИТЬ((((
Думаю ці громадяни не гірше Колєсніка, а може і героічніше, 70 душ
"спасли",намагалися.
Сумно.